Поставка узлов и запасных частей к буровым установкам и газопромысловому оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.2/0086926/ГПК)

Поставка узлов и запасных частей к буровым установкам и газопромысловому оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.2/0086926/ГПК)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Печать свинцовая торцевая ПС-140Т" Кол-во: 3.0

"Позиция 4" "Печать свинцовая торцевая ПС-140Т" Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Механизм ударный гидравлический двухстороннего действия Э-ГУМД 127 с комплектом запасных частей Э-ГУМД 127.040 и комплектом инструмента и принадлежностей Э-ГУМД 127.050" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Переводник БРП-102" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Калибратор У5-КС 139,7 СТ (МЗ-102/НЗ-102)" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Метчик ловильный эксплуатационный универсальный МЭУ 69-100 (З-86) (Из стали 20Х)" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Труболовка внутренняя неосвобождающаяся ТВ-89 левая захватываемые диаметры 71-86мм с присоединительной резьбой З-88" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Труболовка внутренняя неосвобождающаяся ТВ-89 левая захватываемые диаметры 71-86мм с присоединительной резьбой З-88" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Скрепер механический СМ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 6.0

"Позиция 17" "Лопасти к расширителю РР-138/280 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 6.0

"Позиция 18" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Скрепер гидравлический СГ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 4.0

"Позиция 23" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 6.0

"Позиция 24" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 4.0

"Позиция 25" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 6.0

"Позиция 26" "Лопасти к расширителю РР-138/280 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 2.0

"Позиция 27" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Лопасти к расширителю РР-138/280 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 3.0

"Позиция 29" "Колокол ловильный К-135-113/170Л З-133" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Переводник БРП-102" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Переводник БРП-102" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 3.0

"Позиция 33" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "Лопасть для расширителя РР-185-240-1.001, комплект 3 шт" Кол-во: 4.0

"Позиция 37" "Расширитель раздвижной РР-185-240-1" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 2.0

"Позиция 39" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Расширитель раздвижной РР 120-226-1, с ЗИП по ГОСТ 28487-90" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Труболовка внутренняя освобождающаяся ТЛВ-60Л с цанговым захватом под 49,0 мм, присоединительная резьба З-76" Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Калибратор У5-КС 139,7 СТ (МЗ-102/НЗ-102)" Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Перфоратор ГПП-146" Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 45" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Скрепер гидравлический СГ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Труболовка внутренняя плашечная освобождающаяся ТВПМ1-114 присоединительная резьба З-102" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Труболовка внутренняя освобождающаяся типа ТВМ-73Л (левое исполнении), присоединительная резьба З-73" Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Скрепер механический СМ-146" Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Труболовка ТВМ1-114Л 99-103 левая, резьба З-102 LH" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Расширитель раздвижной РР-185/380 присоединительная резьба, муфта по ГОСТ 28487-90, 3-147" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Расширитель раздвижной РР-185/380 присоединительная резьба, муфта по ГОСТ 28487-90, 3-147" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Метчик МБУ 127х164Л (3-86)" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 56" "Скрепер механический СМ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Пакер ПРО-Ш-К-ЯМО2-118-46-350-Т100-К3-04 с уравнительным клапаном АХА2.839.274-01/04" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Пакер ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-122-59-1000-Т100-К3-00" Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Пакер ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-122-59-1000-Т100-К3-00" Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Труболовка внутренняя освобождающаяся ТВМI-168Л (3-102)" Кол-во: 2.0

"Позиция 61" "Труболовка внутренняя ТВМ-168 присоединительная резьба З-102 с дополнительными плашками (5 кмп)" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Райбер конусный РК2 состоит из корпуса с фрезерованными лопастями. Режущая кромка лопастей армирована дробленным твердым сплавом, угол при вершине 10С. Наружный диаметр 144мм, присоединительная резьба муфта З-88, правая" Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Труболовка освобождающая ТВМ 1-73; присоединительная резьба 3-76" Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Перфоратор гидравлический прокалывающий ГПП-168 с ЗИП" Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Перфоратор гидравлический прокалывающий ГПП-168 с ЗИП" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Пакер устьевой ПУ-245 (с 2-мя запасными манжетами)" Кол-во: 1.0

"Позиция 67" "Пробойник трубный модернизированный ПТМ-168КС" Кол-во: 1.0

"Позиция 68" "Метчик МБУ 127х164Л (3-86)" Кол-во: 1.0

"Позиция 69" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 70" "Монитор гидравлический кольцевой МГК-120" Кол-во: 1.0

"Позиция 71" "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-122-46-1000-Т100-КЗ-02" Кол-во: 1.0

"Позиция 72" "Пакер ПРО-ЯДЖ-О-М-140-62-350-Т100-К3-00" Кол-во: 1.0

"Позиция 73" "Пакер ПРО-Ш-К-ЯМО2-136-59-350(800)-Т100-К3-00" Кол-во: 1.0

"Позиция 74" "Пакер ПРО-Ш-К-ЯМО2-136-59-350(800)-Т100-К3-00" Кол-во: 1.0

"Позиция 75" "Пакер ПРО-ЯТ-О-140-62-350-Т100-К3-00" Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-К3-03" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-К3-03" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-К3-03" Кол-во: 1.0

"Позиция 79" "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-К3-03" Кол-во: 1.0

"Позиция 80" "Монитор гидравлический кольцевой МГК-140 для очистки каверн от бурового шлама" Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Пакер ПРО-Ш-К-ЯМО2-142-59-350(800)-Т100-К3-00" Кол-во: 1.0

"Позиция 82" "Монитор гидравлический кольцевой МГК-140 для очистки каверн от бурового шлама" Кол-во: 1.0

"Позиция 83" "Монитор гидравлический кольцевой МГК-140 для очистки каверн от бурового шлама" Кол-во: 1.0

"Позиция 84" "Монитор гидравлический кольцевой МГК-140 для очистки каверн от бурового шлама" Кол-во: 1.0

"Позиция 85" "Монитор гидравлический кольцевой МГК-140 для очистки каверн от бурового шлама" Кол-во: 1.0

"Позиция 86" "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-122-46-1000-Т100-КЗ-02" Кол-во: 1.0

"Позиция 87" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 88" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 89" "Труболовка внутренняя неосвобождающаяся ТВ-89 левая захватываемые диаметры 71-86мм с присоединительной резьбой З-88" Кол-во: 1.0

"Позиция 90" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 3.0

"Позиция 91" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 3.0

"Позиция 92" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 93" "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 3.0

"Позиция 94" "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1" Кол-во: 1.0

"Позиция 95" "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 2.0

"Позиция 96" "Метчик ловильный эксплуатационный универсальный МЭУ 69-100 (З-86) (Из стали 20Х)" Кол-во: 1.0

"Позиция 97" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 98" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 99" "Перфоратор ГМПП-168 гидромеханический прокалывающий, для перфорации эксплуатационной колонны в нефтяных, газовых, скважинах, скважинах подводу и т.д., способ действия гидравлический, рабочее давление не более 25МПа, диаметр устройства 135мм, длина устройс" Кол-во: 1.0

"Позиция 100" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 4.0

"Позиция 101" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 6.0

"Позиция 102" "Пакер устьевой ПУ-168 (с 2-мя запасными манжетами). Рабочее давление до 70 Мпа." Кол-во: 1.0

"Позиция 103" "Пакер опрессовочный устьевой ПОУ-146; Р- 30 МПа, длина- 850 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 104" "Перфоратор ГМПП-168 гидромеханический прокалывающий, для перфорации эксплуатационной колонны в нефтяных, газовых, скважинах, скважинах подводу и т.д., способ действия гидравлический, рабочее давление не более 25МПа, диаметр устройства 135мм, длина устройс" Кол-во: 1.0

"Позиция 105" "Пакер 2ПРОК-СО-2-142-59-350-Т100-К3-01" Кол-во: 1.0

"Позиция 106" "Разъединитель левый РЛ-89, присоединительная резьба НКТ-89" Кол-во: 1.0

"Позиция 107" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 108" "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 2.0

"Позиция 109" "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 110" "Фрезер забойный специальный типа ФЗ2-Сп -режущий торец армирован твердосплавными пластинами и твердосплавной крошкой, наружный диаметр 122мм, присоединительная резьба муфта З-76 правая" Кол-во: 1.0

"Позиция 111" "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 112" "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 113" "Долото шарошечное III 139,7 Т-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 114" "Дырокол гидравлический трубный ДГТ-73 (М-НКТ-48)" Кол-во: 1.0

"Позиция 115" "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 117" "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-102" Кол-во: 1.0

"Позиция 118" "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 119" "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 120" "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 121" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 122" "Фрезер забойный ФЗ2-140Сп.М86" Кол-во: 1.0

"Позиция 123" "Фрезер пилотный 2ФП 140/57 (З-88)" Кол-во: 1.0

"Позиция 124" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 125" "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-102" Кол-во: 1.0

"Позиция 126" "Фрезер кольцевой ФК2-140/120" Кол-во: 8.0

"Позиция 127" "Долото шарошечное III-215,9 СТ-ЦВ" Кол-во: 2.0

"Позиция 128" "Фрезер забойный ФЗ2-140Сп.М86" Кол-во: 1.0

"Позиция 129" "Фрезер забойный 3ФЗ-120, З-76" Кол-во: 1.0

"Позиция 130" "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-102" Кол-во: 1.0

"Позиция 131" "Дырокол гидравлический трубный ДГТ-73 (М-НКТ-48)" Кол-во: 1.0

"Позиция 132" "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА" Кол-во: 1.0

"Позиция 133" "Фрезер колонный конусный ФКК-144 (З-88)" Кол-во: 1.0

"Позиция 134" "Фрезер колонный конусный ФКК-144 (З-88)" Кол-во: 1.0

"Позиция 135" "Фрезер ФК2-118-96Сп" Кол-во: 1.0

"Позиция 136" "Фрезер ФК2-118-96Сп" Кол-во: 1.0

"Позиция 137" "Центратор Ц-140/89 для центрирования фильтровой компоновки при спуске" Кол-во: 1.0

"Позиция 138" "Башмак-клапан забойного оборудования БК-89, присоединительная резьба НКТ-89" Кол-во: 1.0

"Позиция 139" "Фрезер забойный вогнутый типа 3ФЗВ тяжелого вида с твердосплавным КМ с наружным ф138мм с правой присоединительной замковой резьбой З-88 3ФЗВ-138" Кол-во: 1.0

"Позиция 140" "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 141" "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 142" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 143" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 144" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 145" "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 146" "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 147" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 148" "Фрезер кольцевой ФК2 имеет массивную режущую кромку, армированную твердосплавной крошкой. Наружный диаметр 122мм, внутренний диаметр 92мм, присоединительная резьба муфта З-76, правая" Кол-во: 1.0

"Позиция 149" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 150" "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 151" "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 152" "Долото шарошечное III 139,7 Т-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 153" "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 154" "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 155" "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 156" "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 157" "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-88" Кол-во: 1.0

"Позиция 158" "Долото шарошечное III 244,5 ОК-ПВ" Кол-во: 2.0

"Позиция 159" "Долото шарошечное III 295,3 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 160" "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА" Кол-во: 1.0

"Позиция 161" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 162" "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 163" "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-102" Кол-во: 1.0

"Позиция 164" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 165" "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА" Кол-во: 1.0

"Позиция 166" "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА" Кол-во: 1.0

"Позиция 167" "Долото PDC У6-139,7 ST-2ТК" Кол-во: 1.0

"Позиция 168" "Фрезер пилотный 2ФП 140/57 (З-88)" Кол-во: 1.0

"Позиция 169" "Фрезер пилотный 2ФП 140/57 (З-88)" Кол-во: 1.0

"Позиция 170" "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 171" "Долото шарошечное III 139,7 Т-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 172" "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-88" Кол-во: 1.0

"Позиция 173" "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 174" "Фрезер кольцевой ФК2-140-110Сп" Кол-во: 1.0

"Позиция 175" "Фрезер кольцевой 3ФК-140/110" Кол-во: 1.0

"Позиция 176" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 3.0

"Позиция 177" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 178" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 179" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 180" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 181" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 182" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 183" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 184" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 185" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 186" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 187" "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1" Кол-во: 1.0

"Позиция 188" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 3.0

"Позиция 189" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 6.0

"Позиция 190" "Лопасть для расширителя РР-120-226-1.001, комплект 3 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 191" "Труболовка внутренняя освобождающаяся ТЛВ-73Л" Кол-во: 1.0

"Позиция 192" "Пакер устьевой ПУ-168 (с 2-мя запасными манжетами). Рабочее давление до 70 Мпа." Кол-во: 1.0

"Позиция 193" "Метчик ловильный эксплуатационный универсальный МЭУ 69-100 (З-86) (Из стали 20Х)" Кол-во: 1.0

"Позиция 194" "Лопасти к расширителю РР-138/280 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 1.0

"Позиция 195" "Труболовка ТВМI-89Л" Кол-во: 1.0

"Позиция 196" "Лопасть для расширителя РР-120-226-1.001, комплект 3 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 197" "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1" Кол-во: 1.0

"Позиция 198" "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 2.0

"Позиция 199" "Скрепер механический СМ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 200" "Долото шарошечное III 244,5 ОК-ПВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 201" "Долото шарошечное III 295,3 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 202" "Фрезер забойный ФЗ2-142,9Сп.М86" Кол-во: 1.0

"Позиция 203" "Фрезер ФКК-127 З-76" Кол-во: 1.0

"Позиция 204" "Фрезер 3ФЗ-140Л З-88" Кол-во: 1.0

"Позиция 205" "Ясс механический бурильный ЯМБ-114Н: наружный диаметр 114,8мм, диаметр проходного канала 50,8мм, присоединительная резьба внизу нипель З-102,вверху муфта З-102" Кол-во: 1.0

"Позиция 206" "Ясс гидравлический бурильный ЯГБ-114: наружный диаметр 108,0-114,8мм,диаметр проходного канала 50,8мм, присоединительная резьба внизу нипель З-86, вверху муфта З-86" Кол-во: 1.0

"Позиция 207" "Долото III 93 С-ЦА" Кол-во: 1.0

"Позиция 208" "Долото III 215,9 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 209" "Фрезер забойный ФЗ2-140Сп.М86" Кол-во: 1.0

"Позиция 210" "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-102" Кол-во: 1.0

"Позиция 211" "Фрезер забойный ФЗ2-140Сп.М86" Кол-во: 1.0

"Позиция 212" "Фрезер ФК2-118-96Сп" Кол-во: 1.0

"Позиция 213" "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА" Кол-во: 1.0

"Позиция 214" "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА" Кол-во: 1.0

"Позиция 215" "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 216" "Фрезер забойный специальный типа ФЗ2-Сп -режущий торец армирован твердосплавными пластинами и твердосплавной крошкой, наружный диаметр 122мм, присоединительная резьба муфта З-76 правая" Кол-во: 1.0

"Позиция 217" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 218" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 6.0

"Позиция 219" "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)" Кол-во: 1.0

"Позиция 220" "Труболовка внутренняя неосвобождающаяся ТВ-89 левая захватываемые диаметры 71-86мм с присоединительной резьбой З-88" Кол-во: 1.0

"Позиция 221" "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1" Кол-во: 1.0

"Позиция 222" "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 1.0

"Позиция 223" "Скрепер механический СМ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 224" "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1" Кол-во: 1.0

"Позиция 225" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 226" "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 2.0

"Позиция 227" "Скрепер механический СМ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 228" "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 229" "Пакер для опрессовки устья скважины типа ПОУ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 230" "Пакер для опрессовки устья скважины типа ПОУ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 231" "Лопасти к расширителю РР-138/280 (3 лопасти в комплекте)" Кол-во: 1.0

"Позиция 232" "Пакер для опрессовки устья скважины типа ПОУ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 233" "Пакер для опрессовки устья скважины типа ПОУ-168" Кол-во: 1.0

"Позиция 234" "Пакер устьевой ПУ-168 (с 2-мя запасными манжетами). Рабочее давление до 70 Мпа." Кол-во: 1.0

"Позиция 235" "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт" Кол-во: 1.0