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    Главная / Торги / Поставка узлов и запасных частей к буровым установкам и газопромысловому оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.2/0086926/ГПК)

    Поставка узлов и запасных частей к буровым установкам и газопромысловому оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.2/0086926/ГПК)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка узлов и запасных частей к буровым установкам и газопромысловому оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.2/0086926/ГПК)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009816889

    Уникальный номер закупки

    20/4.2/0086926/ГПК

    Номер закупки

    0001/20/4.2/0086926/ГПК/К/ГОС/Э/17.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка узлов и запасных частей к буровым установкам и газопромысловому оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.2/0086926/ГПК)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 17:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл. до 13.01.2021 (КО).docx

    Продл. до 20.01.2021 (КО).docx

    86926 Для Участника (версия 01).rar

    Продл 03.02.2021 итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка узлов и запасных частей к буровым установкам и газопромысловому оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.2/0086926/ГПК)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816889Подведение итогов не позднее Поставка узлов и запасных частей к буровым установкам и газопромысловому оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.2/0086926/ГПК)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка узлов и запасных частей к буровым установкам и газопромысловому оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.2/0086926/ГПК)

    Начальная цена

    107 431 229,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.92.1

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.1

    Производство оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Печать свинцовая торцевая ПС-140Т"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 4"

    "Печать свинцовая торцевая ПС-140Т"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Механизм ударный гидравлический двухстороннего действия Э-ГУМД 127 с комплектом запасных частей Э-ГУМД 127.040 и комплектом инструмента и принадлежностей Э-ГУМД 127.050"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Переводник БРП-102"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Калибратор У5-КС 139,7 СТ (МЗ-102/НЗ-102)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Метчик ловильный эксплуатационный универсальный МЭУ 69-100 (З-86) (Из стали 20Х)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Труболовка внутренняя неосвобождающаяся ТВ-89 левая захватываемые диаметры 71-86мм с присоединительной резьбой З-88"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Труболовка внутренняя неосвобождающаяся ТВ-89 левая захватываемые диаметры 71-86мм с присоединительной резьбой З-88"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Скрепер механический СМ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 17"

    "Лопасти к расширителю РР-138/280 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 18"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Скрепер гидравлический СГ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 23"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 24"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 25"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 26"

    "Лопасти к расширителю РР-138/280 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 27"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Лопасти к расширителю РР-138/280 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "Колокол ловильный К-135-113/170Л З-133"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Переводник БРП-102"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Переводник БРП-102"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 33"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 36"

    "Лопасть для расширителя РР-185-240-1.001, комплект 3 шт"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 37"

    "Расширитель раздвижной РР-185-240-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 39"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Расширитель раздвижной РР 120-226-1, с ЗИП по ГОСТ 28487-90"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Труболовка внутренняя освобождающаяся ТЛВ-60Л с цанговым захватом под 49,0 мм, присоединительная резьба З-76"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Калибратор У5-КС 139,7 СТ (МЗ-102/НЗ-102)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Перфоратор ГПП-146"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 45"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Скрепер гидравлический СГ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Труболовка внутренняя плашечная освобождающаяся ТВПМ1-114 присоединительная резьба З-102"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Труболовка внутренняя освобождающаяся типа ТВМ-73Л (левое исполнении), присоединительная резьба З-73"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Скрепер механический СМ-146"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Труболовка ТВМ1-114Л 99-103 левая, резьба З-102 LH"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Расширитель раздвижной РР-185/380 присоединительная резьба, муфта по ГОСТ 28487-90, 3-147"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Расширитель раздвижной РР-185/380 присоединительная резьба, муфта по ГОСТ 28487-90, 3-147"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Метчик МБУ 127х164Л (3-86)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 56"

    "Скрепер механический СМ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Пакер ПРО-Ш-К-ЯМО2-118-46-350-Т100-К3-04 с уравнительным клапаном АХА2.839.274-01/04"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Пакер ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-122-59-1000-Т100-К3-00"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "Пакер ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-122-59-1000-Т100-К3-00"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "Труболовка внутренняя освобождающаяся ТВМI-168Л (3-102)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Труболовка внутренняя ТВМ-168 присоединительная резьба З-102 с дополнительными плашками (5 кмп)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Райбер конусный РК2 состоит из корпуса с фрезерованными лопастями. Режущая кромка лопастей армирована дробленным твердым сплавом, угол при вершине 10С. Наружный диаметр 144мм, присоединительная резьба муфта З-88, правая"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Труболовка освобождающая ТВМ 1-73; присоединительная резьба 3-76"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Перфоратор гидравлический прокалывающий ГПП-168 с ЗИП"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Перфоратор гидравлический прокалывающий ГПП-168 с ЗИП"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Пакер устьевой ПУ-245 (с 2-мя запасными манжетами)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 67"

    "Пробойник трубный модернизированный ПТМ-168КС"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 68"

    "Метчик МБУ 127х164Л (3-86)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 69"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 70"

    "Монитор гидравлический кольцевой МГК-120"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 71"

    "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-122-46-1000-Т100-КЗ-02"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 72"

    "Пакер ПРО-ЯДЖ-О-М-140-62-350-Т100-К3-00"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 73"

    "Пакер ПРО-Ш-К-ЯМО2-136-59-350(800)-Т100-К3-00"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 74"

    "Пакер ПРО-Ш-К-ЯМО2-136-59-350(800)-Т100-К3-00"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 75"

    "Пакер ПРО-ЯТ-О-140-62-350-Т100-К3-00"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 76"

    "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-К3-03"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 77"

    "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-К3-03"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 78"

    "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-К3-03"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 79"

    "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-К3-03"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 80"

    "Монитор гидравлический кольцевой МГК-140 для очистки каверн от бурового шлама"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 81"

    "Пакер ПРО-Ш-К-ЯМО2-142-59-350(800)-Т100-К3-00"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 82"

    "Монитор гидравлический кольцевой МГК-140 для очистки каверн от бурового шлама"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 83"

    "Монитор гидравлический кольцевой МГК-140 для очистки каверн от бурового шлама"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 84"

    "Монитор гидравлический кольцевой МГК-140 для очистки каверн от бурового шлама"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 85"

    "Монитор гидравлический кольцевой МГК-140 для очистки каверн от бурового шлама"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 86"

    "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-122-46-1000-Т100-КЗ-02"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 87"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 88"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 89"

    "Труболовка внутренняя неосвобождающаяся ТВ-89 левая захватываемые диаметры 71-86мм с присоединительной резьбой З-88"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 90"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 91"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 92"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 93"

    "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 94"

    "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 95"

    "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 96"

    "Метчик ловильный эксплуатационный универсальный МЭУ 69-100 (З-86) (Из стали 20Х)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 97"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 98"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 99"

    "Перфоратор ГМПП-168 гидромеханический прокалывающий, для перфорации эксплуатационной колонны в нефтяных, газовых, скважинах, скважинах подводу и т.д., способ действия гидравлический, рабочее давление не более 25МПа, диаметр устройства 135мм, длина устройс"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 100"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 101"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 102"

    "Пакер устьевой ПУ-168 (с 2-мя запасными манжетами). Рабочее давление до 70 Мпа."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 103"

    "Пакер опрессовочный устьевой ПОУ-146; Р- 30 МПа, длина- 850 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 104"

    "Перфоратор ГМПП-168 гидромеханический прокалывающий, для перфорации эксплуатационной колонны в нефтяных, газовых, скважинах, скважинах подводу и т.д., способ действия гидравлический, рабочее давление не более 25МПа, диаметр устройства 135мм, длина устройс"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 105"

    "Пакер 2ПРОК-СО-2-142-59-350-Т100-К3-01"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 106"

    "Разъединитель левый РЛ-89, присоединительная резьба НКТ-89"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 107"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 108"

    "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 109"

    "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 110"

    "Фрезер забойный специальный типа ФЗ2-Сп -режущий торец армирован твердосплавными пластинами и твердосплавной крошкой, наружный диаметр 122мм, присоединительная резьба муфта З-76 правая"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 111"

    "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 112"

    "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 113"

    "Долото шарошечное III 139,7 Т-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 114"

    "Дырокол гидравлический трубный ДГТ-73 (М-НКТ-48)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 115"

    "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 116"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 117"

    "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-102"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 118"

    "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 119"

    "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 120"

    "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 121"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 122"

    "Фрезер забойный ФЗ2-140Сп.М86"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 123"

    "Фрезер пилотный 2ФП 140/57 (З-88)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 124"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 125"

    "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-102"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 126"

    "Фрезер кольцевой ФК2-140/120"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 127"

    "Долото шарошечное III-215,9 СТ-ЦВ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 128"

    "Фрезер забойный ФЗ2-140Сп.М86"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 129"

    "Фрезер забойный 3ФЗ-120, З-76"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 130"

    "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-102"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 131"

    "Дырокол гидравлический трубный ДГТ-73 (М-НКТ-48)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 132"

    "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 133"

    "Фрезер колонный конусный ФКК-144 (З-88)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 134"

    "Фрезер колонный конусный ФКК-144 (З-88)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 135"

    "Фрезер ФК2-118-96Сп"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 136"

    "Фрезер ФК2-118-96Сп"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 137"

    "Центратор Ц-140/89 для центрирования фильтровой компоновки при спуске"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 138"

    "Башмак-клапан забойного оборудования БК-89, присоединительная резьба НКТ-89"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 139"

    "Фрезер забойный вогнутый типа 3ФЗВ тяжелого вида с твердосплавным КМ с наружным ф138мм с правой присоединительной замковой резьбой З-88 3ФЗВ-138"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 140"

    "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 141"

    "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 142"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 143"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 144"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 145"

    "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 146"

    "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 147"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 148"

    "Фрезер кольцевой ФК2 имеет массивную режущую кромку, армированную твердосплавной крошкой. Наружный диаметр 122мм, внутренний диаметр 92мм, присоединительная резьба муфта З-76, правая"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 149"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 150"

    "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 151"

    "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 152"

    "Долото шарошечное III 139,7 Т-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 153"

    "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 154"

    "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 155"

    "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 156"

    "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 157"

    "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-88"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 158"

    "Долото шарошечное III 244,5 ОК-ПВ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 159"

    "Долото шарошечное III 295,3 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 160"

    "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 161"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 162"

    "Долото шарошечное III 146 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 163"

    "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-102"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 164"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 165"

    "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 166"

    "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 167"

    "Долото PDC У6-139,7 ST-2ТК"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 168"

    "Фрезер пилотный 2ФП 140/57 (З-88)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 169"

    "Фрезер пилотный 2ФП 140/57 (З-88)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 170"

    "Долото шарошечное III 146 Т-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 171"

    "Долото шарошечное III 139,7 Т-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 172"

    "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-88"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 173"

    "Долото шарошечное III 120,6 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 174"

    "Фрезер кольцевой ФК2-140-110Сп"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 175"

    "Фрезер кольцевой 3ФК-140/110"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 176"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 177"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 178"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 179"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 180"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 181"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 182"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 183"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 184"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 185"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 186"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 187"

    "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 188"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 189"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 190"

    "Лопасть для расширителя РР-120-226-1.001, комплект 3 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 191"

    "Труболовка внутренняя освобождающаяся ТЛВ-73Л"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 192"

    "Пакер устьевой ПУ-168 (с 2-мя запасными манжетами). Рабочее давление до 70 Мпа."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 193"

    "Метчик ловильный эксплуатационный универсальный МЭУ 69-100 (З-86) (Из стали 20Х)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 194"

    "Лопасти к расширителю РР-138/280 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 195"

    "Труболовка ТВМI-89Л"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 196"

    "Лопасть для расширителя РР-120-226-1.001, комплект 3 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 197"

    "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 198"

    "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 199"

    "Скрепер механический СМ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 200"

    "Долото шарошечное III 244,5 ОК-ПВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 201"

    "Долото шарошечное III 295,3 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 202"

    "Фрезер забойный ФЗ2-142,9Сп.М86"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 203"

    "Фрезер ФКК-127 З-76"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 204"

    "Фрезер 3ФЗ-140Л З-88"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 205"

    "Ясс механический бурильный ЯМБ-114Н: наружный диаметр 114,8мм, диаметр проходного канала 50,8мм, присоединительная резьба внизу нипель З-102,вверху муфта З-102"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 206"

    "Ясс гидравлический бурильный ЯГБ-114: наружный диаметр 108,0-114,8мм,диаметр проходного канала 50,8мм, присоединительная резьба внизу нипель З-86, вверху муфта З-86"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 207"

    "Долото III 93 С-ЦА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 208"

    "Долото III 215,9 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 209"

    "Фрезер забойный ФЗ2-140Сп.М86"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 210"

    "Фрезер ФКР-168-1, резьба З-102"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 211"

    "Фрезер забойный ФЗ2-140Сп.М86"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 212"

    "Фрезер ФК2-118-96Сп"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 213"

    "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 214"

    "Долото шарошечное III 120,6 СТ-ЦА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 215"

    "Долото шарошечное III 139,7 С-ЦВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 216"

    "Фрезер забойный специальный типа ФЗ2-Сп -режущий торец армирован твердосплавными пластинами и твердосплавной крошкой, наружный диаметр 122мм, присоединительная резьба муфта З-76 правая"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 217"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 218"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 219"

    "Расширитель раздвижной РР-138/280-1 с ЗИП (без дополнительных лопастей)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 220"

    "Труболовка внутренняя неосвобождающаяся ТВ-89 левая захватываемые диаметры 71-86мм с присоединительной резьбой З-88"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 221"

    "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 222"

    "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 223"

    "Скрепер механический СМ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 224"

    "Расширитель ствола скважины раздвижной РР-142-400-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 225"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 226"

    "Лопасть расширителя РР-142-400-1.001 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 227"

    "Скрепер механический СМ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 228"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 229"

    "Пакер для опрессовки устья скважины типа ПОУ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 230"

    "Пакер для опрессовки устья скважины типа ПОУ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 231"

    "Лопасти к расширителю РР-138/280 (3 лопасти в комплекте)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 232"

    "Пакер для опрессовки устья скважины типа ПОУ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 233"

    "Пакер для опрессовки устья скважины типа ПОУ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 234"

    "Пакер устьевой ПУ-168 (с 2-мя запасными манжетами). Рабочее давление до 70 Мпа."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 235"

    "Лопасть расширителя раздвижного РР-138/280-1,комплект 3 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 236"

    "Лопасть для фрезера ФКР-168-1, комплект 3 шт"

    Кол-во: 2.0

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    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211040017
    Поставка газопромыслового оборудования для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 3171)
    Поставка газопромыслового оборудования для объекта строительства "Эксплуатационное бурение....
    176462
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    163 603 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211040365
    Поставка бурового оборудования для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 3170)
    Поставка бурового оборудования для объекта строительства "Эксплуатационное бурение....
    176492
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    184 054 140
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211040483
    Поставка внутрискважинного оборудования для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 3169)
    Поставка внутрискважинного оборудования для объекта строительства "Эксплуатационное бурение....
    176500
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    122 702 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211040323
    Поставка комплексов подземного оборудования для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФЕН 03168)
    Поставка комплексов подземного оборудования для объекта строительства "Эксплуатационное...
    176482
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    224 955 060
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211040150
    Поставка комплекса подземного оборудования для объекта строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 2426)
    Поставка комплекса подземного оборудования для объекта строительства ПАО "Газпром" для нужд...
    176465
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    133 127 820
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211040448
    Поставка газопромыслового оборудования для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 2403)
    Поставка газопромыслового оборудования для объекта строительства "Эксплуатационное бурение....
    176497
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    34 155 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211039701
    Поставка фонтанной арматуры для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (БАА 02402)
    Поставка фонтанной арматуры для объекта строительства "Эксплуатационное бурение....
    176457
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    53 130 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32109925522
    Поставка устьевого оборудования для ООО "Газпром подземремонт Уренгой" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/21/4.3/0002399/ГПК)
    Поставка устьевого оборудования для ООО "Газпром подземремонт Уренгой" для нужд ООО "Газпром...
    162387
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2021 10:00(GMT+03:00)
    10 705 244
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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