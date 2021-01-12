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    Главная / Торги / Поставка внутрискважинного оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/20/4.2/0086925/ГПК/К/ГОС/Э)

    Поставка внутрискважинного оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/20/4.2/0086925/ГПК/К/ГОС/Э)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816287Дата и время окончания срока приема заявок Поставка внутрискважинного оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/20/4.2/0086925/ГПК/К/ГОС/Э)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009816287

    Уникальный номер закупки

    20/4.2/0086925/ГПК

    Номер закупки

    0001/20/4.2/0086925/ГПК/К/ГОС/Э/17.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка внутрискважинного оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/20/4.2/0086925/ГПК/К/ГОС/Э)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КОПродление 19.01.2021.docx

    86925 Документация КО (версия 1).rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Р. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка внутрискважинного оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/20/4.2/0086925/ГПК/К/ГОС/Э)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816287Подведение итогов не позднее Поставка внутрискважинного оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/20/4.2/0086925/ГПК/К/ГОС/Э)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка внутрискважинного оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 0001/20/4.2/0086925/ГПК/К/ГОС/Э)

    Начальная цена

    46 631 065,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.92.1

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.1

    Производство оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Разъединитель колонны ВРК-02/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Пакер гидравлический ВПГ-01/168.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Пакер гидравлический ВПГ-01/168.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Клапан обратный ВКО-04/114.000-01"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Клапан обратный ВКО-04/114.000-01"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Пакер механический ВПМ 01/245-000-04"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Пакер механический ВПМ 01/245-000-04"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/114.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/114.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Разъединитель колонны ВРК-02/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Фильтр устьевой ФУ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Фильтр устьевой ФУ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Фильтр устьевой ФУ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Пакер механический ВПМ 01/245-000-04"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/114.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Клапан обратный ВКО-04/114.000-01"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Пакер механический ВПМ 01/245-000-04"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/114.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Клапан обратный ВКО-04/114.000-01"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Компоновка 1ПРОК-ФД-1-136-54-350-Т100-К3-2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Компоновка 1ПРОК-ФД-1-136-54-350-Т100-К3-2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Компоновка 1ПРОК-ФД-1-136-54-350-Т100-К3-2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Компоновка 1ПРОК-ОРФД-0-140-50-350-Т100-К3-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Компоновка 1ПРОК-ОРФД-0-140-50-350-Т100-К3-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Фильтр устьевой ФУ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Фильтр устьевой ФУ-168"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Пакер гидравлический ВПГ-01/168.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Разъединитель колонны ВРК-02/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 61"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Разъединитель колонны ВРК-02/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 67"

    "Разъединитель колонны ВРК-02/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 68"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 69"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 70"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 71"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 72"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 73"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 74"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 75"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 76"

    "Пакер гидравлический ВПГ-01/168.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 77"

    "Клапан обратный КО-89"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 78"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 79"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Щ-Б-89-2500-0,3-2000-НКТ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 80"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 81"

    "Фильтр скважинный ФС-Щ-Б-89-1500-0,5-1000-НКТ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 82"

    "Фильтр скважинный щелевой ФСЩ-2-89-6,0-2400-10-880-1-2000-300-НКТ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 83"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 84"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 85"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 86"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 87"

    "Фильтр скважинный щелевой ФСЩ-2-89-6,0-2400-10-880-1-2000-300-НКТ"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 88"

    "Фильтр скважинный ФС-Щ-Б-89-1500-0,5-1000-НКТ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 89"

    "Фильтр скважинный ФС-Щ-Б-73-2500-0,5-2000-НКТ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 90"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 91"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 92"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 93"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 94"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 95"

    "Фильтр скважинный ФС-Щ-Б-73-1500-0,5-1000-НКТ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 96"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 97"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 98"

    "Фильтр скважинный щелевой ФСЩ-2-89-6,0-2400-10-880-1-2000-300-НКТ"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 99"

    "Фильтр скважинный щелевой ФСЩ-2-89-6,0-2400-10-880-1-2000-300-НКТ"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 100"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 101"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 102"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-114-НКТ-0,3-490-2600"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 103"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-114-НКТ-0,3-490-2600"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 104"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 105"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 106"

    "Фильтр скважинный ФС-Щ-Б-73-1500-0,5-1000-НКТ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 107"

    "Фильтр скважинный ФС-Щ-Б-73-2500-0,5-2000-НКТ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 108"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 109"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 110"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 111"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 112"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 113"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 114"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 115"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 116"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 117"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 118"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 119"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 120"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 121"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 122"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 123"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 124"

    "Разъединитель колонны ВРК-02/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 125"

    "Разъединитель колонны ВРК-02/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 126"

    "Разъединитель колонны ВРК-02/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 127"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 128"

    "Клапан обратный ВКО-04/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 129"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 130"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 131"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 132"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 133"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 134"

    "Клапан обратный ВКО 05/89.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 135"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-114-НКТ-0,3-490-2600"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 136"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-114-НКТ-0,3-490-2600"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 137"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 138"

    "Фильтр скважинный щелевой бескаркасный ФС-Б-89-НКТ-0,3-490-2500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 139"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 140"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 141"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 142"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 143"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 144"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 145"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 146"

    "Пакер механический ВПМ-136.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 147"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 148"

    "Клапан кольцевой ВКО-01/89.000A"

    Кол-во: 1.0

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