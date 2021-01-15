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Номер извещения
32009813164
Уникальный номер закупки
20/5.4/0039944/Озон
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического и холодильного оборудования для нужд ООО "Озон"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
17.12.2020 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 3532 73-27-09
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
islamkin@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин А. В.
Место рассмотрения предложений
ООО "Озон", Оренбургская область, город Оренбург, ул. Чкалова, 1
Закупки и тендеры 56
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического и холодильного оборудования для нужд ООО "Озон"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813164Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического и холодильного оборудования для нужд ООО "Озон"ООО "Озон", Оренбургская область, город Оренбург, ул. Чкалова, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического и холодильного оборудования для нужд ООО "Озон"
Начальная цена
1 710 001,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
33.12.18
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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