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    Главная / Торги / Поставка пробоотборников для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка пробоотборников для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 06:0014.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812149Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пробоотборников для нужд ОАО "Томскгазпром" РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009812149

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0002083/ТомскГП

    Номер закупки

    0089/20/4.3/0002083/ТомскГП/ПР/ГОС/Э/17.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка пробоотборников для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 06:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_2083_ТомскГП.zip

    Извещение_0002083_ТомскГП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-96

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    gmyzovsv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гмызов С. В.

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пробоотборников для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 14:0021.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812149Подведение итогов не позднее Поставка пробоотборников для нужд ОАО "Томскгазпром" РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пробоотборников для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    1 644 350,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо к вентилю , кат. №8.865.091"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 2"

    "Кольцо к венилю ,кат №8.241.174"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 3"

    "Игла к вентилю В12(1.М-П) кат № 6.054.01"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 4"

    "Генератор водорода 10.600 осч"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Гайка к вентилю ,кат № 8.934.056"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 6"

    "Втулка к вентилю . кат. № 7.860.041-01"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 7"

    "Втулка к вентилю , кат. № 8.223.687"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 8"

    "Втулка для вентиля , кат № 8.224.064"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 9"

    "Винт к вентилю , кат. № 8.914.023 (2шт)"

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 10"

    "Вентиль 6.451.013 для пробоотборника"

    Кол-во: 74.0

    "Позиция 11"

    "Регулятор давления"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "Штуцер 6.454.142 для обогреваемой трубки"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 13"

    "Ручка к вентилю , кат № 8.337.054"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 14"

    "Пробоотборник поршневой постоянного давл"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Пробоотборник ПГО-50"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Пробоотборник ПГО-400"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 17"

    "Опора к вентилю , кат № 8.074.119"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 18"

    "Комплект ЗиП пробоотборника"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 19"

    "Кольцо к вентилю . кат.№ 8.683.032"

    Кол-во: 20.0

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