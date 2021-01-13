www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009812053
Уникальный номер закупки
20/5.4/0065968/ДИркутск
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов Базы освоения Газового промысла п. Магистральный для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0065968
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
17.12.2020 04:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов Базы освоения Газового промысла п. Магистральный для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0065968
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812053Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов Базы освоения Газового промысла п. Магистральный для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0065968Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов Базы освоения Газового промысла п. Магистральный для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0065968
Начальная цена
6 185 025,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
43.39.19.190
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.