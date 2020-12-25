Техническое обслуживание и текущий ремонт систем кондиционирования, установленных на автотранспортных средствах для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0079883

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем кондиционирования, установленных на автотранспортных средствах для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0079883

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ТО и ТР на 2021-2023 год Услуги по техни" Кол-во: 21.0

"Позиция 2" "ТО и ТР на 2021-2023 год Услуги по техни" Кол-во: 24.0

"Позиция 3" "ТО и ТР на 2021-2023 год Услуги по техни" Кол-во: 120.0

"Позиция 4" "ТО и ТР на 2021-2023 год Услуги по техни" Кол-во: 15.0

"Позиция 5" "ТО и ТР на 2021-2023 год Услуги по техни" Кол-во: 30.0

"Позиция 6" "ТО и ТР на 2021-2023 год Услуги по техни" Кол-во: 30.0