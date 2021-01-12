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    Главная / Торги / Внедрение модуля СЭД Directum: Управление договорами для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 20/2.1/0081397/ГТелеком

    Внедрение модуля СЭД Directum: Управление договорами для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 20/2.1/0081397/ГТелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811840Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение модуля СЭД Directum: Управление договорами для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009811840

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0081397/ГТелеком

    Номер закупки

    0095/20/2.1/0081397/ГТелеком/ПР/ГОС/Э/16.12.2020

    Наименование закупки

    Внедрение модуля СЭД Directum: Управление договорами для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 20/2.1/0081397/ГТелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 21:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление 19.01.2021 (ми).docx

    81397.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-28

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    O.Dolgacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгачева О. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Внедрение модуля СЭД Directum: Управление договорами для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811840Подведение итогов не позднее Внедрение модуля СЭД Directum: Управление договорами для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внедрение модуля СЭД Directum: Управление договорами для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    11 017 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    96.09.19

    Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    96

    Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Внедрение модуля СЭД Directum: Управление договорами для нужд ООО "Газпром телеком""

    Кол-во: 1.0

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