Оказание услуг по отбору, паспортизации, транспортировке кернового материала (керна) на поисково-оценочной скважине № 499 Ямсовейского месторождения, на разведочной скважине № 5036 на Южно-Падинском лицензионном участке для нужд ООО «Газпром недра» (0095/20/3/0084797/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009811800 Уникальный номер закупки 20/3/0084797/ГНедра Номер закупки 0095/20/3/0084797/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020 Наименование закупки Оказание услуг по отбору, паспортизации, транспортировке кернового материала (керна) на поисково-оценочной скважине № 499 Ямсовейского месторождения, на разведочной скважине № 5036 на Южно-Падинском лицензионном участке для нужд ООО «Газпром недра» (0095/20/3/0084797/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-47-25 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты A.Nikolaev@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Николаев А. В. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Подебы, д.2, лит.А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru