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Номер извещения
32009811709
Уникальный номер закупки
20/1.1/0081845/ПАО Газпром
Наименование закупки
Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Торбеево ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром» 0001/20/1.1/0081845/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/16.12.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.12.2020 19:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Торбеево ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202117.03.2021 14:0017.03.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811709Подведение итогов не позднее Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Торбеево ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Торбеево ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром»
Начальная цена
2 367 561 094,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
71.12.16.000
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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