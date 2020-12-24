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    Главная / Торги / Поставка изолирующих монолитных муфт для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.2/0083625/ГПК)

    Поставка изолирующих монолитных муфт для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.2/0083625/ГПК)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изолирующих монолитных муфт для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.2/0083625/ГПК)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009811528

    Уникальный номер закупки

    20/4.2/0083625/ГПК

    Номер закупки

    0001/20/4.2/0083625/ГПК/ПР/ГОС/Э/16.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка изолирующих монолитных муфт для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.2/0083625/ГПК)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 18:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    83625 Для Участника (версия 01).rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изолирующих монолитных муфт для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.2/0083625/ГПК)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 00:0029.12.2020 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811528Подведение итогов не позднее Поставка изолирующих монолитных муфт для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.2/0083625/ГПК)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изолирующих монолитных муфт для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.2/0083625/ГПК)

    Начальная цена

    19 701 026,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.99.3

    Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта изолирующая монолитная 1220 в соответствии с опросным листом № 97461/7.3/297774-ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Муфта изолирующая монолитная 1420 строительной длинной 1600мм. в соотвествии с опросным листом № ТСТ-27899-15589"

    Кол-во: 2.0

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