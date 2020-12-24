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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (КСВ 00301)

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (КСВ 00301)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:3024.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811576Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009811576

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0000301/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0000301/ГПК/ПР/ГОС/Э/16.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (КСВ 00301)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 18:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Подведение итогов на 19.01.2021.docx

    3.00301_Документация МИ ЕР_изм.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-13

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    S.Kuznetsov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов С. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811576Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Начальная цена

    1 619 291,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.130

    Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    27.20.22.000

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    26.30.11.120

    Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.20.16.120

    Принтеры

    26.40.52.000

    Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры

    26.30.40.110

    Антенны и отражатели антенные всех видов и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антенна KRA-26M2,для радиостанции KenwoodTG-2170G,V 162-174 Мгц (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная Kenwood KNB-47LM для радиостанции Kenwood NX-200K, NX-300K, 1950 mah. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "Антенна стандартная Kenwood KRA-27M для UHF радиостанции диапазона 440-490 МГц. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 4"

    "Коннектор rj-45 категории 5 (упаковка 100шт)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Антенна дипольная VHF (Рабочий диапазон частот, МГц 136-174, КСВ, не хуже 1,5, Усиление OMNI, dBi 2.15, OFFSET, dBi 5.15, Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB 70°, Входное сопротивление, Ом 50, Допустимая мощность, Вт 400)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Коммутатор промышленный (Ethernet 8х10/100/BASE-T (RJ45), 2х10/100/1000BASE-T/1000BASE-X Combo (RJ45 & SFP), коммутация пакетов и поддержка стека протоколов на уровнях L2 и L3 модели OSI; поддержка кольцевой и радиальной топологии с резервированием 1+1, 1:1, 1+N (G.8031/ELPS, G.8032/ERPS); поддержка PRP, HSR (опционально); поддержка VLAN, IGMP, GVRP; поддержка JSON-RPC (опционально); агрегация и зеркалирование портов; защита от "штормов" трафика; списки контроля доступа ACL; резервирование полосы пропускания QoS (включая H-QoS); поддержка DHCP Option 82; журналирование событий и сбор статистики; управление с помощью WEB-интерфейса, CLI (Industry Standard), Telnet, SSH, SNMP v1/v2c/v3."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Коммутатор промышленный (Ethernet 20х10/100/1000 BASE-T 2х100/1000/2500 BASE-X, 20xGE, 2xGE/2.5GE (SFP), 2xGE Combo (RJ-45 / SFP), 2xDC 9-36V, DIN, IP30, -40..+70, Layer2, онсольный mini-USB интерфейс управления с гальванической развязкой; Интерфейс отчуждаемого носителя SD Card с доступом со стороны лицевой панели; 2 интерфейса "сухой контакт"(нормально разомкнутый / нормально замкнутый); 2 входных дискретных интерфейса; 1 кнопка аппаратного сброса; 1 кнопка перевода конфигурации на заводские настройки) "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Коммутатор промышленный управляемый S301-000 5B-05, 8 портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ-45), без SFP модулей,0-60 C"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Коммутатор сетевой (Управляемый коммутаторй для построения линейных и звездообразных структур сети Industrial Ethernet, 10/100 Мбит/с4 X 10/100МБИТ/С RJ45 ПОРТА, 2 X 100МБИТ/С МУЛЬТИМОДОВЫХ BFOC, СВЕТОДИОДНАЯ ДИАГНОСТИКА, СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ОШИБКИ С КНОПКОЙ НАСТРОЙКИ, РЕЗЕРВИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ, PROFINET-IO УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ СЕ)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Антенна всенаправленная GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE (Диапазон частот 700/800/900/1700/1800/1900/2100/2600 МГц, Усиление 3 дБ при 698 ~ 969 МГц, 4 дБ при 1710 ~ 2700 МГц, Волновое сопротивление 50 Ом, Поляризация Вертикальная, V.S.W.R. < 2.5, Разъем антенны N-type "мама", Рабочая температура, °C -30 ~ +70, IP66)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Мультиплексор инверсный (4 Ethernet в 4xE1, DIP switch, 220VAC/ -36-72VDC)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 12"

    "Коммутатор Ethernet (Поддержка стекирования, Поддержка Multicast (IGMP Snooping, MVR), Расширенные функции безопасности (L2-L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection и др.), Эффективная защита от скачков напряжения питания - до 6 кВ, вызванного грозовыми разрядами, 24 порта 10/100 Base-T,4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP),L2, 220V AC)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Батарея аккумуляторная Kenwood KNB-48LM для радиостанции Kenwood NX-200K, NX-300K, 2550 мА/ч (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 14"

    "Батарея аккумуляторная HNN9008 Ni-MH 1500мАч к радиостанции Motorola GP140/320/340/640/680/1280 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 15"

    "Антенна УКВ автомобильная для радиостанции Optim 1C-100 5/8 VHF. Диапазон частот - 136-174 МГц. Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 - 10 МГц. КСВ не более - 1.2:1. Высота - 1350 мм. Длина штыря - 1300 мм. Диаметр магнитного основания - 87 мм. Длина кабеля - 4 м. Тип разъёма - PL259. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 16"

    "Антенна вертикальная (Рабочий диапазон 147-174 МГц, Усиление 2,15dBi, широкополосная 24 МГц, стеклопластик, Длина 1400 мм, Разъем N-мама)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 17"

    "Антенна направленная VHF (Рабочий диапазон частот, МГц 150-172, КСВ, не хуже 1,5, Усиление, dBi 7.15, Сектор излучения по уровню -3dB , в вертикальной плоскости 65°, в горизонтальной плоскости 120°, Входное сопротивление, Ом 50, Допустимая мощность, Вт 400)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Антенна Motorola NAD6502: Частотный диапазон, МГц: 136-174, тип разъема: Motorola RF-MX. Высота антенны, см: 15.5, цветовая маркировка цоколя: черная, антенна NAD6502 совместима с радиостанциями Motorola: GP140, GP240, GP280, GP320, GP340, GP360, GP380, GP540, GP580, GP640, GP680, GP1280...CP040, CP140, CP160, CP180, CP150, CP200...P140, P145, P160, P165, P180, P185, P020, P030, P040...GP300, P110, GP600, GP68, GP88 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 19"

    "Батарея аккумуляторная NNTN4851 Ni-MH 7,5В 1400мАч для радиостанций Motorola серии CP (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 20"

    "Батарея аккумуляторная PMNN4018A никель-металлогидридная напряжение 7,5В емкость 1150мАч Motorola (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 21"

    "Батарея аккумуляторная никель-металлогидридная (Ni-MH) для радиотелефонов напряжением 3,6В емкостью 700мАч Panasonic HHR-P103 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 22"

    "Батарея аккумуляторная никель-металлогидридная(Ni-MH) Motorola NNTN4851A напряжение 7,2В емкость 1400мАч (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "Радиостанция цифровая носимая (Поддержка цифровых стандартов NXDN или DMR, а также с аналоговый FM режим, Поддержка конвенциональных систем NXDN и Транкинговых систем радиосвязи Type-C & Gen2, Смешанный режим позволяющий одновременно работать в цифровом и аналоговом режимах. DMR - межсайтовый роуминг, Доступное шифрование DMR ARC4 Encryption, 4-строчный дисплей / 14 символов, 5-строчные Текстовые сообщения, 7-цветный световой индикатор, Интуитивно понятное управление с помощью 4-позиционного переключателя (D-pad), Встроенный GPS приемник-антенна, Встроенный Bluetooth, IP54/55/67 и MIL-STD-810C/D/E/F/G, система подавления шумов (ANR), Поддержка открытых и закрытых алгоритмов шифрования DES и AES для Конвенциональных/Транкинговых систем NXDN для Конвенциональных систем DMR, Встроенный акселерометр (Функция Man-down, определение положения радиостанции в пространстве), Мощность, Вт 5, Количество каналов 512, 136-174МГц, с дополнительной аккумуляторной батареей, выносным микрофоном, быстрым"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 24"

    "Модем GSM/GPRS терминал (Поддерживаемые стандарты связи CSD, GPRS, SMS, Тип модуля GSM Telit GL865-DUAL V3.1, Количество SIM-карт х2, Функция безусловной перезагрузки, Встроенный TCP/IP стек, Объём входного буфера данных 1024 байт, Вход типа «АЦП» (настраиваемый как «сухой контакт») х1, Выход типа «открытый коллектор» х1, Выход 7,5 В для питания внешних устройств х1, Сторожевой таймер WatchDog)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 25"

    "Коммутатор (Неуправляемый коммутатор уровня L2 с поддержкой PoE 802.3af/at, 2 порта 10/100BASE-T, 8 портов 10/100BASE-T PoE, 1K MAC адресов, внешний БП, 52В DC)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 26"

    "Антенна всенаправленная дипольная UHF (рабочий диапазон частот 400- 490МГц, коэффициент усиления 2.15 dB, диапазон рабочих температур -50С…+ 50С, тип разъема N-female, комплект крелений для установки на трубостойку диаметром 38-65 мм)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 27"

    "Модем GSM Wavecom FXT009 (R7.46/ExtAT 1.02) с блоком питания (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Рация цифровая (Диапазон частот, МГц 400-470 Количество частотных каналов 16, Выходная мощность передатчика, Вт до 5 Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,16 мкВ (12dB SINAD) Тип шумоподавителя регулируемый SQ Вид модуляции Analog + Digital Напряжение питания, В 7,4 Питание LiIon 2300 мАч Максимальный ток потребления, мА 1,5 max Тип разъема для антенны SMA-female Звуковая мощность динамика, мВт 500 Стандарты соответствия IP66 Диапазон рабочих температур, С -20C...+55C)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "Рация цифровая (Диапазон частот, МГц 400-470 Количество частотных каналов 16, Выходная мощность передатчика, Вт до 5 Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,16 мкВ (12dB SINAD) Тип шумоподавителя регулируемый SQ Вид модуляции Analog + Digital Напряжение питания, В 7,4 Питание LiIon 2300 мАч Максимальный ток потребления, мА 1,5 max Тип разъема для антенны SMA-female Звуковая мощность динамика, мВт 500 Стандарты соответствия IP66 Диапазон рабочих температур, С -20C...+55C)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Рация цифровая (Диапазон частот, МГц 400-470 Количество частотных каналов 16, Выходная мощность передатчика, Вт до 5 Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,16 мкВ (12dB SINAD) Тип шумоподавителя регулируемый SQ Вид модуляции Analog + Digital Напряжение питания, В 7,4 Питание LiIon 2300 мАч Максимальный ток потребления, мА 1,5 max Тип разъема для антенны SMA-female Звуковая мощность динамика, мВт 500 Стандарты соответствия IP66 Диапазон рабочих температур, С -20C...+55C)"

    Кол-во: 4.0

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    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг. (№0037/22/4.3/0000324/ТГСаратов/К/ГОС/Э/31.01.2022)
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг....
    177156
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 048 273
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП201014
    16/11.01.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию анализаторов серы моделей RX-360Н, FX-700
    16/11.01.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию анализаторов серы моделей...
    176253
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 825 795
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    «Газпром межрегионгаз Белгород»
    Конкурентный отбор № 32211085141
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению системы КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению системы КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром...
    177154
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 426 632
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
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