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    Главная / Торги / Поставка противоизносной присадки для Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО "Газпром переработка" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.3/0075030/ГПК)

    Поставка противоизносной присадки для Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО "Газпром переработка" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.3/0075030/ГПК)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811521Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противоизносной присадки для Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО "Газпром переработка" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.3/0075030/ГПК)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009811521

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0075030/ГПК

    Номер закупки

    0001/20/4.3/0075030/ГПК/К/ГОС/Э/16.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка противоизносной присадки для Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО "Газпром переработка" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.3/0075030/ГПК)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 18:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    75030 Для Участника (версия 01).rar

    Продл 27.01.2021 итог.docx

    Продл 19.01.2021 итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка противоизносной присадки для Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО "Газпром переработка" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.3/0075030/ГПК)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811521Подведение итогов не позднее Поставка противоизносной присадки для Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО "Газпром переработка" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.3/0075030/ГПК)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противоизносной присадки для Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО "Газпром переработка" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/20/4.3/0075030/ГПК)

    Начальная цена

    29 388 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    20.59.42.130

    Присадки к смазочным материалам

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.4

    Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Присадка противоизносная к дизельному топливу. Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета. Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044): Горючая жидкость. Степень опасности химической продукции в целом (по ГОСТ 12.1.007): Малоопасное вещество по степени воздействия на организм, 3,4 класс опасности. Эффективность присадки должна быть подтверждена лабораторными испытаниями в лабораториии Заказчика. Температура застывания не выше 10 °С"

    Кол-во: 1.0

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