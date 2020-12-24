"Позиция 1" "Присадка противоизносная к дизельному топливу. Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета. Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044): Горючая жидкость. Степень опасности химической продукции в целом (по ГОСТ 12.1.007): Малоопасное вещество по степени воздействия на организм, 3,4 класс опасности. Эффективность присадки должна быть подтверждена лабораторными испытаниями в лабораториии Заказчика. Температура застывания не выше 10 °С"

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