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    Главная / Торги / Оказание услуг по отбору изолированного керна на разведочных скважинах №№321-101, 321-102 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, разведочной скважине №3 Соболох-Неджелинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0083877/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020

    Оказание услуг по отбору изолированного керна на разведочных скважинах №№321-101, 321-102 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, разведочной скважине №3 Соболох-Неджелинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0083877/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811411Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по отбору изолированного керна на разведочных скважинах №№321-101, 321-102 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, разведочной скважине №3 Соболох-Неджелинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0083877/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009811411

    Уникальный номер закупки

    20/3/0083877/ГНедра

    Номер закупки

    0095/20/3/0083877/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по отбору изолированного керна на разведочных скважинах №№321-101, 321-102 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, разведочной скважине №3 Соболох-Неджелинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0083877/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 17:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление КО итоги на 19.01.2021.docx

    Для участника КО 83877.part1.rar

    Для участника КО 83877.part2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-31

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Sinykov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синюков А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по отбору изолированного керна на разведочных скважинах №№321-101, 321-102 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, разведочной скважине №3 Соболох-Неджелинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0083877/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811411Подведение итогов не позднее Оказание услуг по отбору изолированного керна на разведочных скважинах №№321-101, 321-102 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, разведочной скважине №3 Соболох-Неджелинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0083877/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по отбору изолированного керна на разведочных скважинах №№321-101, 321-102 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, разведочной скважине №3 Соболох-Неджелинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0083877/ГНедра/К/ГОС/Э/16.12.2020

    Начальная цена

    20 285 718,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    09.10.11

    Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20.1

    Добыча природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по отбору изолированного"

    Кол-во: 1.0

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