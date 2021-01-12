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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Канчуринское УПХГ", "Башкирское УАВР и КРС" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (78441)

    Оказание автотранспортных услуг для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Канчуринское УПХГ", "Башкирское УАВР и КРС" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (78441)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811641Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Канчуринское УПХГ", "Башкирское УАВР и КРС" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009811641

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0078441/ГПХГ

    Номер закупки

    0095/20/2.1/0078441/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/16.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Канчуринское УПХГ", "Башкирское УАВР и КРС" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (78441)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 18:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление 19.01.2021 (ми).docx

    Документация 1125109.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-14

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    d.kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    козлов Д. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Канчуринское УПХГ", "Башкирское УАВР и КРС" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811641Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Канчуринское УПХГ", "Башкирское УАВР и КРС" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" "Канчуринское УПХГ", "Башкирское УАВР и КРС" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    11 536 634,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги стороннего транспорта"

    Кол-во: 1.0

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