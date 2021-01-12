Транспортно-экспедиционные услуги по организации перевозки товарно-материальных ценностей и услуги по организации погрузочно-разгрузочных работ для нужд ООО «Газпром информ» в 2022-2024 гг. . (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (1174)