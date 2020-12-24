Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Презентатор для проекционного экрана беспроводной, дальность действия 30 м, тип соединения: радио; интерфейс: USB; количество кнопок: 5; элементы питания: AAA; индикатор заряда; функция вибрации; лазерная указка; ЖК-дисплей; таймер; отсек для ресивера; чехол в комплекте; материал: пластик" Кол-во: 9.0

"Позиция 2" "Принтер термотрансферный (Ширина печати: 0-104 мм, Максимальная скорость печати: 152 мм/с, Качество печати: 203 dpi, Диаметр рулона этикеток: 127 мм, Ширина красящей ленты: 30-110 мм, Намотка красящей ленты: OUT, Диаметр втулки красящей ленты: 1 дюйм, Длина печати: 10-2286 мм, USB, RS232, LPT)" Кол-во: 65.0

"Позиция 3" "Сканер штрих-кода ручной проводной (Типы штрих-кодов: EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 дополнения, EAN-13 5 дополнений, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Interleave 2 из 5, Скорость сканирования до250 см/с, Угол сканированиягоризонтальный: 72°, вертикальный: 82°, Глубина сканирования доCode 39 5 mil (3 см-9 см), Code 39 8 mil (3 см-12 см), EAN13 5 mil (3 см-10 см), EAN13 13 mil (4 см-25 см), Разрешение1500 dpi)" Кол-во: 75.0

"Позиция 4" "Микрофон (кардиоидная направленность, Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000, Чувствительность микрофона по свободному полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па, не менее 20, Номинальный импеданс, Ом 60, Номинальное сопротивление нагрузки, Ом 600, Эквивалентный уровень шума, дБ 13, Максимальный уровень звукового давления при КНИ 0,5 %, дБ 124, Питание 48 В фантомное питание ICE 61938, Тип разъема XLR-3)" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Видеокамера водонепронецаемая (макс. разрешение видеозаписи — 4K; 1 х CMOS 12Мп; 3840 х 2160 30 кадров/сек; стабилизатор — цифровой; циклическая запись; высокоскоростная видеосъемка; auto баланс белого; auto экспозиция; перевернутый режим; фотосъемка; сенсорный дисплей; стерео- микрофон; USB; HDMI; GPS; WiFi — встроенный, аккумулятор 1220 мАч, крепежные крепления в комплекте)" Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Микрофон для использования журналистами и репортёрами (динамический, кардиоидный, 40 -18000 Гц, 350 Ом, 2 мВ/Па, Чувствительность -54 дБ, Разъем подключения XLR, Комплектация ветрозащита, кейс/чехол, материал металл)" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Подвес с камерой, матрица 1/2,3 CMOS, разрешение видео 4K, 3-осевой стабилизатор, аккумулятор 875 мАч" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Пирометр (Диапазон измерения температуры: -20°…+600°С, Диапазон рабочих температур: -40°…+50°С, Погрешность измерения: 1%+1°С, Время измерения: 1 сек, Разрешение: 1°С, Показатель визирования: 1 : 100, Диапазон установки излучательной способности: 0,01 … 1,00, Спектральный диапазон: 8 - 14 мкм, IP64)" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Мегаомметр цифровой (измерение переменного напряжения до 700 В, Автоматический выбор диапазонов измерения; Защита от подключения к не обесточенной сети или внезапной подачи напряжения во время измерений; Программируемое время измерения сопротивления от 1 до 10 минут; Индикация уровня остаточного напряжения на объекте после окончания измерения и автоматическое его снятие; Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень защиты IP54; Высокая помехоустойчивость в измеряемой цепи; Автоматический переход в энергосберегающий режим через 2,5 минуты после окончания измерений; Жидкокристаллический дисплей; Индикация состояния внутреннего источника питания; Система защиты аккумулятора от перезаряда; Защита от неправильного включения; Высокая помехоустойчивость; Память на 10000 измерений; вязь с компьютером)" Кол-во: 3.0

"Позиция 10" "Сервер последовательных интерфейсов Ethernet (Количество портов 4, Тип портов 1-2, RS-232/422/485, Тип портов 3-4, RS-485, Скорость передачи данных по RS-485, от 1200 до 115200 бит/сек, Дальность передачи, м до 1200, Количество портов 2, Тип портов Ethernet 10/100BaseTX – витая пара, Количество сокетов TCP/IP 12)" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Трансивер внутренний M1310/2-D форм-фактора SFP для подключения мультимодового оптоволоконного кабеля длиной до 2000м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 5.0

"Позиция 12" "Видеорегистратор портативный носимый (Разрешение видео Full HD, Русский интерфейс, Разрешение фото 40 Мп, HDMI(опционально) и USB, База - "Поставил и пошел", Функция - USB Free, Встроенный ГЛОНАСС/GPS, Софт для отслеживания GPS, LTE, Wi-Fi Опционально, EGTS Опционально, До 15 часов записи видео, Одновременная запись с двух камер (опция), Защита данных, Функция День/Ночь, Спец кабель usb free опция ,встроенная память 32 гб, встроенный GPS, наплечное крепление, крепление на пояс,USB кабель, ЗУ USB)" Кол-во: 24.0

"Позиция 13" "Аппарат телефонный (с кнопочным номеронабирателем с набором номера в декадном и многочастотном коде, настольного исполнения. Имеет оперативное переключение способа набора номера, хранение последнего набранного номера и его повторный набор. Получение акустического тонального сигнала вызова с возможностью плавной регулировки уровня громкости, введение программируемой паузы между любыми цифрами набираемого номера)" Кол-во: 20.0

"Позиция 14" "Вентилятор осевой 1,25ЭВ-2,8-6-3270 У4 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 16.0

"Позиция 15" "Плата выходных усилителей ПВУ-24 А-15.108.10 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Резистор переменный СП5-35Б 15кОм 10% (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 20.0

"Позиция 17" "Резистор переменный СП5-35Б 680 Ом 10% (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 20.0

"Позиция 18" "Резистор С2-29В-0,25-1,0кОм Б1% -1,0 -С (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 200.0

"Позиция 19" "Резистор С2-29В-0,25-500 Ом Б1% -1,0 -С (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 100.0

"Позиция 20" "Тиристор Т161-160-12 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 115.0

"Позиция 21" "Диод Д161-200-12 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 65.0

"Позиция 22" "Тиристор Т133-400-15-43 УХЛ2 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 115.0

"Позиция 23" "Тиристор Т132-40-10 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 115.0

"Позиция 24" "Коннектор RJ-45 кат.5 (разъем) для сети категории 5" Кол-во: 100.0

"Позиция 25" "Штекер PROFIBUS- FastConnect RS485, вых.каб.90, PG-интерф. 6ES7972-0BA52-0XA0 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Частотомер цифровой щитовой переменного тока (зеленый цвет свечения индикаторов, интерфейс RS-485-USB, с выходным током от 4 до 20 мА, наличие уставок. Диапазон измерений от 45 до 55 Гц, Цена единицы младшего разряда 0,001 Гц, Погрешность измерения ± 0,01% (0,005 Гц), Диапазон напряжений входного сигнала от 0,1 до 264 В, Количество коммутируемых цепей 7 (две уставки на превышение частоты и пять уставок на понижение), Параметры коммутируемых цепей: - максимальное напряжение постоянного или переменного тока 250 В, - максимальный коммутируемый ток не более 100 мА, Напряжение питания ~ 220 В 50 Гц, Потребляемая мощность не более 15 ВА, Габаритные размеры не более 100 ×60×111 мм)" Кол-во: 2.0

"Позиция 27" "Конструктив универсальный MiniRack FG-MRU-AC/DC V2, для установки модуля в исполнении SubRack, вход внешней синхронизации, сухие контакты реле аварий, локальное резервированное питание ~220 В и -48 В (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 6.0

"Позиция 28" "Приемопередатчик оптический FG-FO-S1.1-S-s (LC), одноволоконный LC SFP (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 29" "Приемопередатчик оптический FG-FO-S1.1-S-m (LC), одноволоконный LC SFP (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 30" "Устройство защиты оборудования ORION3-DSL-PRОTECT для оборудования ORION, ORION2, DIS-COVERY, MGS-3M на 1 пару (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 31" "Голосовой шлюз (2xFXO, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP)" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Шлюз голосовой (2xFXS, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP)" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Антенна двухдиапазонная, 136-174/400-480 МГц, разъем PL-male, коэффициент усиления 5dBi, высота 0,5 м, длины волны, на магнитном основании" Кол-во: 3.0

"Позиция 34" "Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4 (Интерфейс USB Стандарт USB 2.0, Разъем Тип B, Передаваемые сигналы D+, D-, Максимальная длина линии связи м 3, Интерфейс RS-485 Стандарт EIA/TIA-485, Передаваемые сигналы A(Data+), B(Data-), Максимальная скорость передачи данных, бит/с 115200, Максимальная длина линии связи, м 1200, Степень защиты IP20, Крепление На DIN-рейку, Температура окружающего воздуха, °С -20…+75) (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 5.0

"Позиция 35" "Видеорегистратор портативный носимый (Встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС опционально, Широкий угол 150 градусов, 11 часов непрерывной записи, IP67 класс защиты, Встроенный микрофон высокого качества, Светодиодная подсветка, поддержка цветной записи в ночное время, Встроенный Led фонарик, Поддержка HD записи, 32-мегапиксельная камера, дополнительный зарядный аккумулятор 4800 мАч)" Кол-во: 20.0

"Позиция 36" "Адаптер оптический SC-SC-SM (для одномодового кабеля), simplex, (синий)" Кол-во: 48.0

"Позиция 37" "Адаптер проходной CS70-1C5EU ITK кат.5E UTP, тип RJ45-RJ45, белый" Кол-во: 30.0

"Позиция 38" "Универсальный тестер поиска неисправности в ЛВС (Пинг удаленных хостов, настройка параметров: IP адрес, маска подсети, шлюз, размер посылки, количество посылок, таймаут, поддержка ICMPv6 для IPv6, DHCP + тест DHCP сервера, Рефлектометр проверка целостности жил в кабеле, проверка правильности обжимки, определение характера повреждения: обрыв, замыкание, определение длины кабеля или расстояния до повреждения, Измерение по TIA/EIA TSB-67, погонное затухание (Attenuatin), переходное затухание (NEXT), уровень шума (NISE), сопротивление, Мониторинг активности сети, мониторинг трафика, вывод статистики по протоколам: ARP, IGMP, ICMP, TCP, UDP и др., статистика по IP, MAC, тест доступности сервера (FTP, HTTP, SSH и др.), графический экран, связь с ПК, возможность обновления, псевдонимы для IP адресов, встроенное зарядное устройство, время непрерывной работы до 12 часов, связь с компьютером через Ethernet сеть, обновление микропрограммы)" Кол-во: 5.0

"Позиция 39" "Стационарная направленная антенна (Рабочий диапазон частот: 150-180 МГц., Полоса рабочих частот: 30 МГц., КСВ, не хуже: 1,5., Усиление: 7 дБ., Сектор излучения в вертикальной плоскости: 80°., Сектор излучения в горизонтальной плоскости: 65°., Входное сопротивление: 50 Ом., Допустимая мощность: 300 Вт., Диаметр мачты: 35-64 мм., Допустимая скорость ветра: 240 км/час., Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 10 мм): 200 км/час., Разъем: N-мама) в комплекте с монтажными приспособлениями" Кол-во: 11.0

"Позиция 40" "Вилка телефонная RJ-11 6P4C" Кол-во: 650.0

"Позиция 41" "Вилка телефонная RJ-11 6P4C" Кол-во: 450.0

"Позиция 42" "Делитель абонентский телевизионный на два" Кол-во: 30.0

"Позиция 43" "Делитель абонентский телевизионный на три" Кол-во: 10.0

"Позиция 44" "Делитель абонентский телевизионный на четыре" Кол-во: 10.0

"Позиция 45" "Коммутатор доступа (L2+, Поддержка стекирования, Поддержка Multicast (IGMP, IGMP snooping, MVR), Расширенные функции безопасности (L2-L4 ACL, IP Source address guard, Dynamic ARP Inspection), 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X Combo" Кол-во: 2.0

"Позиция 46" "Конвертер (VDSL2: 4 LAN, VLAN, QoS, Web-интерфейс, по витой паре, 12V/1А, Интерфейс LAN: IEEE 802.3/802.3u/802.3x flow control, Встроенный коммутатор (Web smart), 4 x Ethernet 10/100Base-TX, Автоопределение скорости и типа кабеля (Auto-MDIX), Поддержка Half/Full duplex, Возможность ограничения скорости, Интерфейс VDSL2: Поддержка ITU-T 993.2 Annex A/B/C, Поддержка профилей 8, 12a-b, 17a, Ассиметричный (Band Plan 998) иСимметричный (Plan 997) режимы Скорость до 100/85 Мбит/с, Максимальная длина линии 1.7 км, Линейный код: DMT, Настройка SNR Margin: 6dB или 9dB, Помехозащищенные режимы, Встроенный POTS сплиттер, VLAN & QoS: Port-Based/ IEEE 802.1q Tagged VLAN, До 16 VLAN, Классификация трафика: Port based, Tag based, TOS/DSCP, TCP/UDP, Strictly Priority, Weight-Round-Robin, 4 очереди кадров, MAC/IP/Port-фильтр; IP-firewall, WEB-интерфейс для настройки, Отдельный VLAN для управления, Светодиодные индикаторы)" Кол-во: 6.0

"Позиция 47" "Коннектор RJ-45 8P8C UTP (без экрана)" Кол-во: 750.0

"Позиция 48" "Контроллер PSC-200.04.02 с модулем Ethernet (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 5.0

"Позиция 49" "Микрофон конденсаторный электретный МКЭ-389-1 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 20.0

"Позиция 50" "Минираспределитель (для установки плинтов на 10 пар с 1 плинтом 2/10 с норм.замкн.контактами)" Кол-во: 10.0

"Позиция 51" "Модем (Управление: Web, Telnet, CLI, SNMP Консольный порт RS-232 128MB Flash, 64MB DDR2 DRAM Энергопитание: AC адаптер 12V/1А Кнопка RST: сброс настроек)" Кол-во: 10.0

"Позиция 52" "Модуль SFP WDM, дальность до 40км (21dB), 1550нм, SNR-SFP-W53-40 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 53" "Модуль одноволоконный SNR-SFP-W53-20 SNR SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм, дальность до 20км 14dB (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 54" "Наконечник резиновый на вилку RJ-45" Кол-во: 350.0

"Позиция 55" "Ответвитель абонентский 1/10" Кол-во: 30.0

"Позиция 56" "Ответвитель абонентский 1/6" Кол-во: 10.0

"Позиция 57" "Ответвитель абонентский 1/8" Кол-во: 10.0

"Позиция 58" "Ответвитель абонентский 2/8" Кол-во: 10.0

"Позиция 59" "Ответвитель абонентский 4/10" Кол-во: 10.0

"Позиция 60" "Ответвитель абонентский 4/16" Кол-во: 10.0

"Позиция 61" "Патч-корд 1м, RJ45-RJ45, категория 5e, серый QPP-RJ45-C5-01 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 200.0

"Позиция 62" "Патч-корд 2м, RJ45-RJ45, категория 5e, серый QPP-RJ45-C5-02 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 80.0

"Позиция 63" "Патч-корд 3м, RJ45-RJ45, категория 5e, серый QPP-RJ45-C5-03 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 30.0

"Позиция 64" "Патч-корд 5м, RJ45-RJ45, категория 5e, серый QPP-RJ45-C5-05 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 50.0

"Позиция 65" "Патч-корд LC/UPC-LC/UPC SM оптический (9/125) simplex 10м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 6.0

"Позиция 66" "Патч-корд оптический LC-LC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 3м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 20.0

"Позиция 67" "Патч-корд оптический SC-SC/APC SM (9/125мкм) duplex (3.0мм) 2м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 16.0

"Позиция 68" "Патч-корд оптический SC-SC/APC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 1м Component (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 30.0

"Позиция 69" "Патч-корд оптический SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),2м ITK артикул FPC09-FCU-FCU-C2L-2М (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 10.0

"Позиция 70" "Патч-корд оптический SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 5м ITK артикул FPC09-FCU-FCU-C2L-5М (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 71" "Патч-корд оптический SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),3м ITK артикул FPC09-LCU-SCU-C2L-3М (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 5.0

"Позиция 72" "Патч-корд оптический SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),3м ITK артикул FPC09-SCA-SCA-C1L-3М (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 18.0

"Позиция 73" "Патч-корд оптический SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),2м ITK артикул FPC09-SCU-SCU-C2L-2М (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 10.0

"Позиция 74" "Патч-корд оптический SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex),1м ITK артикул FPC09-SCU-SCU-C1L-1М (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 3.0

"Позиция 75" "Патч-корд оптический, 3 метра, LC-LC, одномодовый 9/125, simplex (LC-LC-9/125-S-3) (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 6.0

"Позиция 76" "Патч-корд оптический, 3м; ОШ-С-SC/APC-LC/UPC, SM (9/125), DP, 3м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 5.0

"Позиция 77" "Патч-корд ЭКС-ШМС-5е (1 метр) (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 30.0

"Позиция 78" "Патч-панель RJ-45 48 портов (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 3.0

"Позиция 79" "Патч-панель 19" с розетками RJ-45 для концевой заделки 24 кабелей UTP/FTP 19" 1U 24 RJ-45 UTP Cat5e 120917-00068 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 27.0

"Позиция 80" "Переходник Blackmor гнездо F-гнездо TV артикул TV301 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 200.0

"Позиция 81" "Переходник F розетка-IEC штекер (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 200.0

"Позиция 82" "Переходник F-розетка угловой 05-4311 IEC штекер угловой Rexant (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 100.0

"Позиция 83" "Переходник RJ-45, гнездо-гнездо, к. 5-е (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 25.0

"Позиция 84" "Переходник TV Blackmor TV10 F гнездо-штекер арт Н5370 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 100.0

"Позиция 85" "Пигтейл оптический SC/APC SM 0.9мм, 1.5м, 9/125мкм G657, одномодовый (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 45.0

"Позиция 86" "Пигтейл оптический SC/UPC SM 0.9мм, 1.5м, 9/125мкм G657, одномодовый (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 115.0

"Позиция 87" "Разветвитель Y-адаптер RJ-45" Кол-во: 25.0

"Позиция 88" "Разветвитель оптический PLC 1х2 3.0мм 3SC/APC (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 6.0

"Позиция 89" "Разветвитель оптический PLC 1х4 3.0мм 5SC/APC (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 6.0

"Позиция 90" "Разветвитель оптический PLC 1х8 3.0мм 9SC/APC (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 91" "Разветвитель оптический на 3, SC/APC, FBT (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 8.0

"Позиция 92" "Разветвитель оптический на 6, SC/APC, PLC (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 93" "Разъем F - типа RG6 накручивающийся (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 300.0

"Позиция 94" "Разъем F-типа F-56-ALM 4,9-8,4 обжимной для кабеля типа RG6 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 300.0

"Позиция 95" "Разъем F-типа обжимной F 105C для кабелей типа SAT 50, SAT 703, DG 113, TS 703J LANS (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 200.0

"Позиция 96" "Рамка откидная рамка 2/10 для маркировочных табличек для плинтов ПВТ N 120905-00128 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 100.0

"Позиция 97" "Розетка, 4 контакта, 2 модуля RJ 11 Индекс 787 31 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 20.0

"Позиция 98" "Система программирования для Янтарь-H. Ведомость комплектного изделия - 4633Р.00.Р.01.ДКС.000.000.РС.ВКИ5 (изм.1) инв.№858339 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 99" "Телефон IP QVP-300P (3 линии SIP, 51 клавиша, 12 программируемых, графический LCD экран 132x64 с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, питание PoE, 12В DC) с блоком питания QVP-PWR12" Кол-во: 70.0

"Позиция 100" "Телефон IP (8 линий SIP, 43 клавиши, 8 программируемых, графический LCD экран 480x272 с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, возможность подключения до 6-ти модулей расширения (+192 клавиши), питание PoE, 12В DC) с блоком питания" Кол-во: 60.0

"Позиция 101" "Шнур оптический SC/APC-SC/APC, SM, simplex, длинной 3м, с APC полировкой." Кол-во: 150.0

"Позиция 102" "Шнур оптический SC/APC-SC/APC, SM, simplex, длинной 3м, с APC полировкой." Кол-во: 20.0

"Позиция 103" "Шнур оптический соединительный SC/UPC-SC/UPC sm 3.0 L=1 м" Кол-во: 10.0

"Позиция 104" "Шнур телефонный витой 4Р4С, 2м. Цвет белый" Кол-во: 40.0

"Позиция 105" "Шнур телефонный витой трубка-телефонный аппарат черный 2м" Кол-во: 40.0

"Позиция 106" "Шнур телефонный плоский 4-х проводный, бухта - 100м" Кол-во: 5.0

"Позиция 107" "Шнур ШОС-SM/0,9мм-SC/APC-p/t -1.0м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 30.0

"Позиция 108" "Шнур ШОС-SM/0,9мм-SC/UPC-p/t -1.0м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 10.0

"Позиция 109" "Модуль интерфейсный AR0MSDE12A00 (2-Port Fractional Channelized E1/T1 WAN Interface Card) для маршрутизатора Huawei (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 110" "Аппарат телефонный (с кнопочным номеронабирателем с набором номера в декадном и многочастотном коде, настольно-настенное исполнение. ЖКИ дисплей с пиктограммами. Память на 10 именных номеров. Наличие основных функций Caller ID-AOH, 16 мелодий акустического тонального сигнала вызова с возможностью регулировки уровня громкости. Индикация текущего времени. Будильник. Индикация продолжительности разговора. Функции: сброс, пауза, повтор, импульсный и тональный набор номера, удержание линии, громкая связь, калькулятор)" Кол-во: 20.0

"Позиция 111" "Аппарат телефонный IP (2 SIP-аккаунта с независимой настройкой, Географическое резервирование SIP-сервера (поддержка до 4-х резервных SIP-серверов), Гибкий план нумерации, Работа без SIP-сервера, Отображение номера и имени вызывающего абонента (CallerID), Отключение микрофона (Mute), Повторный набор номера (Redial), Возможность устанавливать разные рингтоны для аккаунтов, История вызовов (Call History), Локальная телефонная книга на 200 номеров (Local Phonebook), Телефонная книга LDAP (LDAP Remote Phonebook), Поддержка режима громкой связи, Удержание вызова (Call Hold), Перевод вызова (Call Transfer), Уведомление о поступлении нового вызова (Call Waiting), Переадресация по занятости (CFB), Переадресация по неответу (CFNR), Безусловная переадресация (CFU), Режим «Не беспокоить» (DND), Запрет выдачи Caller ID (CLIR), Трехсторонняя конференция (3 Way-conference), Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline), Экран, индикаторы и клавиши, Монохромный дисплей 128х64 с подсветкой, Выбор языка инте" Кол-во: 5.0

"Позиция 112" "Модуль SFP FH-S3112CDL20, 1.25GE модуль 20 км, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 113" "Разъем плоский изолированный РПИ-М(н) 2,5-7-0,8 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 30.0

"Позиция 114" "Блок для подачи и отключения 220 В Блок ИУ-03 СМ3.219.020 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 115" "Грозоразрядник для защиты радиооборудования от сквозных атмосферных разрядов (Тип грозоразрядника: DC Block, Технология: Gas Tube, Подключение: One Direction, Исполнение: Не всепогодное, Частотный диапазон: 125-1000 МГц., Подводимая максимальная мощность: 375 Вт, Разъемы: N (female) - N (female), Влияние на КСВ: не более 1,1, Затухание: не более 0,2 дБ, Максимально допустимая мощность: 400 Вт, Минимальное напряжение срабатывания по постоянному току: 500 А 350 В, Шоковое напряжение разряда: 1 кВ, Шоковый ток разряда: 6 000 А, Сопротивление пробоя: 10 000 МОм, Температурный диапазон: -45°C ...50°C, Вибрационные нагрузки: от 1Гц до 100 Гц)" Кол-во: 10.0

"Позиция 116" "Модуль грозозащиты МС04-MZ-2 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 10.0

"Позиция 117" "Станция часовая ЧС-1-02-2 19"2U со встроенным ГЛОНАСС/GPS приемником, 4 порта для подключения вторичных часов, разъем N female для подключения ГЛОНАСС/GPS антенны (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 118" "Устройство защиты от импульсных помех УЗИП-1 ЖНКЮ.468243.004 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 119" "Телефон IP (8 линий SIP, 43 клавиши, 8 программируемых, графический LCD экран 480x272 с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, возможность подключения до 6-ти модулей расширения (+192 клавиши), питание PoE, 12В DC) с блоком питания" Кол-во: 100.0

"Позиция 120" "Телефон IP (3 линии SIP, 51 клавиша, 12 программируемых, графический LCD экран 132x64 с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, питание PoE, 12В DC) с блоком питания" Кол-во: 120.0

"Позиция 121" "Плата приемопередатчика MGS-3-RG-XCVR для установки в регенератор MEGATRANS-3M(3L) 2 пары 1E1 120 Ом ADD-DROP дистанционное питание (от LIU) (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 122" "Модуль линейного интерфейса MEGATRANS-3L для подключения приемопередатчиков к кабельной линии связи и подачи дистанционного питания исполнения SubRack Nateks MGS-3L-RG-LIU (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 123" "Устройство защиты оборудования MGS-DSL-Protect для систем Megatrans -3L и 4W на 1 пару на кабельный бокс (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 20.0

"Позиция 124" "Соединитель жил (предназначен для сращивания жил кабелей типа ТП диаметром от 0,4 до 0,9 мм и любым типом изоляции до 2,08 мм. Соединитель заполнен гидрофобным заполнителем, предотвращающим проникновение влаги в контакты. Не требует зачистки изоляции, ускоряет и упрощает процесс сращивания пар.) " Кол-во: 1000.0

"Позиция 125" "Видеорегистратор автомобильный с картой памяти microSD на 16Gb (Тип крепления Присоска, Конструкция С выносными камерами, Количество камер 3, Угол обзора 140°, Ночная съемка, Источник питания Аккумулятор, Датчик удара (G-сенсор), Экран 4", HDR, Микрофон, Динамик, Формат видео AVI, Детектор движения, От -40 °C до +60 °C, Разрешение фотоот 1.3 до 12 Мп, Циклическая запись, Режим парковки)" Кол-во: 4.0

"Позиция 126" "Блок питания переменного тока для коммутаторов Cisco Catalyst 3750-X, 3560-X мощностью 350Вт Cisco C3KX-PWR-350WAC (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 3.0

"Позиция 127" "Разъем высокочастотный PL-259R типа N-male 4мм под пайку для кабеля типа RG-213 соединительный для врезной автоантенны (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 128" "Разъем высокочастотный тип N антенный NM-LCF12-060 N-male (папа) моноблок под герметик PLAST 2000 для кабеля LCF 12-50 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 129" "Модем-маршрутизатор (Вход данных (WAN-port) ADSL, Кол-во WAN-портов 1 шт, Кол-во LAN-портов 1 шт, Скорость LAN-портов 100 Мбит/с, Консольный порт, Управление Telnet, Web-интерфейс, SNMP, DHCP-сервер, поддержка VPN, DDNS)" Кол-во: 4.0

"Позиция 130" "Пленка для наклеек эластичная Brother TZE-FX241 черный шрифт на белой основе, 18ммх8м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 131" "Плёнка для наклеек эластичная Brother TZe-535 белый шрифт на синей основе, 12 мм 8м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 132" "Пленка для наклеек эластичная Brother TZE242 красный шрифт на белой основе, 18мм8м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 133" "Лента для печати наклеек TZe-FX231 Brother 12-миллиметровая гибкая идентификационная ламинированная (черный на белом фоне), длина 8м (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 134" "Модем GSM (Поддерживаемые стандарты связи CSD, SMS, USSD, Количество SIM карт х1, Тип модуля GSM Telit GL865-DUAL V3.1, Функция безусловной перезагрузки, Встроенный TCP/IP стек, Поддержка Python, Количество входов типа «сухой контакт» 1, Выход типа «открытый коллектор» х1, Сторожевой таймер WatchDog)" Кол-во: 1.0

"Позиция 135" "Кабель-адаптер КА/О для подключения корректора объема газа ЕК-260, ЕК-270 к персональному компьютеру по оптическому интерфейсу используя COM-порт, длина 1м. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 3.0

"Позиция 136" "Коммуникатор GSM (конструктивно законченное устройство с питанием от сети переменного или постоянного тока в диапазоне напряжений от 80 до 276В (от 276 до 440В в течение 6 часов), Характеристики GSM-модуля: число диапазонов 2 (900/1800 МГц), выходная мощность передатчика, Вт: 2 (класс 4 на частоте 900 МГц), 1 (класс 1 на частоте 1800 МГц), напряжение питания SIM-карты, В 3 или 1,8, GPRS класс 10 (мобильный терминал класса B), CSD, RLP, не прозрачная передача , 9600 бит/c, максимальный объем буфера приема/передачи со стороны сети GSM 1500 байт, максимальный объем буфера приема/передачи со стороны сети RS-485 1500 байт, Характеристики интерфейса RS-485: скорость передачи информации, бит/с конфигурируемая 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200 с битом контроля нечетности или без него, количество подключаемых устройств до 32 (стандартной нагрузки 12 кОм), до 64 (1/2 стандартной нагрузки 24 кОм), до 128 (1/4 стандартной нагрузки 48 кОм), до 256 (1/8 ста" Кол-во: 7.0

"Позиция 137" "Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4 (Интерфейс USB Стандарт USB 2.0, Разъем Тип B, Передаваемые сигналы D+, D-, Максимальная длина линии связи м 3, Интерфейс RS-485 Стандарт EIA/TIA-485, Передаваемые сигналы A(Data+), B(Data-), Максимальная скорость передачи данных, бит/с 115200, Максимальная длина линии связи, м 1200, Степень защиты IP20, Крепление На DIN-рейку, Температура окружающего воздуха, °С -20…+75) (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 3.0

"Позиция 138" "Преобразователь интерфейса автоматический RS-232/RS-485 СЗ-М-220 54х95х57мм напряжение питания 245В, потребляемая мощность не более 0,5ВА (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 139" "Аккумулятор CF-VZSU46U PANASONIC (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 140" "Инжектор-PoE (IEEE 802.3af, 1 порт LAN: 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования (Auto MDI/MDIX), 1 порт PoE: 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования (Auto MDI/MDIX), Количество выходов 1, Используемые пары 2, Расстояние До 100 м, Защита от перегрузки, Защита от короткого замыкания, Грозозащита портов, Защита портов от электростатики)" Кол-во: 3.0

"Позиция 141" "Распылитель пневматический для бесконтактной очистки труднодоступных мест компьютеров и оргтехники, невоспламеняемый, 300мл" Кол-во: 30.0

"Позиция 142" "Ролик захвата/подачи Xerox 022N02801 ADF в сборе для WC3215/3225 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 15.0

"Позиция 143" "Блок питания 12В / 1А стабилизированный (Выходное напряжение DC 12В±5%, Выходной ток 1 А, Мощность 12 Вт, Напряжение сети AC 100В -240В, Частота 50 Гц, Пульсация на выходе не более 1%, Защита от короткого замыкания, от перегрузки, Исполнение пластмассовый корпус, Рабочая температура от 0°С до +40°С)" Кол-во: 5.0

"Позиция 144" "Видеорегистратор автомобильный с картой памяти microSD на 16Gb (Тип крепления Присоска, Конструкция С выносными камерами, Количество камер 3, Угол обзора 140°, Ночная съемка, Источник питания Аккумулятор, Датчик удара (G-сенсор), Экран 4", HDR, Микрофон, Динамик, Формат видео AVI, Детектор движения, От -40 °C до +60 °C, Разрешение фотоот 1.3 до 12 Мп, Циклическая запись, Режим парковки)" Кол-во: 5.0

"Позиция 145" "Устройство сбора и передачи данных (Опрашиваемые устройства:Счетчики электроэнергии, УСПД, Системы АСКУЭ, Тепловычислители (учет расхода тепла и воды), Нормализаторы расхода газа. Каждая точка учета может иметь четыре измерения A+A-R+R-, Длительность хранения: 210 суток (7 месяцев) для хранения коммерческого графика нагрузки, от 7 до 15 суток для технических интервалов графика нагрузки, не менее 7 суток для параметров электросети. Базовые интерфейсы Е1 - Ethernet (TCP/IP), М4 - 4 порта RS-232, R2М2 - 2 порта RS-232 и 2 порта RS-485)" Кол-во: 2.0

"Позиция 146" "Система электропитания видеокамеры купольной, в составе: -адаптер VG4-A-9541, -кронштейн с блоком питания 220В, VG4-A-PA2 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 3.0

"Позиция 147" "Телефон сотовый (поддержка стандартов-GSM 2G, количество SIM карт-2, Тип SIM карты-mini-SIM, тип карты памяти-microSD, microSDHC,макс. емкость карты памяти-16 ГБ, зарядное устройство в комплекте, кабель для связи с ПК в комплекте,органайзер, SMS сообщения, прием и отправка MMS, передача данных GPRS, встроенный модуль Bluetooth, электропитание: время в режиме разговора до 10 часов, емкость аккумулятора 2570 мАч, материал корпуса пластик/ металл, тип корпуса моноблок, водоустойчивый ударопрочный корпус, встроенный фонарик, класс водонепроницаемости IP67, разъем micro USB-1 шт, разъем 3.5 мм для подкл. Гарнитуры-1,разъем microSD -1)" Кол-во: 5.0

"Позиция 148" "Аппарат телефонный проводной (из ударопрочного пластика, на задней панели специальные крепления для фиксации устройства на вертикальной поверхности. Возможность пользовательской регулировки громкости входящего сигнала; функция отключения микрофона для конфиденциального разговора; повторный набор номера путем нажатия специальной клавиши; световая индикация входящего звонка. Возможность работы как в тональном, так и импульсном режиме. Кнопки клавиатуры увеличены в размере. Язык клавиатуры русский, телефонная трубка с проводом, световая индикация вызова, набор номера на базе, повторный набор номера, отсоединяющийся кабель трубки, отключение микрофона, регул. громкости звонка, вход телефонной линии (RJ-11))" Кол-во: 1.0

"Позиция 149" "Телефон системный OpenStage 15T ice blue(L30250-F600-C174) для телефонной станции Hipath (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 150" "Патч-панель Hyperline PP3-19-48-8P8C-C5E-110D 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 10.0

"Позиция 151" "Панель NT FPANEL.BR 1 B, фальш-панель 19" со щеточным вводом, черная, 1U, 203050 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 7.0

"Позиция 152" "Шкаф телекоммуникационный настенный IP55, 19, пылевлагозащищенный, черный, 12U 600х460, дверь стекло-металл, замок с ключами" Кол-во: 4.0

"Позиция 153" "Сумка для ноутбука черная, Материал: Оксфорд, Экокожа" Кол-во: 1.0

"Позиция 154" "Кронштейн угловой монтажный WAGO 210-149 для DIN-рейки (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 96.0