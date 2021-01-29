Разработка проектно-сметной документации по объекту системы АУПС (автоматические установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) зданий и сооружений ООО «Курортный комплекс «Надежда»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009812806 Уникальный номер закупки 20/2.1/0053110/ККНадежда Номер закупки 0155/20/2.1/0053110/ККНадежда/К/ГОС/Э/17.12.2020 Наименование закупки Разработка проектно-сметной документации по объекту системы АУПС (автоматические установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) зданий и сооружений ООО «Курортный комплекс «Надежда» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»

Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда Юридический адрес 353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3 Почтовый адрес 353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3 Контактный телефон +7 86141 9-07-77 Факс +7 86141 9-00-80 Адрес электронной почты Snabmanager@nadezhda.ru Ф.И.О. контактного лица Фельхле О. В. Место рассмотрения предложений 353480,Краснодарский край, с. Кабардинка, ул. Мира,3 Закупки и тендеры Краснодарский край Ключевые слова:

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