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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2021 14:0004.02.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810848Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники117647, г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009810848

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0082595/ГЭнерго

    Номер закупки

    0074/20/2.1/0082595/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/16.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 16:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0082595.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    tender@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев П. П.

    Место рассмотрения предложений

    117647, г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.03.202104.03.2021 10:0004.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810848Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники117647, г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники

    Начальная цена

    579 762,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники"

    Кол-во: 1.0

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