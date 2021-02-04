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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009810848
Уникальный номер закупки
20/2.1/0082595/ГЭнерго
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
16.12.2020 16:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
tender@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полетаев П. П.
Место рассмотрения предложений
117647, г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и спецтехники
Начальная цена
579 762,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
45.20
45.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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