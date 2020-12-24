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    Главная / Торги / Поставка измерительной системы для объекта строительства "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск" для нужд ООО "Газпром инвест" (только для СМСП) 84099

    Поставка измерительной системы для объекта строительства "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск" для нужд ООО "Газпром инвест" (только для СМСП) 84099

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительной системы для объекта строительства "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск" для нужд ООО "Газпром инвест"196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер ДПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009809373

    Уникальный номер закупки

    20/4.1/0084099/ГИнвест

    Номер закупки

    0051/20/4.1/0084099/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/16.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка измерительной системы для объекта строительства "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск" для нужд ООО "Газпром инвест" (только для СМСП) 84099

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ_0084099.rar

    Уведомление продление МИ 84099.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каргина П. Г.

    Место рассмотрения предложений

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка измерительной системы для объекта строительства "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 14:0026.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809373Подведение итогов не позднее Поставка измерительной системы для объекта строительства "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск" для нужд ООО "Газпром инвест"196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительной системы для объекта строительства "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    18 829 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования КИПиА для объекта "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г.Шахты - г.Волгодонск. I этап. Газопровод-перемычка к ГРС Волгодонск-1" (код стройки 051-2003208)"

    Кол-во: 1.0

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