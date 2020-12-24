Поставка измерительной системы для объекта строительства "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск" для нужд ООО "Газпром инвест" (только для СМСП) 84099

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009809373 Уникальный номер закупки 20/4.1/0084099/ГИнвест Номер закупки 0051/20/4.1/0084099/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/16.12.2020 Наименование закупки Поставка измерительной системы для объекта строительства "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск" для нужд ООО "Газпром инвест" (только для СМСП) 84099 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты tender@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Каргина П. Г. Место рассмотрения предложений 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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