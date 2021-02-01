Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).

    Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2021 13:0001.02.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807686Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).141112, РФ Москловская область, г. Щелково, ул. Московская, 77 БПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009807686

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0046692/ГКосмСист

    Номер закупки

    0011/20/2.1/0046692/ГКосмСист/К/ГОС/Э/16.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 10:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Приложение №3 Методика анализа и оценки.docx

    Приложение №2 Техническое задание.doc

    Документация о Конкурентном отборе.docx

    Приложение №1 Проект договора.doc

    Предложение №4.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-29-18

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    Dolgusheva_nv@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушева Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    141112, РФ Москловская область, г. Щелково, ул. Московская, 77 Б

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.02.202125.02.2021 14:0025.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807686Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).141112, РФ Москловская область, г. Щелково, ул. Московская, 77 Б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).

    Начальная цена

    2 472 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Классификатор ОКПД2

    82.99.19

    Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    82.99

    Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа)."

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Конкурентный отбор № 32211060792
    Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудование тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа)
    Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудование тренинговых зон с целью...
    176834
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 860 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить