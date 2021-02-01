Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009807686 Уникальный номер закупки 20/2.1/0046692/ГКосмСист Номер закупки 0011/20/2.1/0046692/ГКосмСист/К/ГОС/Э/16.12.2020 Наименование закупки Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Юридический адрес 141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б, Почтовый адрес 141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б Контактный телефон +7 495 504-29-18 Факс +7 495 504-29-11 Адрес электронной почты Dolgusheva_nv@gazprom-spacesystems.ru Ф.И.О. контактного лица Долгушева Н. В. Место рассмотрения предложений 141112, РФ Москловская область, г. Щелково, ул. Московская, 77 Б Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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