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Номер извещения
32009807686
Уникальный номер закупки
20/2.1/0046692/ГКосмСист
Наименование закупки
Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.12.2020 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-29-18
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
Dolgusheva_nv@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгушева Н. В.
Место рассмотрения предложений
141112, РФ Москловская область, г. Щелково, ул. Московская, 77 Б
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.02.202125.02.2021 14:0025.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807686Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).141112, РФ Москловская область, г. Щелково, ул. Московская, 77 Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации участия в семинарах и оборудования тренинговых зон с целью получения информации по порядку установки оборудования для спутникового ШПД (широкополосного доступа).
Начальная цена
2 472 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
82.99.19
82.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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