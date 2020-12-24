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    Главная / Торги / Услуги по таможенному оформлению товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0074503

    Услуги по таможенному оформлению товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0074503

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806713Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по таможенному оформлению товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0074503Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009806713

    Уникальный номер закупки

    20/3/0074503/ГНедра

    Номер закупки

    0095/20/3/0074503/ГНедра/ПР/ГОС/Э/16.12.2020

    Наименование закупки

    Услуги по таможенному оформлению товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0074503

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 05:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 13.01.docx

    74503.rar

    дпи.прод хх.12.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило С. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по таможенному оформлению товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0074503

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806713Подведение итогов не позднее Услуги по таможенному оформлению товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0074503Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по таможенному оформлению товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0074503

    Начальная цена

    5 986 455,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    82.99.19.000

    Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.19

    Перевозка прочих грузов морскими судами заграничного плавания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по таможенному оформлению товаров"

    Кол-во: 1.0

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