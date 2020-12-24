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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/2.1/0075808/ГПитание/К/ГОС/Э/15.12.2020)

    Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/2.1/0075808/ГПитание/К/ГОС/Э/15.12.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806546Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009806546

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0075808/ГПитание

    Номер закупки

    0001/20/2.1/0075808/ГПитание/К/ГОС/Э/15.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/2.1/0075808/ГПитание/К/ГОС/Э/15.12.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 23:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    75808_!!_Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-93

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Novozhilov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новожилов А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806546Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    30 889 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов"

    Кол-во: 1.0

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    Прием заявок:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 190 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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