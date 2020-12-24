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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009806546
Уникальный номер закупки
20/2.1/0075808/ГПитание
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/2.1/0075808/ГПитание/К/ГОС/Э/15.12.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 23:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Novozhilov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов А. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806546Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" для нужд ООО «Газпром питание»
Начальная цена
30 889 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
49.41.1
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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