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Номер извещения
32009806547
Уникальный номер закупки
20/3/0074506/ГНедра
Наименование закупки
Разработка проектов лесовосстановления на территории Камчатского края площадью, равной площади вырубленных лесных насаждений при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Ноябрьск» для нужд ООО «Газпром недра» 0074506
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 23:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Разработка проектов лесовосстановления на территории Камчатского края площадью, равной площади вырубленных лесных насаждений при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Ноябрьск» для нужд ООО «Газпром недра» 0074506
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806547Подведение итогов не позднее Разработка проектов лесовосстановления на территории Камчатского края площадью, равной площади вырубленных лесных насаждений при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Ноябрьск» для нужд ООО «Газпром недра» 0074506Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектов лесовосстановления на территории Камчатского края площадью, равной площади вырубленных лесных насаждений при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Ноябрьск» для нужд ООО «Газпром недра» 0074506
Начальная цена
8 559 107,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
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Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
02.40.10
02.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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