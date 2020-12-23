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    Главная / Торги / Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021-2022 годах 20/2.1/0085046/ЦентрЭГаз

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021-2022 годах 20/2.1/0085046/ЦентрЭГаз

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806330Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021-2022 годахРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009806330

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0085046/ЦентрЭГаз

    Номер закупки

    0095/20/2.1/0085046/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/15.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021-2022 годах 20/2.1/0085046/ЦентрЭГаз

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 19:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    85046.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-28

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    O.Dolgacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгачева О. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021-2022 годах

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806330Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021-2022 годахРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021-2022 годах

    Начальная цена

    112 908 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021-2022 годах"

    Кол-во: 1.0

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