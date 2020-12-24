Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по инженерно-технологическому контролю строительства поисково-оценочных скважин №№ Р-2, Р-4, Р-6, Р-8 Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0073066/ГНедра/ПР/ГОС/Э/15.12.2020

    Оказание услуг по инженерно-технологическому контролю строительства поисково-оценочных скважин №№ Р-2, Р-4, Р-6, Р-8 Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0073066/ГНедра/ПР/ГОС/Э/15.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806126Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инженерно-технологическому контролю строительства поисково-оценочных скважин №№ Р-2, Р-4, Р-6, Р-8 Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0073066/ГНедра/ПР/ГОС/Э/15.12.2020г. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009806126

    Уникальный номер закупки

    20/3/0073066/ГНедра

    Номер закупки

    0095/20/3/0073066/ГНедра/ПР/ГОС/Э/15.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по инженерно-технологическому контролю строительства поисково-оценочных скважин №№ Р-2, Р-4, Р-6, Р-8 Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0073066/ГНедра/ПР/ГОС/Э/15.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 18:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    О переносе итогов на 10.02.21.docx

    Для участника 73066.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-12

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    a.kostenko@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костенко А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по инженерно-технологическому контролю строительства поисково-оценочных скважин №№ Р-2, Р-4, Р-6, Р-8 Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0073066/ГНедра/ПР/ГОС/Э/15.12.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 14:0010.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806126Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерно-технологическому контролю строительства поисково-оценочных скважин №№ Р-2, Р-4, Р-6, Р-8 Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0073066/ГНедра/ПР/ГОС/Э/15.12.2020г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по инженерно-технологическому контролю строительства поисково-оценочных скважин №№ Р-2, Р-4, Р-6, Р-8 Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/3/0073066/ГНедра/ПР/ГОС/Э/15.12.2020

    Начальная цена

    17 799 499,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    71.12.32.000

    Услуги геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    09.10.9

    Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по инженерно-технологичес"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211071522
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга гидроразрыва пласта в основном и боковом стволах разведочной скважины № 306 Бованенковского НГКМ (7 стадий) для ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/22/3/0003831/ГНедра/ПР/ГОС/Э/26.01.2022)
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга...
    177000
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 250 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211071524
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга многостадийного гидроразрыва пласта в скважине № 5405 Падинской площади (5 стадий) для ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/22/3/0003832/ГНедра/ПР/ГОС/Э/26.01.2022)
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга...
    177001
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 750 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211071521
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга гидравлического разрыва пласта в разведочной скважине № 5026 Восточно-Медвежьего лицензионного участка (6 стадий) для ПФ «Севергазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/22/3/0003830/ГНедра/ПР/ГОС/Э/26.01.2022)
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга...
    176999
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070236
    Проведение газоконденсатных и гидродинамических исследований на скважинах Нижнеквакчикского ГКМ и Чаяндинского НГКМ для ООО «Газпром Добыча Ноябрьск» в 2022-2024 гг для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/22/3/0003827/ГНедра/ПР/ГОС/Э/26.01.2022
    Проведение газоконденсатных и гидродинамических исследований на скважинах Нижнеквакчикского...
    176968
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    125 664 495
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить