Работы по инспекционному (дублирующему) неразрушающему контролю качества сварных соединений на объектах капитального ремонта для нужд ООО «Газпром переработка» в 2021 г. №77903

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009806045 Уникальный номер закупки 20/5.1/0077903/ГИнвест Номер закупки 0051/20/5.1/0077903/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/15.12.2020 Наименование закупки Работы по инспекционному (дублирующему) неразрушающему контролю качества сварных соединений на объектах капитального ремонта для нужд ООО «Газпром переработка» в 2021 г. №77903 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты tender@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Флигинских И. С. Место рассмотрения предложений 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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