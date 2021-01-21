www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009806045
Уникальный номер закупки
20/5.1/0077903/ГИнвест
Наименование закупки
Работы по инспекционному (дублирующему) неразрушающему контролю качества сварных соединений на объектах капитального ремонта для нужд ООО «Газпром переработка» в 2021 г. №77903
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
15.12.2020 18:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Флигинских И. С.
Место рассмотрения предложений
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по инспекционному (дублирующему) неразрушающему контролю качества сварных соединений на объектах капитального ремонта для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.02.202102.02.2021 14:0002.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806045Подведение итогов не позднее Работы по инспекционному (дублирующему) неразрушающему контролю качества сварных соединений на объектах капитального ремонта для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2021 г.196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по инспекционному (дублирующему) неразрушающему контролю качества сварных соединений на объектах капитального ремонта для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2021 г.
Начальная цена
992 054,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
71.20.12.000
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.