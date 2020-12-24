Выполнение работ по техническому обслуживанию тахографов для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (84282)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009805954 Уникальный номер закупки 20/5.3/0084282/ДОренбург Номер закупки 0095/20/5.3/0084282/ДОренбург/ПР/ГОС/Э/15.12.2020 Наименование закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию тахографов для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (84282) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-47-14 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты d.kozlov@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица козлов Д. Ю. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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