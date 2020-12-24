"Позиция 5" "Пункт распределительный напольного исполнения, габраритами 2000х600х200мм, исп. IP54, c раздельными шинами PE и N, в составе: - вводной автоматическии выключатель с блокконтактами и релейным блоком, 3-х пролюсный, 380В, 50Гц, 50А - 1шт. - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 16А - 2 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 10А - 6 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 6А - 6 шт - автоматическии выключ., 1-но пол., 230В, 50Гц, с доп.контакт., 6А - 1 шт - УЗО., 4-х пол., 380В, 50Гц, 30мА., 16А - 2 шт - УЗО., 2-х пол., 230В, 50Гц, 30мА., 16А - 1 шт. - ПР99-УХЛ4 (на плане ПР1) см. однолинейные схемы 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1 л. 21 (изм.3), 40 (изм2)"

"Позиция 6" "Пункт распределительный напольного исполнения, габраритами 2000х600х200мм, исп. IP54, c раздельными шинами PE и N, в составе: - вводной автоматическии выключатель с блокконтактами и релейным блоком, 3-х пролюсный, 380В, 50Гц, 40А - 1шт. - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 25А - 1 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 20А - 1 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 16А - 1 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 10А - 2 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 6А - 9 шт - автоматическии выключ., 1-но пол., 230В, 50Гц, с доп.контакт., 16А - 1 шт - УЗО., 4-х пол., 380В, 50Гц, 30мА., 25А - 1шт - УЗО., 4-х пол., 380В, 50Гц, 30мА., 16А - 1шт - УЗО., 2-х пол., 230В, 50Гц, 30мА., 16А - 1шт. ПР99-УХЛ4 (на плане ПР2) см. однолинейные схемы 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1 л. 22, 40 (изм.2)"

Кол-во: 1.0