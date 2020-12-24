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    Главная / Торги / Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест" №60212

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест" №60212

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806034Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест"196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. ДПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009806034

    Уникальный номер закупки

    20/4.1/0060212/ГИнвест

    Номер закупки

    0051/20/4.1/0060212/ГИнвест/К/ГОС/Э/15.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест" №60212

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 18:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДКО_60212.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Флигинских И. С.

    Место рассмотрения предложений

    196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806034Подведение итогов не позднее Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест"196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    13 555 754,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит силовой с АВР и распределительными панелями, напольного исполнения, Uн=380В, 50Гц, IP31, металлический, габаритными размерами 2200х2600х800мм (ВхШхГ). 1001204РД/8.9-22-ЭМ.ОЛ1 изм. 2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Щит защищенный из 16-х шкафов разм. 2200х9600х1000, IP41. 1ШЩ. лист задания 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1-ЗИ1 л.1.1(изм.2), л.1.2(изм.2) см. одноли -нейные схемы 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1л.2-7,10,12,14,18,19,27-37 (изм.2) и л.8,9,11,13,15,16,17(изм.3)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Шкаф АВР, 380В, 50Гц, 10 А. Опросный лист 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1-ОЛ2 (изм.2) см. однолинейную схему 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1 л. 23 изм.2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Шкаф управления с преобразователем частоты, 380В, 50Гц (ШУ3). Опросный лист 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1-ОЛ3 изм. 2 лист задание 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1-ЗИ2 изм.2. см. однолинейную схему 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1 лист 38 изм.2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Пункт распределительный напольного исполнения, габраритами 2000х600х200мм, исп. IP54, c раздельными шинами PE и N, в составе: - вводной автоматическии выключатель с блокконтактами и релейным блоком, 3-х пролюсный, 380В, 50Гц, 50А - 1шт. - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 16А - 2 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 10А - 6 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 6А - 6 шт - автоматическии выключ., 1-но пол., 230В, 50Гц, с доп.контакт., 6А - 1 шт - УЗО., 4-х пол., 380В, 50Гц, 30мА., 16А - 2 шт - УЗО., 2-х пол., 230В, 50Гц, 30мА., 16А - 1 шт. - ПР99-УХЛ4 (на плане ПР1) см. однолинейные схемы 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1 л. 21 (изм.3), 40 (изм2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Пункт распределительный напольного исполнения, габраритами 2000х600х200мм, исп. IP54, c раздельными шинами PE и N, в составе: - вводной автоматическии выключатель с блокконтактами и релейным блоком, 3-х пролюсный, 380В, 50Гц, 40А - 1шт. - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 25А - 1 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 20А - 1 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 16А - 1 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 10А - 2 шт - автоматическии выключ., 3-х пол., 380В, 50Гц, с доп.контакт., 6А - 9 шт - автоматическии выключ., 1-но пол., 230В, 50Гц, с доп.контакт., 16А - 1 шт - УЗО., 4-х пол., 380В, 50Гц, 30мА., 25А - 1шт - УЗО., 4-х пол., 380В, 50Гц, 30мА., 16А - 1шт - УЗО., 2-х пол., 230В, 50Гц, 30мА., 16А - 1шт. ПР99-УХЛ4 (на плане ПР2) см. однолинейные схемы 10.003.1-03.10-010.02-ЭС1 л. 22, 40 (изм.2)"

    Кол-во: 1.0

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