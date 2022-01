"Позиция 42" "Микропроцессорный терминал защиты и автоматики ввода, линии, секционного выключателя 6-35 кВ Цепи измерения тока: • количество 4 Диапазон измеряемых токов: • рабочий в фазах от 0,1 до 2,0 Iн, Iн = 5 A (1 A) • аварийный в фазах от 2,0 до 40 Iн • нулевой последовательности 3In от 0,02 до 5 Iн, Iн = 5 A (1 A) Термическая устойчивость: • длительно 2Iн • в течение 2 с 40Iн • в течение 1 с 100Iн Дискретные входы: • количество 16 программируемых, изолированных между собой • входной сигнал =/~220 В или =/~100 В, 1мА • задержка по входу, не более, мс 20 Релейные выходы: • количество 11 (8 программируемых) • коммутируемые сигналы ~220 В; 8,0 А =220 В; 0,4 А =220 В; 0,3 A (активно-индуктивная нагрузка Т<0,04 c) =110 В; 0,5 A (активно-индуктивная нагрузка Т<0,04 c) • количество коммутаций на контакт: - нагруженный 10 000 - ненагруженный 100 000 Интерфейс человеко-машинный: • индикаторы светодиодные - количество 8 - свободно назначаемые 4 • клавиатура, клави"

"Позиция 162" "Блок питания импульсный. Выход: Напряжение постоянного тока 48V. Номинальный ток 9.5A. Диапазон тока 0-9.5A. Номинальная мощность 456W. Уровень шума на выходе 240mVp-p. Диапазон регулировки напряжения 40.8-55.2V. Допустимое отклонение напряжения ±1.0%. Нестабильность выходного напряжения по сети ±0.2%. Нестабильность по нагрузке ±0.5%. Время установки, время нарастания 1000ms, 100ms/230VAC 2500ms, 100ms/115VAC at full load. Время удержания 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load. Вход: Диапазон входных напряжений 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC. Диапазон частот 47 ~ 63Hz. КПД 89.5%. Переменный ток 5A/115VAC 2.4A/230VAC. Выдерживаемое напряжение l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC. Пусковой ток 35A/115VAC 70A/230VAC. Коррекция коэффициента мощности PF>0.95/230VAC PF>0.99/115VAC at full load. Защита: Защита от перенапряжения 57.6-67.2V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover Защита от перегрузки 105- 135% ."

Кол-во: 1.0