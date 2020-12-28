Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Блок зажимов наборных унифицированный. Номинальное напряжение сети - 380, Номинальное напряжение коммутируемого тока, В 323…418, Номинальный ток коммутации, А, не более 15,Количество клемм, шт. 15, Количество вводов под кабели 22 мм (диаметр, без брони, уплотняемого в сальнике кабеля от 13 до 20 мм), шт.6, Количество вводов под кабели 32 мм (диаметр, без брони, уплотняемого в сальнике кабеля от 16 до 29 мм), шт.1, Рабочий диапазон температур, °Сот -50 до +50, Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54, масса не более 5,5 кг. Комплектность должна включать в себя унифицированный блок, комплект инструмента, комплект ЗИП, паспорт, руководство по эксплуатации. " Кол-во: 5.0

"Позиция 2" "Блок зажимов наборных унифицированный. Номинальное напряжение сети - 380, Номинальное напряжение коммутируемого тока, В 323…418, Номинальный ток коммутации, А, не более 15,Количество клемм, шт. 30, Количество вводов под кабели 22 мм (диаметр, без брони, уплотняемого в сальнике кабеля от 13 до 20 мм), шт.5, Количество вводов под кабели 32 мм (диаметр, без брони, уплотняемого в сальнике кабеля от 16 до 29 мм), шт.2, Рабочий диапазон температур, °Сот -50 до +50, Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54, масса не более 5,9 кг. Комплектность должна включать в себя унифицированный блок, комплект инструмента, комплект ЗИП, паспорт, руководство по эксплуатации. " Кол-во: 39.0

"Позиция 3" "Блок питания Количество каналов2, 4, 8. Выходное напряжение24, 36 В. Класс стабилизации выходного напряжения0.2. Максимальный ток нагрузкина каждый канал - 50, 80, 100, 120, 250 мА Питание блокаот сети переменного тока напряжением 187…242 В, частотой (50± 1) Гц. Потребляемая мощностьне более 26 Вт. Масса блока не более 1,1 кг. Температура окружающей среды от -10 до 50°С. Степень защитыот воздействия пыли и воды:IP30 для щитового монтажа;IP20 для монтажа на рейке DIN . Комплектующме для датчиков давления и температуры Метран-604-024-50-DIN" Кол-во: 22.0

"Позиция 4" "Одноканальный блок питания предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.). Блоки питания являются импульсными по принципу действия и выполнены по схеме однотактного обратноходового преобразователя напряжения, имеют фильтр радиопомех на входе, гальваническую развязку между входом и выходом. Выходное напряжение стабилизируется с помощью отрицательной обратной связи. Блок питания выпускается в корпусе с креплением на DIN-рейку типа Д2. выходное напряжение - 5, 9,12, 15, 24, 36, 48 или 60 Основные ф-ции: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО (ПОСТОЯННОГО) НАПРЯЖЕНИЯ в постоянное стабилизированное в двух или четырех независимых каналах ОГРАНИЧЕНИЕ ПУСКОВОГО ТОКА ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ на входе ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, короткого замыкания и перегрева РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номина" Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Блок концевых переключателей для сигнализации о фиксировании крайних положений запорного органа кранов магистральных газопроводов, охранных кранов и крановых узлов для ГРС. Диапазон рабочих температур, оС от - 50 до + 55 Степень защиты IP-64 Выход “сухой контакт” с параметрами: для постоянного тока: - максимальное коммутируемое напряжение, В 140 - максимальный коммутируемый ток, А 0,66 - максимальная коммутируемая мощность, Вт 20 для переменного тока: - максимальное коммутируемое напряжение, В 160 - максимальный коммутируемый ток, А 0,66 - максимальная коммутируемая мощность, Вт 40 Напряжение питания, В 20-30 Ток потребления, мА не более 12 " Кол-во: 14.0

"Позиция 6" "Блок питания одноканальный для преобразования переменного(постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное; Входное напряжение: – переменного тока 90...264 В – постоянного тока 110...370 В Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц Коррекция выходного напряжения 22...26 В Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 % Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,25 % Электрическая прочность изоляции: – вход – выход (действующее значение) 3 кВ – вход – корпус (действующее значение) 1,5 кВ Коэффициент полезного действия Не менее 85 % Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20" Кол-во: 4.0

"Позиция 7" "Блок питания к датчику давления АМ-2000 для преобразования сетевого напряжения 220 В в стабилизированное напряжение 24 или 36 В и питания датчиков с унифицированным выходным сигналом Количество каналов2, 4, 8 Выходное напряжение24, 36 В Класс стабилизации выходного напряжения0.2 Максимальный ток нагрузкина каждый канал - 50, 80, 100, 120, 250 мА Питание блокаот сети переменного тока напряжением 187…242 В, частотой (50± 1) Гц Потребляемая мощностьне более 26 Вт Масса блокане более 1,1 кг Температура окружающей средыот -10 до 50°С Степень защитыот воздействия пыли и воды:IP30 для щитового монтажа;IP20 для монтажа на рейке DIN (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 20.0

"Позиция 8" "Блок питания двухканальный для питания стабилизированным напряжением 24 В или 36 В датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом. Входное напряжение: – переменного тока 90...264 В – постоянного тока 110...370 В Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц Выходное напряжение 24 и 36 В Коррекция выходного напряжения 22…26 В Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 % Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,25 % Электрическая прочность изоляции: – вход - выход (действующее значение) 3 кВ – вход - корпус (действующее значение) 1,5 кВ Коэффициент полезного действия Не менее 85% Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20" Кол-во: 4.0

"Позиция 9" "Блок питания одноканальный для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств – релейной автоматики, контроллеров и т. п. Входное напряжение: – переменного тока 90...264 В – постоянного тока 10...370 В Выходное напряжение, В 12 ± 1 % Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц Порог срабатывания защиты по току не более 1,5 Imax Максимальная выходная мощность 15 Вт Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 % Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,25 % Рабочий диапазон температур –20...+50 °C Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур ±0,025 % / °C Электрическая прочность изоляции: – вход - выход (действующее значение) 3 кВ – вход - корпус (действующее значение) 1,5 кВ Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С Тип и габаритные размеры корпуса: Д2, 36х90х58 мм Степень защиты корпус" Кол-во: 5.0

"Позиция 10" "Блок питания одноканальный для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств – релейной автоматики, контроллеров и т. п. Входное напряжение: – переменного тока 90...264 В – постоянного тока 10...370 В Выходное напряжение, В 5 ± 1 % Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц Порог срабатывания защиты по току не более 1,5 Imax Максимальная выходная мощность 15 Вт Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 % Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,25 % Рабочий диапазон температур –20...+50 °C Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур ±0,025 % / °C Электрическая прочность изоляции: – вход - выход (действующее значение) 3 кВ – вход - корпус (действующее значение) 1,5 кВ Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С Тип и габаритные размеры корпуса: Д2, 36х90х58 мм Степень защиты корпуса (" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Блок питания одноканальный для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств – релейной автоматики, контроллеров и т. п. Входное напряжение блока питания: – переменного тока 90...264 В – постоянного тока 110...370 В Выходное напряжение, В 12 ± 1 % Макс. ток нагрузки Imax, А 2,4 Ток потребления, А 0,50...0,21 Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц Порог срабатывания защиты по току не более 1,4 Imax Максимальная выходная мощность 30 Вт Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 % Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,2 % Рабочий диапазон температур –20...+50 °C Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур ±0,015 % / °C Электрическая прочность изоляции: – вход - выход (действующее значение) 3 кВ – вход - корпус (действующее значение) 1,5 кВ Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа" Кол-во: 5.0

"Позиция 12" "Блок питания многоканальный для питания стабилизированным напряжением 24 В или 36 В датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом. Входное напряжение: – переменного тока 90...264 В – постоянного тока 110...370 В Выходное напряжение, В 24 ± 0,48 % Макс. ток нагрузки Imax, А 290 Ток потребления, А 0,15 Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц Порог срабатывания защиты по току (1,2...1,8) Imax Суммарная выходная мощность 14 Вт Количество выходных каналов 2 или 4 Номинальное выходное напряжение канала 24 или 36 В Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 % Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,2 % Рабочий диапазон температур –20...+50 °C Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур ±0,025 % / °C Электрическая прочность изоляции: – вход – выход (действующее значение) 2 кВ – выход – выход (действующее значение) 1,5 кВ – вход – ко" Кол-во: 3.0

"Позиция 13" "Блок питания постоянного тока для преобразования сетевого напряжения 220 В в стабилизированное напряжение 24 В и питания промышленных приборов и средств автоматизации. Выходное напряжение, В 24 ± 1 Номинальный ток нагрузки, А, 1,0 Количество гальванически связанных выходов: 4 Защита от короткого замыкания: Автоматическая (блокировка выхода) Ток срабатывания защиты, А 1,1*Iном Напряжение пульсации выходного напряжения (при токе нагрузки до 0,8*Iном), мВ, не более 50 Нестабильность выходного напряжения: — при изменении напряжения сети на +10% −15%, В, не более ± 1 — при изменении температуры окружающей среды на 10 ℃, %, не более 0,3 Напряжение питания, В, Гц 220 +22-33 , 50±1 Потребляемая мощность, ВА, не более 48 Исполнение Щитовое, IP20 Габаритные размеры, мм, не более 96×96×160" Кол-во: 3.0

"Позиция 14" "Вставка диэлектрическая гибкая Ду7мм длина 240мм до 10МПа до 20кВ уплотнение плоско-параллельное с медной шайбой резьба М20х1,5 УХЛ1 для защиты датчиков давления, перепада давления и других устройств в системах линейной телемеханики, автоматики КС, ГРС, ПЗРГ магистральных газопроводов от наведенного электрического потенциала. " Кол-во: 50.0

"Позиция 15" "Вставка диэлектрическая гибкая Ду10мм длина 240мм до 10МПа до 20кВ уплотнение шаровое резьба М22х1,5 исполнение УХЛ1 для защиты датчиков давления, перепада давления и других устройств в системах линейной телемеханики, автоматики КС, ГРС, ПЗРГ магистральных газопроводов от наведенного электрического потенциала." Кол-во: 152.0

"Позиция 16" "Выключатель конечный Максимально допустимый ток коммутируемый выключателем при напряжении до 300 В – 1,5 А, до 220 В - 1,0 А. Расстояние между поверхностью корпуса и управляющим элементом, при котором обеспечивается срабатывание выключателя, мм – 5. Число кабельных вводов – 2. Наружный диаметр присоединительного кабеля (со снятой броней), мм – (6,5 - 11,5). Рабочий диапазон температур – от -60 до 55ºС. Вид взрывозащиты – 1ExdllBT3. Масса, не более, кг – 2,5. Габаритные размеры, мм – не более 190×140×90. Степень защиты – IP54" Кол-во: 10.0

"Позиция 17" "Блок питания Мощность импульсного блока питания, преобразующего напряжение =24В в =5В (DC/DC), Вт не менее - 3 (с гальваническим разделением цепей). Максимально допустимое напряжение между гальванически разделёнными цепями основного напряжения =27В (24 В) и последовательным межблочным каналом передачи данных (далее общая шина) комплекса «Магистраль-2» не менее, В - 250." Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Электропривод воздушной заслонки Номинальное напряжение 24 В~, 50/60 Гц, Диапазон номинального напряжения 19,2 ... 28,8 В~/=, Расчетная мощность 2 ВА, Потребляемая мощность Во время вращения 1 Вт, В состоянии покоя 0,4 Вт, Соединение Питание / управление Кабель 1 м, 4 × 0,75 мм2, Функциональные данные Крутящий момент (номинальный) Мин. 5 Нм, Управление Управляющий сигнал Y, Рабочий диапазон 0…10 В, типовое входное сопротивление 100 кОм 2 ... 10 В=, Обратная связь (измеряемое напряжение) 2 ... 10 В=, макс. 1 мА, Ровность хода ±5%, Направление вращения Реверсивное за счет переключателя 0 / 1, Направление вращения при Y=0 В В положении переключения 0 соотв. 1, Ручное управление Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка Угол поворота Макс. 95°, ограничение с двух сторон при помощи настраиваемых механических упоров.Время поворота 150 с /90° Уровень шума 35 дБ Индикация положения Механический указатель, съемный Безопасность Класс защиты II" Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Электропривод воздушной заслонки Номинальное напряжение 24 В~, 50/60 Гц, Диапазон номинального напряжения 19,2 ... 28,8 В~/=, Расчетная мощность 2 ВА, Потребляемая мощность Во время вращения 1 Вт, В состоянии покоя 0,4 Вт, Соединение Питание / управление Кабель 1 м, 4 × 0,75 мм2, Функциональные данные Крутящий момент (номинальный) Мин. 5 Нм, Управление Управляющий сигнал Y, Рабочий диапазон 0…10 В, типовое входное сопротивление 100 кОм 2 ... 10 В=, Обратная связь (измеряемое напряжение) 2 ... 10 В=, макс. 1 мА, Ровность хода ±5%, Направление вращения Реверсивное за счет переключателя 0 / 1, Направление вращения при Y=0 В В положении переключения 0 соотв. 1, Ручное управление Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка Угол поворота Макс. 95°, ограничение с двух сторон при помощи настраиваемых механических упоров.Время поворота 150 с /90° Уровень шума 35 дБ Индикация положения Механический указатель, съемный Безопасность Класс защиты II" Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "Аккумулятор (стикер 2шт) NiMH никель-металлгидридный 3500mAh 1.2В Типоразмер 343(с), Ёмкость, мА*ч 3500, Напряжение,В 1.2, Вес, г 180" Кол-во: 20.0

"Позиция 21" "Батарея марганцево-воздушно-цинковая щелочная U=2,6 В, Емкость = 350 (А/ч) Номинальное напряжение 2,6 В; номинальный ток 0,5 А; масса 3 кг; габаритные размеры 128х114х182 мм; гарантийный срок хранения 15 мес." Кол-во: 54.0

"Позиция 22" "Зажим контактный винтовой Применяются для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Изоляционный каркас изготовлен из синего негорючего полистирола, клемма и винты – латунь. Сечение подключаемых проводников: 4-10мм2, Допустимый длительный ток: 15А Материал: полистирол синий, Максимальное рабочее напряжение Ue: 400В, Напряжение по изоляции Ui: 450В" Кол-во: 440.0

"Позиция 23" "Зажим контактный винтовой 1,5-4мм2 12пар для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты - латунь. Сечение многожильного гибкого провода: 1,5...4 мм², Тип электрич соединения: Винтовое соединение, Тип электрич соединения 2: Винтовое соединение, Место соединения: Сбоку (поперечное) Рабочая температура: -25...+85 °C, Длина: 113 мм, Цвет: Белый, Номин напряжение изоляции Ui: 450 В, Материал зажима: Латунь, Материал корпуса: Полиэтилен, Климатическое исполнение: УХЛ3.1, Степень защиты - IP: IP00 Ширина: 16 мм Высота: 13 мм Допустимый длительный ток: 3 А : 0,8 мм² Макс рабочее напряжение Ue: 400 В" Кол-во: 180.0

"Позиция 24" "Зажим натяжной болтовой для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкерных и анкерно-угловых опор. Количество жил 1 , Диапазон сечений 70-120, Максимальная разрушающая нагрузка, кН 57 , Материал изделия Сплав алюминиевый, Диапазон рабочих температур от -45 до +50 , Материал жилы Алюминий/Медь, Стойкость к ультрафиолету , Температура монтажа не ниже -20, Сфера применения Линии электропередачи, Гарантийный срок, мес 60 Высота, мм 197 Длина, мм 142 Ширина, мм 68" Кол-во: 55.0

"Позиция 25" "Зажим плашечный ПА-2-2" Кол-во: 3.0

"Позиция 26" "Изолятор проходной усиленный керамический ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1 до 10кВ 3150А разрушающая нагрузка 12,5кН ля изоляции и проведения токоведущих частей закрытых распределительных устройств, для соединения с открытыми распределительными устройствами или с линиями электропередач на переменное напряжение до 10 кВ, как для работы в атмосфере, так и для закрытых токопроводов." Кол-во: 6.0

"Позиция 27" "Источник резервного питания БИРП 24/1,6 24В 1,6А 4Ач Блок источника резервированного питания 24 В; 1,6 А, кратковременно до 2,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; Стабилизатор канала нагрузки БИРП-24/1,6 обеспечивает выходную мощность до 38 Вт в стандартном сетевом диапазоне благодаря применению классического первичного АC-DC преобразователя. Напряжение на выходе канала нагрузки, В (при работе от основного источника) 24±0,24, Напряжение на выходе канала нагрузки, В (при работе от резервного источника) 20,0-24,0, Номинальный ток нагрузки, А (в диапазоне 198÷242 В), 1,6. Номинальный ток нагрузки, А (в диапазоне 187÷198 В) 1,2. Максимальный кратковременный ток нагрузки, А (180 сек.) 2,0. Пульсация выходного напряжения, мВ 60. Диапазон допустимых отклонений сетевого напряжения, В 187-242. Потребляемая мощность при номинальных выходных параметрах, Вт, не более 88. Емкость устанавливаемой АБ, Ач 12 (12+12 последовательно). Время работы в резерве при номинальной нагрузке, ч 7,5. Время полного восст" Кол-во: 2.0

"Позиция 28" "Выключатель концевой ВП 16 ,вид климатического исполнения и категория размещения У2,степень защиты IP65,материал корпуса силумин,усилие прямого срабатывания не более 70Н,номинальное рабочее напряжение до 660В переменного тока,до 440В постоянного тока,номинальный коммутируемый ток 16А." Кол-во: 4.0

"Позиция 29" "Пульт управления ПКТ-63 на 6 кнопок IP54 Номинальный рабочий ток Ie при AC-15, 600 V, А 5. Количество кнопок 6. Материал корпуса Пластик. Степень защиты (IP) IP54. Степень защиты (NEMA) 13 (*). Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 Срок службы, лет 10. " Кол-во: 5.0

"Позиция 30" "Реле герметичное двухпозиционное одностабильное с одной переключающей группой контактов типа SPDT для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока установкой корпуса на печатную плату номинальным током нагрузки 10А номинальным напряжением нагрузки 240В AC/28В DC диапазоном температур -30+70С размером 19,0х15,5х15,2мм BS-115C-12A-5VDC" Кол-во: 20.0

"Позиция 31" "Серьга срс-7-16 . Для составления изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи. Серьга предназначена для непосредственного соединения с шапками подвесных стеклянных и фарфоровых изоляторов, а также с ушком оконцевателя полимерных изоляторов. Разрушающая нагрузка - 70 кН. Масса - 320 г ." Кол-во: 20.0

"Позиция 32" "Блок концевых переключателей с комплектом монтажных частей Наличие клеммника для подключение проводов внешней разводки сечением до 2,5 мм.2 Наличие гермоввода для надежной заделки вводного кабеля. Обеспечение (конструктивно) электрической изоляции от корпуса крана. Взрывозащищенное исполнение для применения во взрывоопасных зонах класса В-1а, В-1г Диапазон рабочих температур, оС от - 50 до + 55 Степень защиты IP-64 Выход “сухой контакт” с параметрами: для постоянного тока: - максимальное коммутируемое напряжение, В 140 - максимальный коммутируемый ток, А 0,66 - максимальная коммутируемая мощность, Вт 20 для переменного тока: - максимальное коммутируемое напряжение, В 160 - максимальный коммутируемый ток, А 0,66 - максимальная коммутируемая мощность, Вт 40 Напряжение питания, В 20-30 Ток потребления, мА не более 12 " Кол-во: 10.0

"Позиция 33" "Источник бесперебойного питания мощность 1кВт номинальное входное напряжение 230В номинальное выходное напряжение 220В диапазон входного напряжения 167-255В АБП-ООПТ-4,0-230-50-24Н3" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Микропроцессорный контроллер для контроля, управления и защиты различных типов генераторных агрегатов c функцией управления одним контактором или автоматическим выключателем с моторным приводом - автономная работа генераторного агрегата. Контроллер позволяет осуществить автоматический пуск/остановку двигателя с лицевой панели либо дистанционно, мониторинг и защиту двигателя/генератора. Управление двигателем Подготовка к пуску (подогреватель или предпусковая смазка). Конфигурируемые последовательности пуска/останова с числом попыток пуска, которое выбирается пользователем. Выбор электромагнитного клапана подачи топлива (типа катушки). Выбор схемы локального или дистанционного пуска/останова. Способ обнаружения запуска силового агрегата (выбирается пользователем): - вход переменного тока зарядного генератора (зажим W); - дискретный вход (клемма D+ зарядного генератора); - давление масла. Счетчик времени наработки и задание периодов ТО. 8 командных таймеров для запуска/остан" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Микропроцессорный контроллер предназначен для контроля, управления и защиты различных типов генераторных агрегатов c функцией управления двумя контакторами или автоматическими выключателями с моторным приводом - режим автоматического резервирования сети. Контроллер позволяет осуществить ручной пуск/остановку двигателя с лицевой панели либо автоматический пуск с переводом нагрузки на генератор при неисправности параметров сети. Управление двигателем Подготовка к пуску (подогреватель или предпусковая смазка). Конфигурируемые последовательности пуска/останова с числом попыток пуска, которое выбирается пользователем. Выбор электромагнитного клапана подачи топлива (типа катушки). Обеспечение режима холостого хода. Выбор схемы локального или дистанционного пуска/останова. Последовательность отключения с периодом охлаждения. Способ обнаружения запуска генераторного агрегата (выбирается пользователем): Вход переменного тока зарядного генератора (зажим W). Дискретный вход (клемма D+ " Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Двигатель электрический асинхронный трехфазный взрывозащищенный типа АИМ132M6/7,5кВт/1000об/мин/380В" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Клемма монтажная 5х0,08-2,5 с рычагами Количество контактов 5 Диапазон сечений 0.08-2.5 Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 32 Способ монтажа На кабель Сечение жилы, мм2 0.08-2.5 Номинальное напряжение, В 400 В/Ш/Д, мм 14.5*26.6*20.5 Цвет Серый Диапазон раб. температур от -60 до +105 Дополнительная информация Импульсное напряжение 4 кВ" Кол-во: 100.0

"Позиция 38" "Клемма 1х2.5мм (224-111) Количество контактов 2 Диапазон сечений 0.5-2.5 Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 16 Способ монтажа На кабель Сечение жилы, мм2 0.5-2.5 Номинальное напряжение, В 400 В/Ш/Д, мм 15.5*8.5*20.5 Цвет Серый Диапазон раб. температур от -35 до +100 Дополнительная информация Импульсное напряжение 4 кВ" Кол-во: 100.0

"Позиция 39" "Реле напряжения фильтровое обратной последовательности переднего присоединения Напряжение, В 110 Способ монтажа Монтажная плата Количество НО контактов 1 Количество НЗ контактов 1 Диапазон измерения напряжения, В 24-250 Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC) Коммутируемый ток, А 2 Высота, мм 70 Длина, мм 150 Ширина, мм 140" Кол-во: 2.0

"Позиция 40" "Универсальный блок защиты электродвигателей Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 10-100 Порог контроля сопротивления изоляции, кОм 500+20 Способ монтажа DIN-рейка Количество НО контактов 1 Количество НЗ контактов 1 Количество переключающих контактов 0 Диапазон измерения тока, А 10-100 Род тока Переменный (AC) Количество фаз 3 Коммутируемый ток, А 10-100 Тип подключения Винтовое климатическое исполнение УХЛ4." Кол-во: 8.0

"Позиция 41" "Универсальный блок защиты электродвигателей Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 63-630 АС Порог контроля сопротивления изоляции, кОм 500+20 Способ монтажа DIN-рейка Количество НО контактов 1 Количество НЗ контактов 1 Количество переключающих контактов 0 Диапазон измерения тока, А 1.26-630 Род тока Переменный (AC) Количество фаз 3 Коммутируемый ток, А 63-630 Крепление Защелка климатическое исполнение УХЛ4." Кол-во: 4.0

"Позиция 42" "Микропроцессорный терминал защиты и автоматики ввода, линии, секционного выключателя 6-35 кВ Цепи измерения тока: • количество 4 Диапазон измеряемых токов: • рабочий в фазах от 0,1 до 2,0 Iн, Iн = 5 A (1 A) • аварийный в фазах от 2,0 до 40 Iн • нулевой последовательности 3In от 0,02 до 5 Iн, Iн = 5 A (1 A) Термическая устойчивость: • длительно 2Iн • в течение 2 с 40Iн • в течение 1 с 100Iн Дискретные входы: • количество 16 программируемых, изолированных между собой • входной сигнал =/~220 В или =/~100 В, 1мА • задержка по входу, не более, мс 20 Релейные выходы: • количество 11 (8 программируемых) • коммутируемые сигналы ~220 В; 8,0 А =220 В; 0,4 А =220 В; 0,3 A (активно-индуктивная нагрузка Т<0,04 c) =110 В; 0,5 A (активно-индуктивная нагрузка Т<0,04 c) • количество коммутаций на контакт: - нагруженный 10 000 - ненагруженный 100 000 Интерфейс человеко-машинный: • индикаторы светодиодные - количество 8 - свободно назначаемые 4 • клавиатура, клави" Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Микропроцессорное устройство защиты для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации секционирующих пунктов напряжением 6–35 кВ. Число аналоговых входов по току 4. Число аналоговых входов по напряжению 4. Число дискретных входов 22. Число дискретных выходных сигналов (групп контактов) 12 (21). Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 190х305х215. Масса, кг, не более 7" Кол-во: 2.0

"Позиция 44" "Устройство зарядное , номинальное напряжение сети 170-240В, ток зарядки 5А, напряжение заряжаемых аккумуляторов 12Вт, емкость 4-180А/ч для зарядки 12-вольтовых аккумуляторных батарей. Номинальное напряжение питающей сети, V 170-240. Частота тока питания, Гц 50-60. Номинальное напряжение заряжаемой батареи,V 12. Номинальный ток заряда, А 5,0±1. Потребляемая мощность, W, не более 250. Масса, кг 0,6 . Габаритные размеры, мм 85х130x90. Предпусковой режим заряда, А 10,0." Кол-во: 3.0

"Позиция 45" "Устройство автоматизированное зарядное для заряда всех типов аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 6В,12В,24В, наличие четырех независимых каналов с максимальными входными токами 10, 20, 30 и 60 А, суммарная номинальная емкость, одновременно заряжаемых АБ на номинальное напряжение 12 В - 2400 А.ч; на номинальное напряжение 24 В - 1200 А.ч.; охлаждение воздушное, естественное; в комплекте: кабель питания, комплект кабелей для подключения аккумуляторов, провод заземления." Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Батарея литиевая Типоразмер D Напряжение 3.6 В Химический состав: Li-SOCl2 Емкость до 17 Ah Стандартный ток разряда: 5 мА Продолжительный ток разряда (макс): 250 мА Импульсный ток разряда (макс): 400 мА Размер: 33.4х3.4х61.6 мм Стандартные контакты " Кол-во: 16.0

"Позиция 47" "Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным лентам степень пылевлагозащиты — IP66; маркировка взрывозащиты — 1ExeII T3...T6 X; температурная группа взрывоопасной зоны — Т6; рабочий диапазон температур окружающей cреды — -60...+50 °С; рабочее напряжение — до 550 В; рабочий ток — до 21 А; клеммный набор WDU/Ex — 9 модулей 2,5 мм²; габаритные размеры корпуса — 122×120×90; вес коробки в максимальной комплектации — 1,55 кг." Кол-во: 3.0

"Позиция 48" "Элемент литиевый ER6C номинальное напряжение 3,55В, номинальная емкость 2,25Ач Напряжение разомкнутой цепи, В3.65±0.05. Номинальный ток, мА0.1. Номинальное напряжение, В3.55. Номинальная ёмкость, А•ч2.25. Макс. непрерывный разрядный ток, А0.025. Макс. ток при импульсной нагрузке, А0.1. Конечное разрядное напряжение, В2.5. Масса, не более, г20. Рабочий интервал температур, °Сот -50 до +85. " Кол-во: 10.0

"Позиция 49" "Элемент литиевый ER14C номинальное напряжение 3,55В, номинальная емкость 8,5Ач Номинальная ёмкость,Ач 8.50 . Напряжение, В - номинальное 3.55 , разомкнутой цепи 3.65+-0.05 , конечное разрядное 2.5. Ток номинальный 0.5 мА. - максимальный непрерывный разрядный: 0.1 А. максимальный при импульсной нагрузке 0.5 А. Рабочий интервал температур от -50 до +85 0С." Кол-во: 10.0

"Позиция 50" "Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным лентам степень пылевлагозащиты — IP66; маркировка взрывозащиты — 1ExeII T3...T6 X; температурная группа взрывоопасной зоны — Т6; рабочий диапазон температур окружающей cреды — -60...+50 °С; рабочее напряжение — до 550 В; рабочий ток — до 21 А; клеммный набор WDU/Ex — 9 модулей 2,5 мм²; габаритные размеры корпуса — 122×120×90; вес коробки в максимальной комплектации — 1,55 кг." Кол-во: 3.0

"Позиция 51" "Коробка для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики. Имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты с маркировкой 1ExdllBT5. Напряжение, В, не более – 400. Габариты, мм: 547х447х222; Масса, кг, не более: 42 Ток коммутации, А 25 Количество клем, шт 60 Количество вводов, шт: d 18 мм 13 d 26 мм 3 Диаметр бронированного кабеля (без брони), мм, в пределах, при диаметре ввода: d 18 мм 8-17,5 d 26 мм 17,5-25" Кол-во: 3.0

"Позиция 52" "Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором типа RA250M2, 380В, 55,0 кВт, 3000 об/мин, 50Гц" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Реле времени для коммутации электрических цепей в циклическом режиме работы с предварительно установленными выдержками времени (паузы и импульса) Напряжение, В 220 Номинальный ток,А 8 Способ монтажа DIN-рейка Степень защиты IP40 Высота, мм 40 Длина, мм 90 Ширина, мм 60 Диапазон рабочих температур от -25 до +55 Масса, кг 0.062 Мощность (ВА/Вт) 2 Напряжение питания 230 Материал корпуса Пластик" Кол-во: 4.0

"Позиция 54" "Предохранитель пробивной для защиты сетей переменного тока частотой 50 и 60 Гц от появления в них высокого потенциала. Номинальное напряжение, В 220-230 Пробивное напряжение, В 351–600 Род тока Переменный (AC) Климатическое исполнение У3 Длина, мм 77 Ширина, мм 82 Высота, мм 52 Масса, кг 0.2 " Кол-во: 5.0

"Позиция 55" "Модуль выпрямительный Напряжение, В 380В ± 15%, 3 фазы. Частота, Гц 45Гц ~ 65 Гц. КПД ≥95%. Коэф. мощности ≥0,7. Выходные параметры Напряжение, В 176-300В. Ток, А 2,0-20. Мощность, Вт 6000. Время запуска, сек. 3 -8 Стабилизация тока ≤ 0,5%. Пульсация ≤ 0,2%. Стабилизация напряжения ≤ 0,5%. Дисбаланс тока при параллельной работе ≤ 3%. Тип охлаждения Естественное. Протокол обмена данными RS485 или RS235 Акустический шум < 50 dB. В/Ш/Г 355*153*400" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Модуль выпрямительный МВ-60-230. Комплектующие для используемого оборудования." Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Источник бесперебойного питания в комплекте: необслуживаемые аккумуляторные батареи 65А/ч -8 шт., стеллаж батарей до 400кг -1шт. Номинальное входное напряжение (Uном), В 220 Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В 160…290 Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц 50 / 60 Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц 45…55 / 55…65 Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном -45%; +25% Входной коэффициент мощности, не менее 0,98 Номинальная выходная мощность Полная, ВА 3000 Активная, Вт 2700 Номинальное выходное напряжение, В 220 Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % ±3% Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц 50±0,2% или 60±0,2% Выходной коэффициент мощности, не мене" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Двигатель 4ВР71В4 У3 0,75 1350 Тип двигателя: Взрывозащищенный трехфазный. Мощность двигателя: 0.75 кВт. Обороты двигателя: 1500 об/мин. Входное напряжение: 220/380В. Высота до центра вала: 71 мм. Диаметр вала: 19 мм. Диаметр Р фланца В5: 200 мм. Диаметр М фланца В5: 165 мм. Режим работы: S1 постоянный. Класс изоляции: F до 155 °C. Метод охлаждения: IC411" Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Двигатель электрический асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором взрывозащищенный АИММ90L4У2,5 IM1081 380В 1ExdllBT4 IP54 2,2кВт 1500об/мин" Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором во взрывозащищенном исполнении АИМЛ100L4УХЛ2,5 IМ2081 4кВт" Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Асинхронный электродвигатель АНМ100L2у2 IМ2081 Мощность 5,5кВт, Номинальный ток 10,93 А, Синхронная частота вращения 3000 мин-1. КПД 8/6%. соs j 0,89. Номинальное скольжение 4,8%. Iпуск 6,7. Mпуск 2,2. Mмин 1,8. Момент инерции ротора, Н·м2 0,37. Масса 67,7 кг. " Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Удлинитель с комбинированным блоком защиты и распределения 4-18-1071 КС-17; 50 метров; 1 розетка 4-380В/16А+5 розеток 220В/16А; КГ 3х2,5+1х1,5" Кол-во: 2.0

"Позиция 63" "Обогреватель ОША-Р-4-F 400Вт, 220В, 1ExmbllCT4GbX с соединительной муфтой и термостатом (+10...+20),взрывозащищенный питающий кабель L1=1.5м, L2= стандартный" Кол-во: 5.0

"Позиция 64" "Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке для алюминиевых (сталеалюминевых) проводов А4А-70-2 сечение провода 70мм2" Кол-во: 6.0

"Позиция 65" "Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2 Количество жил 1 Диапазон сечений 70 Сечение жилы, мм2 35-95/4-50 Материал изделия Сплав алюминиевый/медь Диапазон раб. температур от -45 до +50 Материал жилы Алюминий/Медь Стойкость к ультрафиолету Да Температура монтажа не ниже -20" Кол-во: 6.0

"Позиция 66" "Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-2 Т(П) Интервал диаметров проводов, мм 14,0-15,8; Матрица опрессования АШ-2А-20,8" Кол-во: 3.0

"Позиция 67" "Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-2 Т Количество жил 1 Диапазон сечений 70 Сечение жилы, мм2 35-95/4-50 Материал изделия Сплав алюминиевый/медь Диапазон раб. температур от -45 до +50 Материал жилы Алюминий/Медь Стойкость к ультрафиолету Да Температура монтажа не ниже -20" Кол-во: 3.0

"Позиция 68" "Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-2 Т(П) Интервал диаметров проводов, мм 14,0-15,8; Матрица опрессования АШ-2А-20,8" Кол-во: 3.0

"Позиция 69" "Зажим аппаратный прессуемый А4А-400-Т Интервал диаметров проводов, мм 27,3-30,6; Матрица опрессования МШ-41,6" Кол-во: 3.0

"Позиция 70" "Клемма проходная OptiClip TB-4-I-32A-(0,5-6)-серый, 249855" Кол-во: 50.0

"Позиция 71" "Крышка концевая для клеммы проходной OptiClip D-TB-4/10-серый Д/Ш/Г, мм 42.5*1.8 *42.5 Масса, кг 0.003 Способ монтажа DIN-рейка " Кол-во: 20.0

"Позиция 72" "Контакт магнитный для обеспечения постоянного электрического контакта измерительного оборудования с металлическим сооружением. Усилие отрыва от плоской поверхности из стали 20, не менее 2кг Снимаемый ток при контакте по всей площади, не более 5А Габаритный размеры: — диаметр 26мм — высота 40мм Масса не более 0,04кг Срок службы не менее 10 лет" Кол-во: 16.0

"Позиция 73" "Контакт магнитный для обеспечения постоянного электрического контакта измерительного оборудования с металлическим сооружением. Усилие отрыва от плоской поверхности из стали 20, не менее 2кг Снимаемый ток при контакте по всей площади, не более 5А Габаритный размеры: — диаметр 26мм — высота 40мм Масса не более 0,04кг Срок службы не менее 10 лет" Кол-во: 16.0

"Позиция 74" "Зажим клеммный ЗНИ-2,5 Количество контактов 2 Диапазон сечений 0.2-2.5 Напряжение, В 220 Цвет Серый Номинальный ток,А 24 Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия Металл, пластик Степень защиты IP20 В/Д/Ш, мм 42.6*48*47 Климатическое исполнение УХЛ3 Глубина, мм 8 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Сечение жилы, мм2 2.5" Кол-во: 100.0

"Позиция 75" "Зажим аппаратный прессуемый типа А4А-150-8Т, 4-четыре отверстия в контактной лапке, А-для присоединения алюминиевых проводов, 150мм2-сечение проводов, Т-термодинамическое нанесение меди на контактную поверхность, материца опрессования АШ-23,4" Кол-во: 24.0

"Позиция 76" "Зарядно-предпусковое устройство для аккумуляторных батарей Алгоритм заряда: импульсное отключение, плавное уменьшение тока, программируемые алгоритмы Номинальное напряжение АКБ: 6 В, 12 В Максимальный зарядный ток, А: 15 Регулировка тока: дискретная Минимальный зарядный ток, А: 0,5 Регулировка напряжения: дискретная Напряжение заряда, В: 5,5, 7,4, 7,5, 12, 13,6, 14,1, 14,2, 14,4, 14,6, 14,8, 15, 16, 18 Индикатор заряда: светодиодный дисплей Охлаждение: активное (микровентилятор) Электронная защита от: короткого замыкания, перегрева, переполюсовки Заряд полностью разряженного аккумулятора: да Использование в качестве блока питания: да Использование в качестве предпускового устройства: да Габариты, мм: 155x85x200 Вес, кг: 1,0" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Источник питания стабилизированный для обеспечения оборудования постоянным стабилизированным напряженим 60В постоянного тока, на выходе разделительный управляемый ключ на полевом транзисторе, с воздушным охлаждением. ИПС можно соединять параллельно для резервирования и увеличения тока по нагрузке. Диапазон регулирования выходного напряжения 51-69В. Номинальный выходной ток 8А. Пульсации выходного напряжения (от пика до пика), не более 50мВ Диапазон входного напряжения и частоты сети переменного тока, В (120 ÷ 350) постоянного тока/(80 ÷ 260), 50 ± 2 Гц переменного тока Максимальный потребляемый ток (при входном напряжении переменного тока 80В), не более 7А Номинальный потребляемый ток (при входном напряжении 220В ), не более 2,5А Коэффициент мощности (при питании ИПС от сети переменного тока) при Iвых>0.5*Iном, не менее 0,99 Коэффициент полезного действия при Iвых>0.5*Iном, не менее 0,9 Уставка защиты от перегрузки по току (ток ограничения), 8А ± 5% Уставка защиты от перегрева, oC +" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Контейнер проводов заземления (подземный) для осуществления периодических измерений величины сопротивления изоляции оболочек ОК и подачи сигнала генератора по броне ОК при поиске мест повреждений оболочек. Длина, мм 400, Ширина, мм 400, Глубина, мм 300, Масса, г 1,2. Состоит из Корпус (оголовник, кожух) 1 шт., Кольцо уплотнительное 1 шт., Полухомут 2 шт., Хомут из нержавеющей стали 1 шт., Панель с клеммами 1 шт., Провод ГПП (L=2 м, с наконечниками) 2 шт., ТУТ 28/6 4 шт., Шкурка шлифовальная 1 шт" Кол-во: 7.0

"Позиция 79" "Коробка телефонная распределительная на 10 пар проводов, для установки в отапливаемых помещениях. Тип изделия Коробка монтажная Материал изделия Пластик Напряжение, В 12 Габаритные размеры, мм 140х72х55 Диапазон раб. температур от -30 до +55. Масса, кг 0,120. Рабочий ток, не более, мА 100. Коробка состоит из корпуса, крышки (с винтом или замком) и плинта." Кол-во: 10.0

"Позиция 80" "Карта SNMP NetAgent II (CX504) для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой веб-браузер. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 3.0

"Позиция 81" "Калорифер электрический для обогрева и вентилирования потоком воздуха служебных, производственных, складских помещений и просушки помещений при проведении отделочных работ в строительстве в условиях умеренно-холодного климата категории размещения 3.1 (УХЛ 3.1) Вес 47.0 (кг) Габаритные и присоединительные размеры Д/В/Ш (мм) 585.0*830.0*549.0 (мм) Дополнительные характеристики Потребляемая мощность 42 Термостат Да Частота тока 50 Минимальная рабочая температура окружающей среды 0 Тепловая мощность 42 Производительность 2600 куб. м/час Макс. температура окр.среды 40 Напряжение питания 3 Режим вентиляции Да Степень защиты IP 20 Тип тепловых пушек по форме Прямоугольный Тип тепловых пушек по портативности Мобильный Нагревательный элемент тепловой пушки ТЭН Количество нагревательных элементов 9 Ступенчатое регулирование мощности Да Режимы мощности нагрева 18/24/42 ." Кол-во: 1.0

"Позиция 82" "Выключатель Длина: 27.8 мм Высота: 15.9 мм Ширина: 10.3 мм Контакты: 1 замыкающий контакт (NO) Активация: Плоский рычаг, длинный. Длина рычага 50.9 мм. Тип подключения: Faston 6,3 mm. Выводы коннекторы 6,3х0,8мм. Алгоритм работы OFF/(ON) (позиция в скобках без фиксации). Номинальный ток: 16 А. Номинальное напряжение: 250 VAC Температурный диапазон: -25...+105 °C Степень защиты: IP 40 Материал контакта: С добавлением серебра Усилие срабатывания: 1.96 N. Масса брутто 7,42 г. Соротивление контакта макс. 30мОм. Сопротивление изоляции мин. 100МОм. Нагрузка контакта АС 16А/250В. Нагрузка контакта DC 10А/30В. Электрический ресурс 100000 циклов. Сила переключения 1,96Н." Кол-во: 10.0

"Позиция 83" "Инвертор многофункциональный преобразователь постоянного напряжения (инвертор напряжения) аккумуляторной батареи 12/24/48В в переменное напряжение 220В с частотой 50Гц, с функцией мощного заряда АКБ, и предназначен для питания различных потребителей электроэнергии (электроинструмент, бытовые электроприборы, радиоаппаратура и т.д.). Мощность, кВт 1.30 КПД, % 93 U, В 12.0 Uвых, В 220.00 ∿Частота, Гц 50 Пиковая мощность, кВт* 3.00 Максимальная мощность, кВт** 1.30 Номинальная мощность, кВт 0.80 Собственное потребление на хх, Вт 6 - 9.6 Встроенный микрокомпьютер нет Встроенная сетевая плата нет Реле управления генератором или др. нет Вход USB нет Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч 200 Min суммарная емкость АКБ, А·ч 50 Max рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч*** 600 Рабочий температурный диапазон, ℃ -25...50 Габариты [В×Г×Ш], см 13×28×33 Масса без упаковки, кг 12.50 С ункциями аппарата: Отображение напряжений, токов, режимов работы и др. на ЖК экране. Регули" Кол-во: 1.0

"Позиция 84" "Катушка отключающая ВИЕЮ.685452.002-03 220В Комплектующее изделие выключателя маслянного ВКЭ-М-10" Кол-во: 20.0

"Позиция 85" "Фонарь сигнальный светодиодный. Питание 12В. Длина 100м, шаг 2м, 50 фонарей, диаметр 85 мм, источник света красный светодиод. Потребляемая мощность 0,25 Вт. Класс защиты IP 54. Диапазон рабочих температурот -40 °C до +50 °C. " Кол-во: 2.0

"Позиция 86" "Реле промежуточное малогабаритное с одним перекидным контактом, на напряжение питания обмотки 24В, вид тока обмотки - постоянный, для коммутации постоянного напряжения в цепях управления и сигнализации. Ширина монтажной колодки: 6.3 мм Время включения при Uном: не более 8 мс Время выключения при Uном: не более 4 мс Диапазон рабочих температур: -40..+85С Относительная влажность: 5..88% Атмосферное давление: 86..106кПа Ударопрочность: 5g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11мс) Виброустойчивость: 10..55 Гц Номинальный ток и напряжение: 6А при 30В Начальное сопротивление: не более 100МОм Материал контактов: серебряный сплав AgNi Электрический ресурс: не менее 1.000.000 Механический ресурс (при 300 вкл/мин): не менее 100.000.000 Сопротивление пробоя между группами контактов: не менее 1.000В при токе утечки 1мА в течении 1 минуты Номинальное напряжение питания Uном: 24В (DC) Напряжение включения: не менее 0,75 Uном Напряжение выключения: не более 0,05 Uном " Кол-во: 10.0

"Позиция 87" "Реле промежуточное для коммутации и переключения электрических цепей управления переменного тока. Два перекидных контакта, напряжение питания катушки 24В. Вид тока обмоток - переменный. Время включения при Uном: не более 20 мс Время выключения при Uном: не более 20 мс Диапазон рабочих температур: -55..+70С Относительная влажность: 35..80% Ударопрочность: 10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11мс) Виброустойчивость: 10..55 Гц Номинальный ток и напряжение: 5А при 250В Начальное сопротивление: не более 100МОм Материал контактов: серебряный сплав AgNi Электрический ресурс: не менее 1.000.000 Механический ресурс (при 300 вкл/мин): не менее 100.000.000 Сопротивление пробоя между группами контактов: не менее 1.000В при токе утечки 1мА в течении 1 минуты Номинальное напряжение питания Uном: 24В (AC) Напряжение включения: не менее 0,80 Uном Напряжение выключения: не более 0,3 Uном Предельное напряжение питания: не более 1,1 Uном Мощность: 1.0 ВА Сопротивлени" Кол-во: 25.0

"Позиция 88" "Реле промежуточное для коммутации и переключения электрических цепей управления переменного тока. Два перекидных контакта. Напряжение питания катушки 220В. Вид тока обмотки переменный. Время включения при Uном: не более 20 мс. Время выключения при Uном: не более 20 мс Диапазон рабочих температур: -55..+70С Относительная влажность: 35..80% Ударопрочность: 10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11мс) Виброустойчивость: 10..55 Гц Номинальный ток и напряжение: 5А при 250В Начальное сопротивление: не более 100МОм Материал контактов: серебряный сплав AgNi Электрический ресурс: не менее 1.000.000 Механический ресурс (при 300 вкл/мин): не менее 100.000.000 Сопротивление пробоя между группами контактов: не менее 1.000В при токе утечки 1мА в течении 1 минуты Номинальное напряжение питания Uном: 220В (AC) Напряжение включения: не менее 0,80 Uном Напряжение выключения: не более 0,3 Uном Предельное напряжение питания: не более 1,1 Uном Мощность: 1.0 ВА Сопротивлен" Кол-во: 25.0

"Позиция 89" "Реле промежуточное RP-403DL 24VDC, 5 A при 250 В, LED-индикатор. " Кол-во: 25.0

"Позиция 90" "Реле промежуточное RP-403ALTU 24VAC, 5A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер " Кол-во: 25.0

"Позиция 91" "Электродвигатель асинхронный для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения. Габарит 280мм, тип В, два полюса, защищенное исполнение с самовентиляцией, климматическое исполнение У3. Номинальная мощность 200 кВт. Скольжение 2,2 %. Частота вращения 3000об/мин. Исполнение IM1001. Напряжение 380/660В. Режим работы S1. Степень защиты IP23." Кол-во: 1.0

"Позиция 92" "Линейка светодиодная типа 5730, 20 светодиодов, 220В, 10Вт, ячейка D150, цвет белый Входное напряжение, V.:220 Мощность, Вт (Вт/м):10 Угол обзора горизонтальный, °:120 Кол-во светодиодов, шт (шт./м):20 Тип светодиода:5730 (5.7x3мм) Длина, мм:520 Ширина, мм:15 Высота, мм:7" Кол-во: 260.0

"Позиция 93" "Коробка соединительная клеммная. Номинальное напряжение: 660 В, 50 Гц. Номинальный ток: 25 А. Кол-во пар клемм: 20 Сечение присоединяемого проводника 0,35-4 кв.мм не более 2-х к одной клемме Кабельный ввод: сальник-заглушка 6шт Степень защиты: IP40 Габаритные размеры, мм: 290х140х60 мм (340х140х70 с учетом монтажных элементов) Вес 1,6 кг" Кол-во: 5.0

"Позиция 94" "Фотореле Номинальное напряжение сети. В 220 Потребляемая мощность, Вт 5 Напряжение коммутируемой цепи, В постоянный ток 12…30 переменный ток 50Гц 12…220 Коммутируемый ток, А 0.01…10 Диапазон освещенности, при кот. происходит срабатывание, Лк 1…200 Задержка от кратковременного затемнения (освещения), с 5…20 Габаритные размеры, мм /для реле на din-рейку 100х100х50 " Кол-во: 11.0

"Позиция 95" "Колодка клеммная полистирол 10 мм 10А (10шт) Количество контактов 12 Диапазон сечений 6-10 Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 10 Способ монтажа На кабель В/Ш/Г, мм 12.3*1.7*2 Масса, кг 0.028 Цвет Белый Номинальное напряжение, В 400 Диапазон раб. температур от -40 до +110 Температура эксплуатации от -40 до +110" Кол-во: 150.0

"Позиция 96" "Колодка клеммная полистирол 14 мм 20А (10 шт) Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 20 Способ монтажа Универсальный В/Ш/Г, мм 14*1.7*2.1 Масса, кг 0.038 Цвет Белый Номинальное напряжение, В 400 Диапазон раб. температур от -40 до +110 Температура эксплуатации от -40 до +110" Кол-во: 100.0

"Позиция 97" "Колодка клеммная полистирол 25 мм 60А (10шт) Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 60 Способ монтажа Универсальный В/Ш/Г, мм 19*2.5*3 Масса, кг 0.105 Цвет Белый Номинальное напряжение, В 400 Диапазон рабочих температур от -40 до +110 Температура эксплуатации от -40 до +110" Кол-во: 50.0

"Позиция 98" "Источник бесперебойного питания типа 1 Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, В 185…250 2 Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от АКБ), В 182…188 245…255 3 Номинальная выходная мощность Полная, ВА 500 Активная, Вт 300 4 Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более 10 5 Среднеквадратичное значение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), В 210…235 6 Форма выходного напряжения эквивалентная синусоидальной 7 Время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при максимальной мощности активной нагрузки, мин., не менее 2* 8 Время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при мощности активной нагрузки 150 Вт, мин., не менее 10* 9 Время контроля устойчивости сетевого напряжения при переходе в режим «ОСНОВНОЙ», с, не более 20** 10 Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В 10,5…11,0 11 Тип АКБ: г" Кол-во: 2.0

"Позиция 99" "Предохранитель высоковольтный Тип VVC сила ударной иглы 50 N. Вес 1,6 кг Тип высоковольтный предохранитель Диаметр d 53 мм Минимальный номинальный ток отключения 46 А Максимальная сила ударной иглы, H 50 Номинальное напряжение 12 кВ Номинальный ток, А 10 Общий интеграл плавления 1530 Отключающая способность, кА 50 Потеря мощности 8 Вт Размер e 292 мм Тип держателя VVP 7,2 Серия предохранителей VVC Холодное сопротивление 87 мОм Энергия дуги 161" Кол-во: 6.0

"Позиция 100" "Предохранитель среднего напряжения типа 36CAV2 Размеры: 439,9х41,4мм; Номинальное напряжение: 36кВ; Номинальный ток: 2А; Отключающая способность: 40кА;" Кол-во: 6.0

"Позиция 101" "Аналоговые источники питания постоянного тока с одновременной цифровой индикацией Входное напряжение 110 В, 220 В Выходное напряжение 0 В … 60 В Выходной ток 0 А … 5 А Количество каналов 1 Погрешность установки выходного напряжения ±(0.2% х Uуст + 2 е.м.р.) В Погрешность установки выходного тока ±(1.0% х Iуст + 2 е.м.р.) А Пульсация напряжения ±5 мВ Частота входного напряжения 50 Гц, 60 Гц Вес 10 кг Габариты 260х160х370 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 102" "Элемент литиевый ER6C номинальное напряжение 3,55В, номинальная емкость 2,25Ач" Кол-во: 40.0

"Позиция 103" "Элемент литиевый ER14C номинальное напряжение 3,55В, номинальная емкость 8,5Ач" Кол-во: 40.0

"Позиция 104" "Катушка контактора КТПВ-624 для включения и отключения контактора и выполняет функции коммутации подвижных и неподвижных контактов. Номинальное напряжение главных контактов - 380В переменного тока с частотой 50 и 60 Гц; 440 для климатического исполнения Т3. Ток главной цепи контакторов КТПВ 624 - 250А. Контакторы изготовляются с 2 “З” главными контактами с дугогашением." Кол-во: 3.0

"Позиция 105" "Шина соединительная PIN (штырь)-3Р-100А-(дл.1м)" Кол-во: 15.0

"Позиция 106" "Шина соединительная FORK (вилка) 3Р-63А-(дл.1м) Максимальное количество подключаемых устройств: 54 Размеры поля или шага: 18 мм Длина: 1000 мм Номин продолжительный ток Iu: 63 А Тип подключения: Вилка Номин импульсное напряжение: 4 кВ Номин кратковременно выдерживаемый ток Icw: 12 кА Материал: Медь Ширина: 14.0 мм Общ количество полюсов: 3 Номин напряжение: 230/400 В Вес: 0,6 кг Температура эксплуатации: -45...+40 °C Номин напряжение изоляции Ui: 600 В" Кол-во: 15.0

"Позиция 107" "Ввод кабельный для труб д.25мм IP55, Материал изделия Пластик Степень защиты IP55 Диапазон внешних диаметров кабеля 9.5-23 Резьба Без резьбы Цвет Светло-серый Диаметр внешний, мм 25 Масса, кг 0.0074 Диапазон рабочих температур от -25 до +60" Кол-во: 10.0

"Позиция 108" "Изолятор опорный стержневой кремнийорганический типа ОСК-10-35-Б-4 УХЛ1 Номинальное напряжение, кВ 35 Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ 190 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ 42 При удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм 20 Мининимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее 10 Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кНхм 1 Строительная высота H, мм 400 Длина пути утечки не менее, см 95 Установочный размер верхнего фланца, мм D140 4отв. М16 Установочный размер нижнего фланца, мм D140 4отв. D18 Масса, не более, кг 7,5" Кол-во: 12.0

"Позиция 109" "Опорно-стержневой фарфоровый изолятор. Номинальное напряжение: 20 кВ. Минимальная разрушающая сила на изгиб: 20 кН. Длина пути утечки: 125 см. Масса: 23,9 кг. Исполнение УХЛ1. " Кол-во: 6.0

"Позиция 110" "Колпачок герметичный типа СЕ 16-150 Количество жил 1 Диапазон сечений 16-150 Материал жилы Алюминий Материал изделия Эластомер Диапазон раб. температур от -45 до +50 Стойкость к ультрафиолету Да Температура монтажа не ниже -20" Кол-во: 50.0

"Позиция 111" "Шлейф плоский. Шаг проводников в шлейфе: 1.27мм, Сечение: 26 жил по 0.08мм2 (28AWG), Конструкция кабеля: 26 жил в изоляции собранных в плоский шлейф, Материал изоляции жилы: поливинилхлорид (ПВХ), Цвет изоляции: Серый, Номинальное напряжение: 300 В, Материал жилы: Луженая медь, Емкость: 40 пФ/м, Импеданс: 115 Ом, Задержка сигнала: 4.6 нс/м, Сопротивлении изоляции: не менее 1ГОм/м, Климатические условия эксплуатации: -20С - +105С, р), отрезок 1 метр" Кол-во: 20.0

"Позиция 112" "Аккумулятор РАПМ.436244.005 5H-AA2000BT, напряжение 6 В, ёмкость: 2000 мАч, размер: 5АА, состав: Ni-MH комплектующее изделие к используемому оборудованию (мегаомметр Е6-24)" Кол-во: 2.0

"Позиция 113" "Блок диодный КЦ405В Uобр.макс=400 В; Iпост.макс=1,0 А; fмакс=5 кГц" Кол-во: 20.0

"Позиция 114" "Блок электрических розеток на 6 постов, 220В, 16А, 1U, RACK5 PD.0604.000 Блок розеток 19", 1U, 6 розеток 2К+З, немецкий стандарт, с выключателем, алюминиевый корпус, RACK5. Монтаж в напольный шкаф (предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования выполненного в 19 - дюймовом стандарте). Комплектующее изделие к используемому оборудованию шкаф телекоммуникационный." Кол-во: 6.0

"Позиция 115" "Бокс наружной установки для четырех автоматов 2/4 ( для 4 автоматических выключателей) пластик (самозатухающий полимер), цвет белый, с прозрачной крышкой, навесной, размер 140х88х69" Кол-во: 2.0

"Позиция 116" "Выключатель путевой типа ВПК-2112Б У2 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 117" "Гаситель вибрации масса 0,8 кг, длина гасителя 300 мм, диаметр тросса 9,1 мм, посадочный диаметр плашки 15,2 - 22,5 мм. Комплектация: корпус с плашкой 1 шт., демпферный трос 1 шт., грузы 2 шт., крепежный болт с гайкой и пружинными шайбами 1 шт." Кол-во: 8.0

"Позиция 118" "Гаситель вибрации масса 1,6 кг, длина гасителя 450 мм, диаметр тросса 13 мм, посадочный диаметр плашки 15,2 - 22,5 мм. Комплектация: корпус с плашкой 1 шт., демпферный трос 1 шт., грузы 2 шт., крепежный болт с гайкой и пружинными шайбами 1 шт." Кол-во: 8.0

"Позиция 119" "Зажим ремонтный спиральный УХЛ 1, сечение провод по ГОСТ 839, провод марок АС, АСКП, АСКС, АСК - сечение 70/72, 120/19, 120/27, L мм - 15,2/15,4 Комплектность: токопроводящий повив, протектор-фиксатор, токопроводящая смазка." Кол-во: 16.0

"Позиция 120" "Зажим соединительный для соединения алюминиевых проводов диаметром от 5.1 до 17.5 мм и сталеалюминиевых проводов диаметром от 4.5 до 19.6 мм, с овальный (17Х35 мм) с термоусадочной трубкой, L 900 мм, масса зажима 0,552 кг, номинальное сечение провода 120мм кв. Провод по Гост 839-80 150; 120/19, 120/27." Кол-во: 10.0

"Позиция 121" "Зажим соединительный овальные для соединения алюминиевых проводов диаметром от 5.1 до 17.5 мм и сталеалюминиевых проводов диаметром от 4.5 до 19.6 мм, масса 0,495 кг, L 750мм, 15х31 мм, провод по ГОСТ 839-80 95; 120; 95/16" Кол-во: 10.0

"Позиция 122" "Зажим клеммный проходной 58мм размер ячейки 12мм на DIN-рейку/G-рейка 1 уровень сечение провода 16мм² 100А 500В термопласт" Кол-во: 60.0

"Позиция 123" "Нагреватель ТЭН-60А13/0.63О220 Рабочее напряжение 220 В, мощность 0,63 кВт, диаметр трубки 13мм, развернутая длина ТЭНа 60 см, материал - углеродистая сталь, среда работы - обдуваемый воздух. Радиус гиба уточняется дополнительно." Кол-во: 48.0

"Позиция 124" "Изолятор опорный штыревой наружной установки керамический ОНШ-10-20 УХЛ1 до 10кВ разрушающая нагрузка 20кН" Кол-во: 9.0

"Позиция 125" "Изолятор проходной усиленный керамический ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 до 10кВ 2000А разрушающая нагрузка 12,5кН. Изоляционная часть изготавливается из материала керамического электротехнического по ГОСТ 20419 подгруппа 110. Арматура изоляторов изготавливается из алюминиевых сплавов по ГОСТ 1583. Токоведущие части изоляторов изготавливаются из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 15176." Кол-во: 6.0

"Позиция 126" "Комплект ремонтный для силового масляного трансформатора ТМГ 25-160 кВа, входят: уплотнительные прокладки на основе маслобензостойкой резины под изолятор ВН-3 шт; уплотнительные прокладки на основе маслобензостойкой резины под изолятор НН-4 шт; уплотнительные втулки на основе маслобензостойкой резины на изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные втулки на основе маслобензостойкой резины на изоляторы НН-4 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под масломерное стекло-1 шт; масломерное стекло-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под отстойник расширительного бака-1 шт; отстойник(прозрачный)-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой вала переключателя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины воздухоосушителя- 1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под расширительный бак-1 шт; кольцо уплотнительное клапана избыточного давления-1 шт." Кол-во: 8.0

"Позиция 127" "Комплект ремонтный для силового масляного трансформатора ТМГ-250 кВа, входят: уплотнительные прокладки под изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы НН-4 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы НН-4 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под масломерное стекло-1 шт; масломерное стекло-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины отстойника расширительного бака-1 шт; отстойник(прозрачный)-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины вала переключателя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины воздухоосушителя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под расширительный бак-1 шт; кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления-1 шт." Кол-во: 3.0

"Позиция 128" "Комплект ремонтный для силового масляного трансформатора ТМГ 25-160 кВа, входят: уплотнительные прокладки на основе маслобензостойкой резины под изолятор ВН-3 шт; уплотнительные прокладки на основе маслобензостойкой резины под изолятор НН-4 шт; уплотнительные втулки на основе маслобензостойкой резины на изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные втулки на основе маслобензостойкой резины на изоляторы НН-4 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под масломерное стекло-1 шт; масломерное стекло-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под отстойник расширительного бака-1 шт; отстойник(прозрачный)-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой вала переключателя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины воздухоосушителя- 1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под расширительный бак-1 шт; кольцо уплотнительное клапана избыточного давления-1 шт." Кол-во: 4.0

"Позиция 129" "Комплект ремонтный для силового трансформатора ТМЗ-630 кВА, в составе: уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы НН-4 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы НН-4 шт.; прокладка на основе маслобензостойкой резины под масломерное стекло-1 шт; масломерное стекло-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под отстойник расширительного бака-1 шт; отстойник (прозрачный)1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины вала переключателя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины воздухоосушителя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под расширительный бак-1 шт; кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления-1 шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 130" "Комплект ремонтный для силового масляного трансформатора ТМГ-630 кВа, входят: уплотнительные прокладки под изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы НН-4 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы НН-4 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под масломерное стекло-1 шт; масломерное стекло-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины отстойника расширительного бака-1 шт; отстойник(прозрачный)-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины вала переключателя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины воздухоосушителя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под расширительный бак-1 шт; кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления-1 шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 131" "Комплект ремонтный ТМ(Г, З)-630кВа для трансформаторов . В составе: 1) прокладки на основе маслобензостойкой резины под изоляторы ВН - 3 шт. 2) прокладки на основе маслобензостойкой резины под изоляторы НН - 4 шт. 3) кольцо над изолятором ВН - 3 шт. 4) кольцо над изолятором НН - 4 шт. 5) маслоуказатель в сборе - 1шт. 6) отстойник в сборе - 1шт. 7) прокладка кл. избыточного давления - 1шт. 8) прокладка вала переключателя - 1шт. 9) прокладка воздухоосушителя - 1 шт. 10) прокладка под расш. бак - 1 шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 132" "Комплект ремонтный для силового масляного трансформатора ТМГ-1000 кВа, входят: уплотнительные прокладки под изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы НН-4 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы НН-4 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под масломерное стекло-1 шт; масломерное стекло-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины отстойника расширительного бака-1 шт; отстойник(прозрачный)-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины вала переключателя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины воздухоосушителя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под расширительный бак-1 шт; кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления-1 шт." Кол-во: 5.0

"Позиция 133" "Коробка ответвительная с уплотнителем, сталь окрашенная, способ монтажа внешний, размер 221х221х101х200, степень защиты IР54, редназначена для разводки проводов." Кол-во: 15.0

"Позиция 134" "Коробка распределительная КРМ: -40... 55°С, 220 В, 2 А, 2 гермоввода PG11 (5-10мм), 1 гермоввод PG9 (4-8 мм), 10 коммутируемых пар, в комплекте КМЧ для крепления на стене и трубе" Кол-во: 12.0

"Позиция 135" "Лампа сигнальная (LED) моноблок Meyertec красная, IP40, питание от 24В, диаметр 16 мм, артикул MT16-D14 (комплектующее изделие к используемым панелям управления с ограниченным пространством для монтажа)." Кол-во: 10.0

"Позиция 136" "Лампа накаливания индикаторная миниатюрная, цоколь BA9S, 130B, 2,6 Вт" Кол-во: 100.0

"Позиция 137" "Лампа накаливания индикаторная миниатюрная, цоколь BA9S, 220B, 3 Вт" Кол-во: 100.0

"Позиция 138" "Лампа бактерицидная кварцевая амальгамная ультрафиолетовая, срок службы 13000 часов, с балластом ЭПРА, мощность лампы 463 Вт, мощность УФ излучения 151 Вт (254 нм), ток 5А, длина 1220 мм, диаметр 23 мм." Кол-во: 10.0

"Позиция 139" "Нагреватель электрический трубчатый ТЭН-200-B16/1,0-S-220. Развернутая длина 200 см, длина контактного стержня 65 мм, нагреваемая среда воздух (иные газы и смеси), материал корпуса углеродистая сталь, мощность 220 кВт. УХЛ4. форма гиба уточняется при заказе." Кол-во: 50.0

"Позиция 140" "Нагреватель электрический трубчатый U-образный ТЭН-120-A13/0,5-S-220 развернутая длина 120см номинальная длина стержней в заделке 40мм номинальный диаметр 13мм мощность 0,5кВт нагреваемая среда воздух и прочие газы 220В. Форма гиба уточняется при заказе." Кол-во: 12.0

"Позиция 141" "Нагреватель электрический трубчатый ТЭН-80-A13/1,1-S-220-Ф2-R30 G1/2" развернутая длина 80см номинальная длина стержней в заделке 40мм номинальный диаметр 13мм мощность 1,1кВт нагреваемая среда спокойный воздух номинальное напряжение 220В форма Ф2 радиус гибки 30мм с резьбовыми штуцерами G1/2"" Кол-во: 12.0

"Позиция 142" "Нагреватель электрический трубчатый U-образный ТЭН-120-A13/0,5-S-220 развернутая длина 120см номинальная длина стержней в заделке 40мм номинальный диаметр 13мм мощность 0,5кВт нагреваемая среда воздух и прочие газы 220В, форма гиба уточняется при заказе" Кол-во: 25.0

"Позиция 143" "Нагреватель ТЭН-60А13/0.63О220 Рабочее напряжение 220 В, мощность 0,63 кВт, диаметр трубки 13мм, развернутая длина ТЭНа 60 см, материал - углеродистая сталь, среда работы - обдуваемый воздух. Радиус гиба уточняется дополнительно." Кол-во: 36.0

"Позиция 144" "Обогреватель взрывозащищенный для шкафов автоматики ОША-Р-1-А ТУ 3443-001-14061525-2007 (комплектующее изделие к используемому оборудованию шкафы РИЗУР)" Кол-во: 12.0

"Позиция 145" "Вставка плавкая 35A, AC500V/DC440V, gL/gG, габарит 1, номинальный ток, In: 35А, исполнение: ножевые, типоразмер: 1, класс эксплуатации и применения: gL/gG, расчетное напряжение AC: 500В, индикация срабатывания: да, кратность, ед.измерения: 3шт, масса 0.29кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 146" "Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя для защиты кабелей и проводов, габаритные размеры безопасности NH0, предохранительная вставка NH, класс вставки gG, силовой выключатель 3NA3, 100A, AC 500V/DC 440V, IP20" Кол-во: 2.0

"Позиция 147" "Разъем РММ78/4 модульный (комплектующее изделине для реле промежуточного РЭК78/4)" Кол-во: 30.0

"Позиция 148" "Комплект ремонтный ТМ 400кВа для трансформаторов. В составе: 1) прокладки на основе маслобензостойкой резины под изоляторы ВН 3 шт. 2) прокладки на основе маслобензостойкой резины под изоляторы НН 4 шт. 3) кольцо над изолятором ВН - 3 шт. 4) кольцо над изолятором НН - 4 шт. 5) маслоуказатель в сборе - 1шт. 6) отстойник в сборе - 1шт. 7) прокладка кл. избыточного давления - 1шт. 8) прокладка вала переключателя - 1шт. 9) прокладка воздухоосушителя - 1 шт. 10) прокладка под расш. бак - 1 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 149" "Комплект ремонтный для силового трансформатора ТМЗ-630 кВА, в составе: уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы НН-4 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы НН-4 шт.; прокладка на основе маслобензостойкой резины под масломерное стекло-1 шт; масломерное стекло-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под отстойник расширительного бака-1 шт; отстойник (прозрачный)1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины вала переключателя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины воздухоосушителя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под расширительный бак-1 шт; кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления-1 шт. Артикул TMZ-630-00-00-VV" Кол-во: 1.0

"Позиция 150" "Комплект ремонтный для ТМ(Г, З)-630кВа для трансформаторов . В составе: 1) прокладки на основе маслобензостойкой резины под изоляторы ВН - 3 шт. 2) прокладки на основе маслобензостойкой резины под изоляторы НН - 4 шт. 3) кольцо над изолятором ВН - 3 шт. 4) кольцо над изолятором НН - 4 шт. 5) маслоуказатель в сборе - 1шт. 6) отстойник в сборе - 1шт. 7) прокладка кл. избыточного давления - 1шт. 8) прокладка вала переключателя - 1шт. 9) прокладка воздухоосушителя - 1 шт. 10) прокладка под расш. бак - 1 шт. ГОСТ 52719-2007" Кол-во: 1.0

"Позиция 151" "Комплект ремонтный для силового трансформатора ТМЗ-1000 кВА, в составе: уплотнительные кольца на основе маслобензостойкой резины под изолятор ВН-3 шт; уплотнительные кольца на основе маслобензостойкой резины под изолятор НН-4 шт; уплотнительные прокладки на основе маслобензостойкой резины на изоляторы ВН-3 шт; уплотнительные прокладки на основе маслобензостойкой резины на изоляторы НН-4 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под масломерное стекло-1 шт; масломерное стекло-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под отстойник расширительного бака-1 шт; отстойник (прозрачный)-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины вала переключателя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины воздухоосушителя-1 шт; прокладка на основе маслобензостойкой резины под расширительный бак-1 шт; кольцо уплотнительное клапана избыточного давления-1 шт. Артикул TMZ-1000-00-00-VV." Кол-во: 1.0

"Позиция 152" "Устройство автоматическое, для заряда Li-ion/ Li-pol аккумуляторных батарей.Технические характеристики: Вход: 100 -240В ~ 50/60Гц, 12В DC, Зарядный ток: Li-ion: 3,7-3,8В – 900мА, Li-ion: 4,2-4,3В – 900мА, Li-ion: 8,4-8,6В – 900мА, Ni-MH/Ni-Cd: AA и ААА 2 x 1,4В – 900мА, 9В - 100мА, USB выход: 5,25В DC 500мА 1-2 Ni-MH/ Ni-Cd аккумулятора размера АА и ААА, крона 9В и жвачка, 1-2 Li-ion аккумулятора размера 18650, 14500, 18500, 16340(RCR 123A)." Кол-во: 1.0

"Позиция 153" "Электропривод воздушного клапана для регулирования положения воздушной заслонки. Напряжение электропитания - 230 В. Двухпозиционное (открыт/закрыт) или трехпозиционное управление. Направление вращения реверсивное. Максимальное усилие 20 Н·м для клапанов площадью до 4 м2, максимальный угол поворота 95° с настраиваемым механическим ограничителем. Напряжение (номинальное) 240 В. Номинальное напряжение 100 до 240 В. Частота 50; 60 Гц. Потребляемая мощность 2 Вт. Класс защиты IP54 . Допустимая температура окружающей среды -30 до 50 °C. Вес 0,93 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 154" "Колодка монтажная 2-ярусная монтажная с винтовыми контактами для 4-контактных промежуточных реле, резьбовая на DIN-рейку, 10A/300В, с модулем LED-индикации LM-CF 6/24 V DC." Кол-во: 3.0

"Позиция 155" "Решетка впускная вентиляционная для создания принудительной вентиляции шкафов управления и электрощитов с целью поддержания допустимого температурного режима для электронного оборудования с фильтром и вентилятором. Свободная подача воздуха 265 м³/ч. Подача воздуха в комбинации с выпускной решеткой 230 м³/ч. Максимальное статическое давление 115 Па. Поверхностная плотность фильтра 150 г/м². Класс фильтра G2. Тип подшипника Подшипник качения. Размер выреза 224×224 мм. Категория воспламеняемости V0 согласно UL94. Частота 50/60 Гц. Клеммные зажимы под винт. Напряжение питания 230 VAC. Класс защиты IP 54. Габаритные размеры 255×255×115 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 156" "Втулка изолирующая для электрической изоляции закладных болтов от узла рельсового скрепления. удельное сопротивление току 109 Ом*см; нагрузка на сжатие до 8 тонн при температуре ± 60 градусов; воздействие агрессивной среды при изменениях массы в пределах 1,2%; растяжение не менее 50 Мпа (для ненаполненных) и 160 МПа (для наполненных). Размер (д/ш/в) 65х18х50 мм. Масса: 0,028 кг." Кол-во: 84.0

"Позиция 157" "Коробка распаячная 100х100х55мм, с крышкой, IP54, 8 входов. Длина: 100 мм. Форма: Квадратная. Крышка: Непрозрачная. Ширина: 100 мм. Глубина: 50 мм. Материал: Пластик. Способ монтажа : Настенно-потолочное крепление. Крепление крышки Защелкивание. С экранированием: Нет. Пломбируемый (-ая): Нет. Степень защиты (IP): IP54. Прозрачная крышка: Нет. Тип ввода в корпус: Ступенчатый мембранный сальник. Рабочая температура: -25...5 °C. Ввод с тыльной стороны: Нет. Оснащение/комплектация: Нет (без). Не содержит (без) галогенов: Да. Номин. напряжение изоляции Ui: 230 В. Взрывобезопасное исполнение: Нет. Подходит для сборок (наборный): Нет. Защитное покрытие поверхности: Необработанная. Для взрывоопасной зоны по газу (Ex): Нет (без)" Кол-во: 47.0

"Позиция 158" "Корпус металлический для сборки электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью (монтажная панель заказывается отдельно). Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Задняя стенка съемная Корпуса имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. Степень защиты - IP: IP54. Климатическое исполнение: У2. Номинальный ток: 630 А. Материал корпуса: Сталь. Номер цвета RAL: 7035. Высота: 1600 мм. Ширина: 600 мм. Глубина: 400 мм. Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся). Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная порошковая краска. Вес: 55,4 кг. Ввод кабеля: Снизу. Фактура поверхности: Шагрень. Количество вводов: 1. Угол открытия двери: 105 °. Вид установки: Навесной, напольный" Кол-во: 1.0

"Позиция 159" "Панель монтажная для корпуса щита монтажного для установки предохранителей. Используется для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте, оцинкованная, размер 500х545мм Тип изделия Панель . Материал изделия Металл. Высота, мм 140 Ширина, мм 545 Глубина, мм 1.5 Толщина материала изделия 1.5. Тип изделия Аксессуары для ЩМП. " Кол-во: 1.0

"Позиция 160" "Устройство защиты интерфейса для защиты от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и других видов импульсных помех) оборудования линий последовательного интерфейса RS-485. Устройство применяется при скорости передачи данных не более 1 Мбит/сек. Размещено в корпусе для крепления на DIN-рейку. Максимальный импульсный разрядный ток при tимп. 8/20 мкс, кА: 10. Напряжение ограничения, В: 15. Максимальное длительное рабочее напряжение, В: 7,2. Вносимое сопротивление, Ом: 10. Время срабатывания, нсек: не более 30. Диапазон рабочих температур, С°: от -40° до +80°. Габаритные размеры, мм: 86х58х35" Кол-во: 2.0

"Позиция 161" "Устройство защиты линий оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт, работающего по симметричным кабелям. Подключаемый интерфейс 10/100/1000 BASE-TX. Максимальное рабочее напряжение в линии при передаче других сигналов 50 В. Передача PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Passive PoE. Статическое напряжение пробоя разрядников FV1-FV8. Вариант 1 75В± 10%. Вариант 2 90В± 10% . Максимальный импульсный ток FV1-FV8 Вариант 1 1кА (форма импульса 8/20 мкс). Вариант 2 5 кА (форма импульса 8/20 мкс). Статическое напряжение пробоя разрядника FV9 90 В ± 10%. Максимальный импульсный ток разрядника FV9 5 кА (форма импульса 8/20 мкс)." Кол-во: 2.0

"Позиция 162" "Блок питания импульсный. Выход: Напряжение постоянного тока 48V. Номинальный ток 9.5A. Диапазон тока 0-9.5A. Номинальная мощность 456W. Уровень шума на выходе 240mVp-p. Диапазон регулировки напряжения 40.8-55.2V. Допустимое отклонение напряжения ±1.0%. Нестабильность выходного напряжения по сети ±0.2%. Нестабильность по нагрузке ±0.5%. Время установки, время нарастания 1000ms, 100ms/230VAC 2500ms, 100ms/115VAC at full load. Время удержания 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load. Вход: Диапазон входных напряжений 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC. Диапазон частот 47 ~ 63Hz. КПД 89.5%. Переменный ток 5A/115VAC 2.4A/230VAC. Выдерживаемое напряжение l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC. Пусковой ток 35A/115VAC 70A/230VAC. Коррекция коэффициента мощности PF>0.95/230VAC PF>0.99/115VAC at full load. Защита: Защита от перенапряжения 57.6-67.2V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover Защита от перегрузки 105- 135% ." Кол-во: 1.0

"Позиция 163" "Блок-контакт для коммутации вторичных электрический цепей управления, сигнализации. Номинальная частота, Гц 50, 60. Номинальное напряжение/ток (В/А) ~220/10, 380/5;=110/2, 220/1. Номинальное напряжение изоляции, В 600. Режим работы продолжительный прерывисто-продолжительный. Максимально допустимая частота вкл/час 300. Степень защиты по ГОСТ 1425. Коммутационная износостойкость, циклов, не менее 10000. Исполнение" Кол-во: 10.0

"Позиция 164" "Блок-контакт для коммутации вторичных электрический цепей управления, сигнализации. исп.1.1.2. угол 90 Номинальная частота, Гц 50, 60. Номинальное напряжение/ток (В/А) ~220/10, 380/5; =110/2, 220/1; Номинальное напряжение изоляции, В 600. Режим работы продолжительный прерывисто-продолжительный. Максимально допустимая частота вкл/час 300. Степень защиты по ГОСТ 1425 . Коммутационная износостойкость, циклов, не менее 10000" Кол-во: 10.0

"Позиция 165" "Выключатель концевой (дверной), однофазный, без кабеля и силового разъема. Напряжение, В 220 . Материал изделия Пластик . Масса, кг 0.14 . Номинальный ток,А 10" Кол-во: 2.0

"Позиция 166" "Выключатель путевой ВП19-21Б421-6-7У2 ля коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока под воздействием управляющих упоров в определённых точках пути контролируемого объекта. Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов:2. Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов:2. Тип элемента управления:Толкатель с роликом. Степень защиты (IP):IP67 " Кол-во: 10.0

"Позиция 167" "Изолятор керамический опорный стержневой ИОС-35-500-01 УХЛ1 Номинальное напряжение, кВ 35. Длина пути утечки, мм 700 . Масса, кг 14,2" Кол-во: 3.0

"Позиция 168" "Изолятор стеклянный 212W(V). Минимальная механическая разрушаюшая нагрузка, кН 120. Минимальная прочность остатка, кН 96. Диаметр изоляционной детали, D, мм 255. Строительная высота, Н, мм 127. Номинальная длина пути утечки, мм 330." Кол-во: 10.0

"Позиция 169" "Изолятор опорный стержневой керамический для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц. ИОС-110/400 УХЛ1 до 110кВ разрушающая нагрузка (на изгиб) 400кН" Кол-во: 3.0

"Позиция 170" "Изолятор опорный стержневой керамический для изоляции и крепления токоведущих частей в комплектных распределительных устройствах, электрических аппаратах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000В и частоты до 100 Гц. ИОС-10/2000 УХЛ1 до 10кВ разрушающая нагрузка (на изгиб) 2000кН" Кол-во: 3.0

"Позиция 171" "Изолятор опорный стержневой керамический ИОС-110-300 УХЛ1 до 110кВ ГОСТ Р 52034-2008" Кол-во: 3.0

"Позиция 172" "Инвертор для преобразования напряжения постоянного тока 24В в напряжение 220В переменного тока и электропитания промышленных приборов и устройств, суммарная электрическая мощность которых не превышает 1700 ВА (1300Вт). Есть возможность параллельной работы до 6 инверторов, с подключением внешнего электронного байпаса мощностью до 7800 Вт . Максимальная мощность нагрузки, кВА/кВт 1,7/1,3. Допустимая перегрузка 70% - 5 с, 10% - 30 с, 5% - длительно. Номинальное входное напряжение, В 24. Диапазон входного напряжения, В 20,4-28 Действующее значение пульсаций, создаваемых инвертором в цепи постоянного тока, мВ <=50 (в диапазоне частот 25 Гц...150 кГц). Номинальное выходное напряжение, В 220. Стабилизация выходного напряжения, % ±3. Номинальная выходная частота, Гц 50. Стабилизация выходной частоты, % ±0,2. Максимальный входной ток, А 75. Коэффициент мощности 0-1. Коэффициент нелинейных искажений, % <=2. Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) <=3:1. КПД" Кол-во: 2.0

"Позиция 173" "Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА класса On-line c двойным преобразованием обеспечит максимальный уровень защиты подключенного оборудования. Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы. Топология:On-Line. Номинальная мощность, кВА/кВт:1/0.9. Фазы на входе:1 фаза. Фазы на выходе:1 фаза. Выходной коэффициент мощности (PF):0.9. Форма выходного напряжения:Чистый синус. Наличие встроенных АКБ:Да. Форм-фактор:Напольный. Габариты (ВхШхГ), мм.:252x160x387. Вес, кг.:14.8" Кол-во: 4.0

"Позиция 174" "Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА класса On-line c двойным преобразованием обеспечит максимальный уровень защиты подключенного оборудования. Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы. Топология:On-Line, Номинальная мощность, кВА/кВт:1/0.9, Фазы на входе:1 фаза, Фазы на выходе:1 фаза, Выходной коэффициент мощности (PF):0.9, Форма выходного напряжения:Чистый синус. Наличие встроенных АКБ:Да. Форм-фактор:Стоечный. Габариты (ВхШхГ), мм.:86.5x438x438. Вес, кг.:15.7 " Кол-во: 1.0

"Позиция 175" "Источник питания с зажимами Push-in. Номинальное напряжение на выходе - 24 В постоянного тока (DC), диапазон выходного напряжения от 24 В до 28 В. Номинальный выходной ток - 3 A. Номинальная выходная мощность - 72 Вт. Диапазон входных напряжений переменного тока - от 100 В AC до 240 В AC (в пределах от -15 % до +10 %). Потребляемая из сети мощность - 157,7 ВА. Степень защиты - IP20. Габаритные размеры: ширина - 30 мм, высота - 130 мм, глубина - 115 мм. Диапазон входных напряжений 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % , 110 В DC ... 250 В DC ±10 % Номинальная потребляемая мощность 157,7 ВА. Коэффициент мощности (cos phi), 0,52. Выходные данные: Номинальное напряжение 24 В DC ±1 %. Диапазон настройки выходного напряжения (USet) 24 В DC ... 28 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности). Номинальный ток на выходе (IN) 3 A Возможность параллельного подключения - да, резервирование и повышение мощности. Возможность последовательного подключения да. Выходная мощность 72 Вт" Кол-во: 2.0

"Позиция 176" "Колодка клеммная 10 мм 10 А. Количество контактов 12. Диапазон сечений 6-10. Напряжение, В 380. Номинальный ток,А 10. Способ монтажа На кабель. Высота, мм 12.3 Ширина, мм 1.7. Масса, кг 0.028. Глубина, мм 2 . Цвет Белый . Номинальное напряжение, В 400. Диапазон рабочих температур от -40 до +110 Температура эксплуатации от -40 до +110." Кол-во: 40.0

"Позиция 177" "Колодка клеммная 25мм2 60А. Количество контактов 12 . Диапазон сечений 16-25. Напряжение, В 380 . Номинальный ток,А 60 . Способ монтажа На кабель. Номинальное напряжение, В 400. Цвет Белый. Материал изделия Полистирол. Степень защиты IP20 . Ширина, мм 2.5 Высота, мм 19 . Масса, кг 0.115 . Глубина, мм 3. Диапазон рабочих температур от -40 до +110. Температура эксплуатации от -25 до +80." Кол-во: 40.0

"Позиция 178" "Комплект промежуточной подвески КПП-1500. Сечение жилы, мм2 50-95. Масса, кг 0.2 . Материал изделия Сталь . Длина, мм 270 Ширина, мм 100 Высота, мм 70 . Сфера применения Для поддерживающего крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ ." Кол-во: 15.0

"Позиция 179" "Кронштейн анкерный для деревянных, бетонных, стальных стоек и столбов из высокоустойчивого сплава алюминия для крепления натяжных (до двух анкерных креплений) и поддерживающих зажимов. Материал жилы Алюминий. Материал изделия Сплав алюминиевый Диапазон рабочих температур от -45 до +50 . Стойкость к ультрафиолету .Температура монтажа не ниже -20" Кол-во: 20.0

"Позиция 180" "Обогреватель на повышенные мощности с термостатом, 1200Вт, R5FPH1210 серия RAM klima, DKC. Основные характеристики: Мощность: 1200 Вт, Номинальное напряжение: 230 В, Пусковой ток: 5.73 А, Нагревательный элемент: резистор РТС-типа, Степень защиты: IP20." Кол-во: 1.0

"Позиция 181" "Обогреватель с клеммной колодкой, 150Вт. Номинальная мощность, кВА 0.15 . Степень защиты IP20 Глубина, мм 90 Ширина, мм 80 Цвет серый Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия Сплав алюминиевый Длина, мм 220 Мощность, Вт 150" Кол-во: 2.0

"Позиция 182" "Ограничитель импульсных перенапряжений однополюсный, ОПС1-С 1Р. Количество силовых полюсов 1 , Напряжение, В 380. Номинальный разрядный ток In, кА 20 Защитное напряжение, В 400. Количество модулей DIN 1 . Способ монтажа DIN-рейка Степень защиты IP20. Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) 20 Климатическое исполнение УХЛ4 . Род тока Переменный (AC) . Номинальный ток,А 20000 Высота, мм 79 Ширина, мм 18 Глубина, мм 68. Масса, кг 0.15 . Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 25 Класс защиты C" Кол-во: 20.0

"Позиция 183" "Разделитель фаз E 894. Материал жилы Алюминий . Сечение жилы, мм2 16-95 . Марка E . Материал изделия Пластик атмосферостойкий .Диапазон рабочих температур от -45 до +50 Стойкость к ультрафиолету Да Температура монтажа не ниже -20" Кол-во: 2.0

"Позиция 184" "Реле промежуточное, является интерфейсным модулем реле с AC/DC катушкой. Этот модуль серии 38.51 оснащен 1CO (SPDT) электромеханическим реле с винтовыми клеммами с шириной 6.2мм. Поставляется со встроенной индикацией катушки и схемой защиты. Мгновенный выброс реле с помощью пластикового удерживающего зажима.Кол-во контактов 1 перекидной . Материал контакта AgNi . Номинальный ток 6А . Номинальное/максимальное напряжение на переключение 250/400В . Номинальная нагрузка для AC1 1500ВА. Минимальный ток на переключение 10мА Номинальное напряжение 24В AC/DC. Электрическая долговечность для AC1 в циклах 60 000 . Диапазон температур -40…+55°C . Установка Дин-рейка . Размеры 87,3x6,2x75,6мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 185" "Сигнализатор напряжения для предварительной оценки наличия напряжения на токоведущих частях при расстояниях между ними и оператором, значительно превышающих безопасные расстояния, индивидуальный со светозвуковой индикацией 6-100кВт, дальность срабатывания от линий ВЛ не менее 2м, напряжение питания 6V, уровень звукового сигнала 70дб" Кол-во: 10.0

"Позиция 186" "Байпас автоматический электронный для совместного применения с инверторами или в составе инверторных систем. Устройства обеспечивают автоматическое переключение нагрузки с выхода инвертора (инверторной системы) на основную сеть переменного тока при перегрузке или выходе из строя инвертора и обратно при возврате в нормальный режим. мощность нагрузки 7,5кВА/кВт, входное напряжение 220В, диапазон входного напряжения 180-250В, число фаз-1, вхродной ток 40А, высота 1U", выполнен в виде 19" модуля для установки в 19" шкаф или стойку." Кол-во: 1.0

"Позиция 187" "Блок силовых розеток для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 10А. 19", 1U, 7 розеток, 220В, с защитой, гнездо под шнур" Кол-во: 4.0

"Позиция 188" "Коннектор обжимной под одножильный кабель rj-45 кат.5 для оконцевания неэкранированного кабеля витой пары категории 5е. Имеет универсальные ножи, подходящие для одножильного и многожильного кабеля." Кол-во: 5.0

"Позиция 189" "Модуль вентиляторный в крышу предназначен для организации принудительной вентиляции в шкафу, вывода теплого воздуха из шкафа наружу и понижения температуры внутри шкафа. Управление вентиляторами автоматическое, термостат позвляет задать желаемую температуру. . Размеры изделия (ШхГхВ), мм 422х168х42, Вес изделия, кг 1,6, Потребляемая мощность, не более, Вт 20, Размеры упаковки (1 часть), мм 445х190х50, Температура срабатывания, грд.С (погрешность в %) регулируется, Температура оключения, грд.С (погрешность в %) регулируется. " Кол-во: 4.0

"Позиция 190" "Конвертер интерфейсов для подключения последовательных устройств к сети Ethernet TCP/IP со скоростью передачи данных до 921,6kbit/s с длиной линии передачи данных до 100м с 2 разъемами DB-9 Male, 1 разъемом RJ45 с гальванической развязкой 1500В с возможностью установки на DIN-рейку" Кол-во: 1.0

"Позиция 191" "Зажим анкерный клиновой для крепления проводов от магистрали к вводам, сечение 2х16/4х25. Количество жил 2/4 . Диапазон сечений 16. Материал жилы Алюминий. Материал изделия Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид. Диапазон рабочих температур от -45 до +50" Кол-во: 20.0

"Позиция 192" "Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке для алюминиевых (сталеалюминевых) проводов с термодинамическим способом нанесения медного слоя типа сечение провода 70мм2" Кол-во: 36.0

"Позиция 193" "Зажим аппаратный прессуемый для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов при монтаже открытых распределительных устройств Марка провода по ГОСТ 839-80 А95, АС95/16, Интервал диаметров проводов 12,3-13,5 мм, Матрица опрессования АШ-2А-18,2, Размеры (B-S-L-L1) 40х10х210х70 мм, Масса 0,208 кг. " Кол-во: 36.0

"Позиция 194" "Зажим ответвительный герметичный с прокалыванием изоляции провода, сечение магистрали 16-95мм2, ответвления 6-35мм2 количество жил 1 , Диапазон сечений 6-35 Материал изделия Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид. Сечение жилы, мм2 35-150/6-35. Материал жилы Алюминий/Медь" Кол-во: 20.0

"Позиция 195" "Зажим ответвительный герметичный с прокалыванием изоляции провода, сечение магистрали 16-150мм2, ответвления 6-35мм2, Количество жил 1 . Диапазон сечений 35-150 . Материал изделия Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид . Диапазон рабочих температур от -45 до +50. Материал жилы Алюминий/Медь . Сфера применения Линии электропередачи . Гарантийный срок, мес 60 .Температура монтажа не ниже -20." Кол-во: 20.0

"Позиция 196" "Зажим плашечный cd35. Номин. поперечное сечение магистрали:10...50 мм², Номин. поперечное сечение ответвления:10...50 мм², Тип соединения:Винтовое/болтовое соединение, Защитное покрытие поверхности:Без покрытия." Кол-во: 20.0

"Позиция 197" "Зажим поддерживающий для СИП. Количество жил 1 , Диапазон сечений 16-95, Сечение жилы мм-2 25-95, Материал изделия-Стеклоармированный полиамид , Материал жилы-Алюминий/Медь," Кол-во: 20.0

"Позиция 198" "Зажим поддерживающий спиральный для подвески провода на опорах ВЛ с углами поворота трассы до 15°. комплектация: протектор, две силовые пряди, штампованная стальная лодочка" Кол-во: 10.0

"Позиция 199" "Зажим прокалывающий ответвительный для уличного освещения и подключения проводов абонента.P 4 (6-95/1.5-10). Защитное покрытие поверхности-Без покрытия, Тип соединения-Винтовое/болтовое соединение с прокалыванием изоляции (IPC), Номин. поперечное сечение магистрали-6 ... 95 мм², Номин. поперечное сечение ответвления-1.5 ... 10 мм², Изолированный зажим." Кол-во: 20.0

"Позиция 200" "Зажим прокалывающий ответвительный для монтажа СИП P 70 (25-150/25-95-10) Сечение магистрали: 25-150, Сечение отпайки: 25-120, Корпус: пластик, Провод: СИП-2, СИП-4." Кол-во: 20.0

"Позиция 201" "Зажим прокалывающий ответвительный P 616R (6-120/1,5-16) Сечение магистрали: 6-120, Сечение отпайки: 1,5-16, Корпус: пластик, , Нагрузка: 65 А, Провод: СИП-2, СИП-4" Кол-во: 20.0

"Позиция 202" "Зажим соединительный плашечный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов диаметром 12,3-14мм в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек типа ПА-3-2А, для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов марок А95, А120, АС95/16, а также защищенных проводов СИП-3 сечением 95, 120 мм2 в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. Диаметр провода, мм: 12,3-14,0, Размер А, мм: 57, Размер B, мм: 56, Размер d, мм:: 15." Кол-во: 36.0

"Позиция 203" "Зажим соединительный плашечный двухболтовой для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов диаметром (9,6-11,4)мм в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек ПА-2-2А" Кол-во: 36.0

"Позиция 204" "Зажим соединительный ПА-4-1 плашечный для выполнения коммутации алюминиевых проводов воздушной линии электропередачи. Сечение - 150, 185 мм2, Масса - 390 г." Кол-во: 36.0

"Позиция 205" "Зажим ремонтный спиральный РС-11,0-11 для ремонта сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839 сечением от 35 мм2 до 400 мм2 при повреждении до 34 % алюминиевых проволок. В состав зажима входит токопроводящий повив - набор спиралей из алюминиевого сплава; протектор-фиксатор - набор спиралей из стальной оцинкованной проволоки; Зажим комплектуется токопроводящей смазкой. " Кол-во: 20.0

"Позиция 206" "Зажим ремонтный спиральный РС-15,2-01 для ремонта сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839 сечением от 35 мм2 до 400 мм2 при повреждении до 34 % алюминиевых проволок. В состав зажима входит токопроводящий повив - набор спиралей из алюминиевого сплава; протектор-фиксатор - набор спиралей из стальной оцинкованной проволоки; Зажим комплектуется токопроводящей смазкой." Кол-во: 6.0

"Позиция 207" "Зажим ремонтный спиральный РС-16,8-01 для ремонта сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839 сечением от 35 мм2 до 400 мм2 при повреждении до 34 % алюминиевых проволок. В состав зажима входит токопроводящий повив - набор спиралей из алюминиевого сплава; протектор-фиксатор - набор спиралей из стальной оцинкованной проволоки; Зажим комплектуется токопроводящей смазкой." Кол-во: 6.0

"Позиция 208" "Зажим ремонтный спиральный РС-16,8-01 для ремонта сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839 при повреждении до 34% алюминиевых проволок и неповрежденном стальном сердечнике" Кол-во: 6.0

"Позиция 209" "Зажим ремонтный спиральный для ремонта сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839 сечением от 35 мм2 до 400 мм2 при повреждении до 34 % алюминиевых проволок. В состав зажима входит токопроводящий повив - набор спиралей из алюминиевого сплава; протектор-фиксатор - набор спиралей из стальной оцинкованной проволоки; Зажим комплектуется токопроводящей смазкой." Кол-во: 6.0

"Позиция 210" "Зажим ремонтный спирального L-1000м, зажим для провода АС-240/32, диаметр провода-21,6мм для ремонта сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839 сечением от 35 мм2 до 400 мм2 при повреждении до 34 % алюминиевых проволок. В состав зажима входит токопроводящий повив - набор спиралей из алюминиевого сплава; протектор-фиксатор - набор спиралей из стальной оцинкованной проволоки; Зажим комплектуется токопроводящей смазкой." Кол-во: 6.0

"Позиция 211" "Зажим ремонтный спиральный для ремонта сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839 сечением от 35 мм2 до 400 мм2 при повреждении до 34 % алюминиевых проволок. В состав зажима входит токопроводящий повив - набор спиралей из алюминиевого сплава; протектор-фиксатор - набор спиралей из стальной оцинкованной проволоки; Зажим комплектуется токопроводящей смазкой." Кол-во: 3.0

"Позиция 212" "Зажим ремонтный спиральный для ремонта сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839 сечением от 35 мм2 до 400 мм2 при повреждении до 34 % алюминиевых проволок. В состав зажима входит токопроводящий повив - набор спиралей из алюминиевого сплава; протектор-фиксатор - набор спиралей из стальной оцинкованной проволоки; Зажим комплектуется токопроводящей смазкой." Кол-во: 3.0

"Позиция 213" "Зажим ремонтный спиральный для ремонта сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839 сечением от 35 мм2 до 400 мм2 при повреждении до 34 % алюминиевых проволок. В состав зажима входит токопроводящий повив - набор спиралей из алюминиевого сплава; протектор-фиксатор - набор спиралей из стальной оцинкованной проволоки; Зажим комплектуется токопроводящей смазкой." Кол-во: 30.0

"Позиция 214" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 6.0

"Позиция 215" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 4.0

"Позиция 216" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 217" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 218" "Зажим соединительный спирального, зажим для провода АС-240/32,диаметр провода-21,6мм,длинна-1500мм,масса-4,1 кг В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 219" "Зажим соединительный спирального, зажим для провода АС-240/32,диаметр провода-21,6мм,длинна-1500мм,масса-4,1 кг В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 220" "Зажим соединительный спирального, зажим для провода АС-240/32,диаметр провода-21,6мм,длинна-1500мм,масса-4,1 кг В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 221" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 222" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 223" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 224" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 225" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 226" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 227" "Зажим соединительный спиральный. В конструкцию соединительного зажима входят: соединитель - спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; токопроводящий повив (один или два) - отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; силовой повив (протектор-фиксатор) - отдельные спирали или спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив. Зажим комплектуется токопроводящей консервирующей смазкой (ТПКС)." Кол-во: 3.0

"Позиция 228" "Вставка плавкая габарит 1 . Номинальный ток А 160; Габарит предохранителя 2; Напряжение В 500; Степень защиты IP00; Высота, мм 150; Климатическое исполнение УХЛ3; Род тока Переменный (AC); Масса, кг 0.58; Количество силовых полюсов 1; Способ монтажа На аппарат; Ширина мм 60; Глубина мм 74; Диапазон рабочих температур от -60 до +40; Исполнение Втычное; Предельная отключающая способность, кA 50; Частота Гц 50/60; Сфера применения Силовые." Кол-во: 10.0

"Позиция 229" "Муфта соединительная/ Соединительная муфта используется для соединения двух труб из чугуна или стали между собой. Корпус узла покрыт порошковой краской для защиты от коррозии. Основные технические характеристики: наружный диаметр трубы от 109 до 128 мм, высота патрубка L - 150 мм, угловое отклонение осей муфты и трубы не более 4 гр, максимальная температура 120 гр.С, вес 4,95 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 230" "Устройства плавного пуска. Число полюсов:3 полюса, Рабочее напряжение:380...415 В AC, Напряжение цепи управления:Не требуется, внутренний источник питания, Выходное напряжение: Максимальное значение равно напряжению сетевого питания, Номинальный ток: 22 А, Мощность электродвигателя 11 кВт при напряжении 380...415 В, Количество пусков:Число пусков в час -- Время пуска: 100 пусков -- 1с, 20 пусков -- 5с, 10 пусков -- 10c, Степень защиты: IP20, Масса: 0.56 кг, Габаритные размеры (ШxВxГ) : 45x154x130.7, мм, Температура окружающей среды:- при хранении -25...+70°C, - при работе -10...+40°C. Монтаж: На DIN-рейку 35 мм или на панель через выдвижные проушины, - Максимальный постоянный наклон относительно нормального положения 10° по/против часовой стрелки." Кол-во: 1.0

"Позиция 231" "Электрощетка. Твердость 6-14, Удельное электрическое сопротивление мкОм*м 19-35, Коэффициент трения не более 0,30, Плотность тока А/см2 не более 12, Номинальное давление на щетку кПа 25, Линейная скорость м/с не более 45. ЭГ 71 6 -14 19 - 35 0,30 12 25 45" Кол-во: 100.0

"Позиция 232" "Щеткоузел из трех щеток, размер 9х20х28,поводок45 мм, соединение медной пайкой, коэффициент твердости Е14" Кол-во: 248.0

"Позиция 233" "Элемент воздушного фильтра для электростанции Звезда-1000 НК-02МЗ с двигателем KTA50G3. Верхний внутренний диаметр (mm) 240.8, Высота (mm) 463.7 , Вес единицы (кг) 6.0454, Объём коробки (м.куб) 0.1235, Количество в коробке (шт) 1 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 234" "Блок управления шаговым двигателем Исполнение: в шкафу IP54, настенный вариант; Габаритные размеры: 480x300x225 с учетом крепежа; Масса: не более 18 кг; Питание: основное «~220В» не более 300 Вт; резервное «=220В» не более 300 Вт; аварийное «=24В» не более 45 Вт. Управление блоком со стороны САУ осуществляется тремя управляющими cигналами: «шаг» - число-импульсный сигнал количества шагов ШД; «в/н» - дискретный сигнал направления вращения ШД; «4/8» - дискретный сигнал 4-х или 8-тактного управления ШД, Параметры сигналов на обмотки шагового двигателя: max частота шагов – 1500 Гц; 8,5 В, 1,1 А – длительно; 96 В, 2,3 А – импульсная форсировка; 27 В, 1,1 А – аварийное торможение. имеет гальваническую развязку по входным сигналам; использует клемную панель; Рабочий температурный диапазон: от +5°С до +50°С; Средняя наработка на отказ не менее 25000 ч; Срок службы не менее 25 лет." Кол-во: 1.0

"Позиция 235" "Электродвигатель взрывозащищенный 75 кВт, 2965 об/мин, 3ф, 380/660В, треугольник/звезда, 1ExdllBT4 IP54, IM1001" Кол-во: 1.0

"Позиция 236" "Электродвигатель взрывозащищенный 30 кВт, 2925 об/мин, 3ф, 380/660В, треугольник/звезда, 1ExdllBT4 IP54, IM1001" Кол-во: 1.0

"Позиция 237" "Электродвигатель асинхронный 220/380В, IMB3 (1081), IP55 4 кВт 3000 об/мин" Кол-во: 4.0

"Позиция 238" "Электродвигатель взрывозащищенный 0,55 кВт, 1360 об/мин, 3ф, 380В, 1ExdеIIBT4, IP54 IM1031" Кол-во: 1.0

"Позиция 239" "Электродвигатель взрывозащищенный 0,75 кВт, 1500 об/мин, 3ф, 380В, 1ExdеIIBT4, IP54 IM1031" Кол-во: 1.0

"Позиция 240" "Электродвигатель взрывозащищенный 0,25 кВт 1380 об/мин, 1ExdIIBT4, монтажное исполнение на лапах" Кол-во: 1.0

"Позиция 241" "Электродвигатель взрывозащищенный 3 кВт 1000 об/мин, 1ExdIIBT4 IM2011(IMV15)" Кол-во: 1.0

"Позиция 242" "Электродвигатель взрывозащищенный, 5,5 кВт, 730 об/мин, 3ф, 380В, 1ExdIIСT4 Gb, IP55 IM1031" Кол-во: 1.0

"Позиция 243" "Электродвигатель взрывозащищенный, 7,5 кВт, 730 об/мин, 3ф, 380В, 1ExdIIСT4 Gb, IM1031, IP55" Кол-во: 1.0

"Позиция 244" "Электродвигатель взрывозащищенный, 11 кВт, 970 об/мин, 3ф, 380/660В, IP54, IM1001" Кол-во: 1.0

"Позиция 245" "Двигатель асинхронный взрывозащищенный, 1ExdeIIBT4, 0,75кВт, 380В, 2820 об/мин, 50Гц, S1, IP54, IM2081, класс изоляции F" Кол-во: 1.0

"Позиция 246" "Электродвигатель взрывозащищенный, 3кВт, 1417 об/мин, 3ф, 380В, 1ExdeIIBT4, IM1081" Кол-во: 1.0

"Позиция 247" "Шнур телефонный со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката плоский 4х0,08" Кол-во: 0.2

"Позиция 248" "Труба гибкая гофрированная с протяжкой, диаметром 20мм Материал изделия Полиэтилен Диаметр внешний, мм 20 Диаметр внутренний, мм 14.1 Наличие протяжки Да Длина бухты, м 100 Цвет Черный Степень защиты IP55 Диапазон рабочих температур от -55 до +90" Кол-во: 400.0

"Позиция 249" "Труба гофрированная тяжелая с протяжкой самозатухающий Материал изделия ПВХ Диаметр внешний, мм 20 Диаметр внутренний, мм 14.7 Наличие протяжки Да Длина бухты, м 100 Цвет Серый Масса, кг 0.0705 Степень защиты IP55 Диапазон рабочих температур от -25 до +60 Климатическое исполнение УХЛ4 Тип трубы Гибкая" Кол-во: 100.0

"Позиция 250" "Хомут кабельный с маркировочной площадкой 3,0х200 С внутр. зубчатым зацеплением, Материал: Пластик, Вид или марка материала: Нейлон, Ширина: 3.0 мм, Длина: 200 мм, Цвет: Белый, Диаметр закрепл пучков проводов: 5...50 мм, Рабочая температура: -45...+80 °C, Макс диаметр охвата - жгута: 50 мм, Замок ленточного хомута: Пластик. замок-застежка, Климатическое исполнение: УХЛ2, Предельная нагрузка: 100.0 Н, Размеры площадки: 15х25 мм. " Кол-во: 12.0

"Позиция 251" "Струбцина монтажная для фиксации оптических кабелей в непосредственной близости от оголовника муфты, установленной в кронштейнах для монтажа муфт МОГ или МТОК." Кол-во: 2.0

"Позиция 252" "Зажим прокалывающий ответвительный Сечение (мм²) магистраль: 16-95; Сечение (мм²) ответвление: 4-35(50); Головка болта (мм): 13; Момент затяжки (Нм): 11; Может применяться с проводниками сечением 50мм² при токе не более 138А;" Кол-во: 30.0

"Позиция 253" "Крышка для кабельного лотка Ширина 50 мм, Высота 15 мм, Длина 3000 мм, Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим способом, Тип крепления Защелкивание, Материал Сталь " Кол-во: 2.0

"Позиция 254" "Клемма заземления. Нагрузка: 200 А при ПВ 35%. Максимальное раскрытие составляет 50 мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 255" "Вязка спиральная св 35. Сечение - 35 - 50 мм2, Применяются для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах. Крепление провода к изолятору выполняется одной или двумя вязками." Кол-во: 3.0

"Позиция 256" "Зажим анкерный. Материал-Нержавеющая сталь, Модель/исполнение-Без изоляции, Диаметр кабеля - 5.1 ... 7.1 мм, Макс. растягивающая нагрузка 11200 Н, Диаметр натяжного/несущего троса - 5.1 ... 7.1 мм." Кол-во: 20.0

"Позиция 257" "Зажим анкерный. Сечение удерживаемых СИП: 1х16...1х35 мм², Вес: 0,32 кг, Номин напряжение: 1000 В, Климатическое исполнение: УХЛ1, Температура эксплуатации: -60...+70 °C, Материал: Сталь/Пластик, Защитное покрытие поверхности: Прочее, Мин разрушающая нагрузка: 9,9 кН, Длина: 365 ± 10 мм, Высота: 80 мм" Кол-во: 20.0

"Позиция 258" "Зажим ответвительный изолированный Номин напряжение: 1000 В, Сечение магистрали: 19...95 мм², Сечение ответвления: 2,5...35 мм², Тип соединения: Винтовое соединение, Температура эксплуатации: -60...+55 °C, Номин ток зажима: 95 А Момент срыва головки болта при монтаже: 15 Нм, Номин напряжение изоляции Ui: 6000 В, Длина: 71 мм, Ширина: 42 мм, Высота: 78.0 мм, Вес: 0,139 кг" Кол-во: 20.0

"Позиция 259" "Зажим плашечный Для соединения стальных проводов и канатов при заземлении молниезащитных торсов на линиях электропередачи 0,4-110 кВ, также для соединения заземляющих проводников диаметром 5,5-8,6 мм при заземлении стальных конструкций опор (траверс). Диаметр провода, мм: 5,5-8,6, Размер А, мм: 28, Размер H, мм: 36, Размер L, мм: 46, Масса, кг: 0,20" Кол-во: 10.0

"Позиция 260" "Зажим соединительный плашечный для соединения стальных проводов и канатов диаметром 9,1-12мм при заземлении молниезащитных торсов на линиях электропередачи 35-110кВ ПС-2-1 Количество жил 1 , Диапазон сечений 50-95, Марка ВК, Сечение жилы мм2 70-120, Материал изделия Сталь оцинкованная, Диапазон рабочих температур от -45 до +50, Материал жилы Алюминий/Медь , Стойкость к ультрафиолету Да, Температура монтажа не ниже -20, Сфера применения Линии электропередачи, Гарантийный срок, мес 60." Кол-во: 10.0

"Позиция 261" "Зажим соединительный для соединения токопроводящих жил магистральных проводов СИП. Сечение 1 - 35 мм2, Сечение 2 - 35 мм2, Матрица - Е173, Масса - 56 г " Кол-во: 25.0

"Позиция 262" "Зажим для соединения проводов СИП-3 (SAX) сечением 70 мм² методом скручивания. Длина, мм 450, Масса, кг 0,23, Допустимое напряжение 6 кВ / 10 кВ / 20 кВ, Сечение проводника 70 мм²." Кол-во: 10.0

"Позиция 263" "Зажим соединительный овальный соединения алюминиевых проводов диаметром от 5.1 до 17.5 мм и сталеалюминиевых проводов диаметром от 4.5 до 19.6 мм. L, мм Номинальное сечение провода, кв. мм. 750 0,552 95" Кол-во: 10.0

"Позиция 264" "Комплект промежуточной подвески ES 1500 для прокладки ВЛ (ВЛИ) напряжением 0,4 кВ с использованием провода типа СИП-2 (с несущей изолированной нейтралью) для его подвески на промежуточных опорах. Характеристики комплекта ES 1500: Площадь сечения несущей жилы 16-120 мм². Разрушающая нагрузка 12 кН. Масса 0,54 к" Кол-во: 20.0

"Позиция 265" "Кронштейн анкерный CS 10.3 (СА2000) Материал жилы Алюминий, Материал изделия Сплав алюминиевый, Диапазон рабочих температур от -45 до +50, Стойкость к ультрафиолету, Сфера применения - Линии электропередачи, Гарантийный срок мес 60 , Температура монтажа не ниже -20." Кол-во: 20.0

"Позиция 266" "Крюк сквозной SOT 21.16. Допустимое напряжение 1 кВ. иИпользуется с анкерными зажимами типа SO" Кол-во: 20.0

"Позиция 267" "Крюк с резьбой ВТ 8 применяется для анкерного крепления СИП на деревянной стене здания или деревянных опорах. Предельная нагрузка, даН 600." Кол-во: 20.0

"Позиция 268" "Зажим НБ-2-6 натяжной болтовой (11.4-17.0) для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых, медных проводов, а также СИП к натяжным изолирующим подвескам анкерно-угловых опор. Зажим натяжной болтовойпредназначен для крепления проводов к натяжным гирляндам изоляторов на анкерно-угловых опорах ЛЭП и ОРУ. Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 57. " Кол-во: 48.0

"Позиция 269" "Ушко однолапчатое для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой У1-7-16. Разрушающая нагрузка 70кН." Кол-во: 48.0

"Позиция 270" "Клемма проходная TB-50-I-150A-(16-70) Номинальный ток In (А): 150. Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 1 000, Способ крепления (монтажа): DIN-рейка, Сечение одножильного жесткого провода (кв.мм): 16-70 Минимально возможная высота для установки от основания корпуса (мм): 83,5, Номинальное сечение (кв.мм): 50, Сечение многожильного провода без наконечника (кв.мм): 25-70, Сечение многожильного провода с наконечником (кв.мм): 25-50, Диапазон рабочих температур (˚С): от -40°C до +105°C, Класс негорючести изоляционного материала согласно UL94: V0" Кол-во: 2.0

"Позиция 271" "Зажим контактный винтовой ЗВИ-5. доп.длит.ток 25А, макс.сечение подкл.проводов 4мм2" Кол-во: 4.0

"Позиция 272" "Набор термоусадочных трубок Электрик ЖКХ КВТ. Набор в нарезке длиной по 200 мм в квадротубусе, коэффициент усадки: 2:1 и 3:1. Предназначен для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений в ЖКХ. Материал: полиолефин, не поддерживает горение. " Кол-во: 4.0

"Позиция 273" "Аккумулятор 19НКГ-10Д. В металлическом корпусе с крышкой. Положительный и отрицательный выводы батареи выведены на 2 колодки, расположенные на передней стенке корпуса батареи, и закрыты откидной крышкой. Напряжение 22,8 В, Ёмкость 10 А · ч, Масса с электролитом 15 кг, Масса без электролитом 15 кг, Длина 444 мм, Ширина 169 мм, Высота 247 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 274" "Изолятор ШФ-20Г с колпачком К-7. Для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением от 0,4 до 20 кВ частотой до 100 Гц. Номинальное напряжение 20 кВ, Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб 13 кН, Длина пути утечки, не менее 400±11 мм.- Напряжение, не менее выдерживаемое 50 Гц (в сухом состоянии)- 85 кВ, выдерживаемое 50 Гц (под дождем) -65 кВ, выдерживаемое импульсное -125 кВ, пробивное в изоляционной среде- 180 кВ, Температура окружающей среды -60°C – +50°C. Диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора Ø 22 мм.Размеры Диаметр тарелки, ØD Ø 175 мм .Строительная высота, H 184 мм. Масса 3,6 кг. " Кол-во: 210.0

"Позиция 275" "Фонарь-фара переносной ЭКОТОН-2 с зарядным устройством. Номинальное напряжения питания аккумуляторной батареи, В 6. Емкость аккумуляторной батареи, не менее, ампер-часов 9. Освещенность поверхности на расстоянии 1 м, лк 390-1800. Угол излучения, 2θ0.5 Iv, град 8. Регулируемое время непрерывной работы фонаря без подзарядки, час 18-80. Максимальное время подзарядки аккумулятора, час 24. Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд) 600. Среднее время безотказной работы фары, час 50000. Масса ручной фары, кг 0,3. Масса аккумуляторного блока, не более, кг 2,05. Степень защиты корпуса фонаря IP54. Гарантийный срок эксплуатации, месяцев 12. Срок службы фонаря, лет 5" Кол-во: 7.0

"Позиция 276" "Светильник аккумуляторный СГВ-2 с зарядным устройством Сила света максимальная, кд 2400. Угол распределения света, град - 30 рабочий режим и аварийный режим . Источник питания тип Li-Po, емкость, А*ч 6,6, напряжение 3,7 В . Продолжительность непрерывной работы, рабочий режим 10ч, аварийный режим 20ч. Масса, кг 1,5. Габаритные размеры фара (D*H) 85*85, источник питания (L*B*H) 162*90*105. Срок службы, мес. 60. Гарантийный срок, мес 24." Кол-во: 2.0

"Позиция 277" "Многофункциональный контроллер управления генератором с J1939 интерфейсом. 4-полосный GSM GPRS-модем, Порт USB, J1939-CANBUS, Геолокация через GSM, Поддержка мониторинга и управления через сеть Интернет, Отправка SMS-сообщений, Отправка электронной почты, Бесплатное программное обеспечение Rainbow Plus для персонального компьютера" Кол-во: 1.0

"Позиция 278" "Устройство защиты от перенапряжений УЗПН-10 Класс напряжения сети, кВ 10. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, (UНДР), кВ 12,7. Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой: 2500 А 31,2, 5000 А 33,6, 10000 А 37,6. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее 20,6. Длина искрового промежутка, L, мм 60. Пятидесятипроцентное разрядное напряжение грозового импульса искрового промежутка, кВ, не более 92." Кол-во: 3.0

"Позиция 279" "Фонарь ФОС-3-5/6 с зарядным устройством. Номинальное напряжение питания аккумулятора, В - 6. Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 4,5. Угол расхода светового луча 2q 0.5, град - 4. Дальность светового луча (при освещенности 1 люкс), м - 250. Диаметр рефлектора фары, мм - 110. Номинальный потребляемый ток, А - 0,85. Регулируемое время непрерывной работы фонаря, час - 4-9. Время заряда аккумулятора, не более, час - 12. Средний ресурс батареи (число циклов заряд-разряд) - 300. Масса фонаря, не более, - 1,6" Кол-во: 1.0

"Позиция 280" "Разъединитель РЛНД-l-1-10/400 УХЛ1 трехполюсный с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 разъединитель линейный наружной установки двухколонковый с неподвижным контактным выводом с одним ножом заземления, номинальное напряжение сети 10 киловольт, номинальный ток 400 амперах." Кол-во: 1.0

"Позиция 281" "Клемма 4х(0.5-2.5мм) 4-х проводн. для распред. короб. (без п) 2273-204 Номинальный ток 24 А, Номинальное поперечное сечение с 0.5 кв.мм, Номинальное поперечное сечение по 2.5 кв.мм. " Кол-во: 100.0

"Позиция 282" "Клемма АКБ свинцовая с зажимом (болт под ключ) в блистере. Ширина, м 0.07, Высота, м 0.03, Длина, м 0.1." Кол-во: 20.0