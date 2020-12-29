Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест" №60202

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест" №60202

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806031Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест"196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. ДПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009806031

    Уникальный номер закупки

    20/4.1/0060202/ГИнвест

    Номер закупки

    0051/20/4.1/0060202/ГИнвест/К/ГОС/Э/15.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест" №60202

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_продление_60202_77279_09.02.2021.docx

    ДКО_60202_новая_редакция.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Флигинских И. С.

    Место рассмотрения предложений

    196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.02.202109.02.2021 14:0009.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806031Подведение итогов не позднее Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест"196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    8 705 349,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вводной ящик управления с устройством АВР настенного исполнения, Uн=380В, 50Гц, IP31, металлический, с автоматическими выключателями на вводе. ВРУ1.1, ВРУ1.2. "

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Шкаф силовой распределительный, напольного исполнения, Uн=380В, 50Гц, IP31, металлический, габаритными размерами 1200х600х200мм (ВхШхГ) ПР1.1, ПР1.2 "

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Устройство вводно-распределительное, Uн=380В, 50Гц, Iн=630А, габаритами 1700х800х475мм (ВхШхГ), степень защиты IP31, укомплекованное дополнительным оборудованием: 1 Многополюсный модульный комбинированный УЗИП I+II класса защиты (на плане FV1,2) - 2 шт. 2. Реле контроля трехфазного напряжения, Uн=380B, 50Гц, 1p+1з, 1-10с крепление защелкой на DIN-рейку - 2шт. на плане ВРУ. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Пункт распределительный металлический, Uн=380В, 50Гц, Iн=32А, габаритами 1600х600х360мм (ВхШхГ), степень защиты IP54, навесного исполнения, наружной установки, категория размещения УХЛ2. (на плане ПР1). 1001204РД/8.9-19-ЭС1.ОЛ1изм.2 "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Щит распределительный, напольного исполнения, Uн=380В, 50Гц, Iн=630А, степень защиты IP31. на плане ЩВ. Опросный лист 1001204РД/8.6-21-ЭМ.ОЛ1."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Щит распределительный с АВР, навесного исполнения, Uн=380В, 50Гц, Iн=20А, степень защиты IP31. на плане ЩВ-1. Опросный лист 1001204РД/8.6-21-ЭМ.ОЛ2."

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211048726
    Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром инвест" (АСЗ 2416 )
    Поставка комплектных низковольтных устройств для объекта строительства "Магистральный...
    176658
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    32 443 513
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211071181
    Поставка распределительных пунктов и шкафа для объекта строительства "Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО "Волготрансгаз" для нужд ООО "Газпром информ" (ФАВ 03758)
    Поставка распределительных пунктов и шкафа для объекта строительства "Реконструкция систем...
    176985
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    956 827
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211057980
    Поставка низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (АСЗ 3183)
    Поставка низковольтных устройств для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с...
    176773
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    5 456 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить