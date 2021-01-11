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    Главная / Торги / Поставка ГСМ (моторного топлива) на Чайкинский лицензионный участок (Иркутская область) для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ФЕН 75040)

    Поставка ГСМ (моторного топлива) на Чайкинский лицензионный участок (Иркутская область) для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ФЕН 75040)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:3011.01.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805326Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (моторного топлива) на Чайкинский лицензионный участок (Иркутская область) для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009805326

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0075040/ГНедра

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0075040/ГНедра/К/ГОС/Э/15.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка ГСМ (моторного топлива) на Чайкинский лицензионный участок (Иркутская область) для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ФЕН 75040)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    75040_Документация КО.zip

    Подведение итогов на 27.01.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ (моторного топлива) на Чайкинский лицензионный участок (Иркутская область) для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805326Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ (моторного топлива) на Чайкинский лицензионный участок (Иркутская область) для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ (моторного топлива) на Чайкинский лицензионный участок (Иркутская область) для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    30 923 154,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    46.12.1

    Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДТ ЕВРО, класс 4 (ДТ/А)"

    Кол-во: 300.0

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