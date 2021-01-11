Поставка дизельного топлива, бензина АИ-92, АИ-95 по топливным картам на АЗС общего пользования в Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Ярославской областях для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2022 году (ФАВ 00724)