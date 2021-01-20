Выбор поставщика ручных и электрических талей для строительства Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

Выбор поставщика ручных и электрических талей для строительства Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

Цена договора и требования к обеспечению

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КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 5.0

"Позиция 6" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 6.0

"Позиция 13" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 3.0

"Позиция 15" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 3.0

"Позиция 16" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 3.0

"Позиция 20" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 3.0

"Позиция 21" "Поставка ручных и электрических талей для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 3.0