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Номер извещения
32009803686
Уникальный номер закупки
20/4.1/0085035/КГПНГП
Наименование закупки
Выбор поставщика камбузного оборудования для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Контактный телефон
+7 391 256-80-30
Факс
+7 391 256-80-32
Адрес электронной почты
a.petruseva@krskgazprom-ngp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрусева А. А.
Место рассмотрения предложений
660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10
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Выбор поставщика камбузного оборудования для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.02.202102.02.2021 14:0002.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803686Подведение итогов не позднее Выбор поставщика камбузного оборудования для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика камбузного оборудования для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Начальная цена
34 227 160,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
28.93.1
28.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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