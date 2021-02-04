Выбор поставщика цистерн и емкостей системы теплоснабжения для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

Выбор поставщика цистерн и емкостей системы теплоснабжения для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка цистерн и емкостей системы теплоснабжения для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Поставка цистерн и емкостей системы теплоснабжения для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Поставка цистерн и емкостей системы теплоснабжения для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Поставка цистерн и емкостей системы теплоснабжения для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Поставка цистерн и емкостей системы теплоснабжения для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0