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    Главная / Торги / «Выбор поставщика контейнеров оффшорных для шлама для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

    «Выбор поставщика контейнеров оффшорных для шлама для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803231Дата и время окончания срока приема заявок «Выбор поставщика контейнеров оффшорных для шлама для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009803231

    Уникальный номер закупки

    20/4.1/0085042/КГПНГП

    Номер закупки

    0180/20/4.1/0085042/КГПНГП/К/ГОС/Э/15.12.2020

    Наименование закупки

    «Выбор поставщика контейнеров оффшорных для шлама для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 12:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    85042_О внесении изменений 23.12.2020.docx

    85042_в ЕИС 23.12.2020.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

    Почтовый адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

    Контактный телефон

    +7 391 256-80-30

    Факс

    +7 391 256-80-32

    Адрес электронной почты

    y.listopadova@krskgazprom-ngp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Листопадова Ю. В.

    Место рассмотрения предложений

    660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10

    Закупки и тендеры 24

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Выбор поставщика контейнеров оффшорных для шлама для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803231Подведение итогов не позднее «Выбор поставщика контейнеров оффшорных для шлама для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Выбор поставщика контейнеров оффшорных для шлама для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

    Начальная цена

    196 050 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21.129

    Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.20

    Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка контейнеров оффшорных для шлама для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 250.0

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