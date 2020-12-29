Выбор поставщика датчиков давления для строительства Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Выбор поставщика датчиков давления для строительства Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

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Требования к документации

660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 7.0

"Позиция 7" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 5.0

"Позиция 11" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 25.0

"Позиция 12" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 7.0

"Позиция 13" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 6.0

"Позиция 14" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 4.0

"Позиция 16" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 8.0

"Позиция 17" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 6.0

"Позиция 18" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 4.0

"Позиция 19" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 3.0

"Позиция 20" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 8.0

"Позиция 21" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 8.0

"Позиция 22" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 74.0

"Позиция 25" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 12.0

"Позиция 26" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 4.0

"Позиция 28" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 30" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 31" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 32" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 33" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 34" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 35" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 37" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 4.0

"Позиция 40" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 4.0

"Позиция 41" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0

"Позиция 42" "Поставка датчиков давления для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 2.0