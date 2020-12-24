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Номер извещения
32009803253
Уникальный номер закупки
20/4.1/0085041/КГПНГП
Наименование закупки
«Выбор поставщика испытательного стенда проверки электроаппаратуры для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Контактный телефон
+7 391 256-80-30
Факс
+7 391 256-80-32
Адрес электронной почты
y.listopadova@krskgazprom-ngp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Листопадова Ю. В.
Место рассмотрения предложений
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10
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«Выбор поставщика испытательного стенда проверки электроаппаратуры для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803253Подведение итогов не позднее «Выбор поставщика испытательного стенда проверки электроаппаратуры для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Выбор поставщика испытательного стенда проверки электроаппаратуры для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Начальная цена
14 367 999,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
26.51.52.130
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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