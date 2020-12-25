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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции печей нагрева нефти на УПН Северо-Останинского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"

    Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции печей нагрева нефти на УПН Северо-Останинского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802734Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции печей нагрева нефти на УПН Северо-Останинского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009802734

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0068733/ТомскГП

    Номер закупки

    0089/20/2.1/0068733/ТомскГП/ПР/ГОС/Э/15.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции печей нагрева нефти на УПН Северо-Останинского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список внесённых изменений.doc

    Документация_о_маркетинговых_исследованиях_68733.zip

    Извещение_68733.doc

    Техническое задание.part2.rar

    Техническое_задание.part1.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-59

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    kostareviv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев И. В.

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции печей нагрева нефти на УПН Северо-Останинского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802734Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции печей нагрева нефти на УПН Северо-Останинского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции печей нагрева нефти на УПН Северо-Останинского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    110 019 349,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции печей нагрева нефти на УПН Северо-Останинского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром""

    Кол-во: 1.0

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