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Номер извещения
32009801980
Уникальный номер закупки
20/2.1/0070191/ЛОКВитязь
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу отходов производства и потребления 4 и 5 класса опасности, твердых коммунальных отходов с трех объектов ООО «ЛОК «Витязь».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
v.v.dzyba@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзыба В. В.
Место рассмотрения предложений
353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по вывозу отходов производства и потребления 4 и 5 класса опасности, твердых коммунальных отходов с трех объектов ООО «ЛОК «Витязь»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
24.03.202124.03.2021 14:0024.03.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801980Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу отходов производства и потребления 4 и 5 класса опасности, твердых коммунальных отходов с трех объектов ООО «ЛОК «Витязь»353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу отходов производства и потребления 4 и 5 класса опасности, твердых коммунальных отходов с трех объектов ООО «ЛОК «Витязь»
Начальная цена
4 290 746,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ЛОК "Витязь"
Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
38.11.11.000
38.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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