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    Главная / Торги / Выполнение археологических изысканий и работ, направленных на охрану выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории строительства объекта «Реконструкция газопровода - подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД» в составе стройки "Реконструкция газопровода-подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД" (код стройки 051-2002945) для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/1.1/0074475/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/14.12.2020

    Выполнение археологических изысканий и работ, направленных на охрану выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории строительства объекта «Реконструкция газопровода - подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД» в составе стройки "Реконструкция газопровода-подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД" (код стройки 051-2002945) для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/1.1/0074475/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/14.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801307Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение археологических изысканий и работ, направленных на охрану выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории строительства объекта «Реконструкция газопровода - подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД» в составе стройки "Реконструкция газопровода-подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД" (код стройки 051-2002945) для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009801307

    Уникальный номер закупки

    20/1.1/0074475/ПАО Газпром

    Номер закупки

    0001/20/1.1/0074475/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/14.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение археологических изысканий и работ, направленных на охрану выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории строительства объекта «Реконструкция газопровода - подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД» в составе стройки "Реконструкция газопровода-подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД" (код стройки 051-2002945) для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/1.1/0074475/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/14.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    14.12.2020 23:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    74475_МИ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-93

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Novozhilov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новожилов А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение археологических изысканий и работ, направленных на охрану выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории строительства объекта «Реконструкция газопровода - подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД» в составе стройки "Реконструкция газопровода-подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД" (код стройки 051-2002945) для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801307Подведение итогов не позднее Выполнение археологических изысканий и работ, направленных на охрану выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории строительства объекта «Реконструкция газопровода - подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД» в составе стройки "Реконструкция газопровода-подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД" (код стройки 051-2002945) для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение археологических изысканий и работ, направленных на охрану выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории строительства объекта «Реконструкция газопровода - подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД» в составе стройки "Реконструкция газопровода-подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД" (код стройки 051-2002945) для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    5 558 134,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.34.110

    Услуги в области землеустройства

    Классификатор ОКВЭД2

    72.19.1

    Проведение фундаментальных исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии и в области ядерной оружейной продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Археология"

    Кол-во: 1.0

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