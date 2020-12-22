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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 0001/20/1.1/0083517/ПРУренгой/К/ГОС/Э/14.12.2020

    Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 0001/20/1.1/0083517/ПРУренгой/К/ГОС/Э/14.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801066Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009801066

    Уникальный номер закупки

    20/1.1/0083517/ПРУренгой

    Номер закупки

    0001/20/1.1/0083517/ПРУренгой/К/ГОС/Э/14.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 0001/20/1.1/0083517/ПРУренгой/К/ГОС/Э/14.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    14.12.2020 18:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для Участника 83517.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-86

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    S.Zemskov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Земсков С. М.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801066Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Начальная цена

    27 251 725,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Классификатор ОКПД2

    42.99.11.143

    Скважина газовая эксплуатационная

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами"

    Кол-во: 1.0

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