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Номер извещения
32009801066
Уникальный номер закупки
20/1.1/0083517/ПРУренгой
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 0001/20/1.1/0083517/ПРУренгой/К/ГОС/Э/14.12.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.12.2020 18:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202023.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801066Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по стройке «Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ», обвязка устья газовых скважин оснащаемых концентрическими лифтовыми колоннами для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Начальная цена
27 251 725,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
42.99.11.143
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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