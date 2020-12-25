Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром

Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2021-2023 гг. " Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Выполнение облетов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2021-2023" Кол-во: 133647.6

"Позиция 3" "Выполнение облетов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2023 гг." Кол-во: 190352.457