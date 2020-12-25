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    Главная / Торги / Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром 0001/20/СЗ/0000001199/К/ГОС/Э/14.12.2020

    Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром 0001/20/СЗ/0000001199/К/ГОС/Э/14.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800616Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы ГазпромРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009800616

    Уникальный номер закупки

    20/СЗ/0000001199

    Номер закупки

    0001/20/СЗ/0000001199/К/ГОС/Э/14.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром 0001/20/СЗ/0000001199/К/ГОС/Э/14.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    14.12.2020 17:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл 10.02.2021 итог.docx

    Изменения 1199 1.rar

    Продл. до 25.12.2020 (КО).docx

    Для Участника 1199.rar

    Продл 03.02.2021 итог.docx

    Продл 27.01.2021 итог.docx

    Продл 19.01.2021 итог.docx

    Продл 17.02.2021 итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-86

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    S.Zemskov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Земсков С. М.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.02.202117.02.2021 14:0017.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800616Подведение итогов не позднее Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы ГазпромРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром

    Начальная цена

    480 092 926,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    52.23.19.119

    Работы авиационные прочие

    52.23.19.110

    Работы авиационные

    30.30

    Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

    52.23.19.112

    Съемки воздушные

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2021-2023 гг. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Выполнение облетов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2021-2023"

    Кол-во: 133647.6

    "Позиция 3"

    "Выполнение облетов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 190352.457

    "Позиция 6"

    "Выполнение облетов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 99153.93

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