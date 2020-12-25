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Номер извещения
32009800000
Уникальный номер закупки
20/СЗ/0000001198
Наименование закупки
Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром 0001/20/СЗ/0000001198/К/ГОС/Э/14.12.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.12.2020 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.02.202117.02.2021 14:0017.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800000Подведение итогов не позднее Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы ГазпромРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром
Начальная цена
592 704 342,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Грозный
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный
Адрес местонахождения
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
74.20.31.000
74.90.15
52.23.19.110
52.23.19.112
51
51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 43314.9
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 30145.617
Кол-во: 30145.617
Кол-во: 30145.617
Кол-во: 1.0
Кол-во: 59748.54
Кол-во: 59748.54
Кол-во: 59748.54
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