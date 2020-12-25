Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром

Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 годах для нужд Компаний Группы Газпром

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Газпром трансгаз Волгоград Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Газпром трансгаз Грозный Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2021-2023гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала" в 2021-2023 гг." Кол-во: 43314.9

"Позиция 4" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Выполнение облетов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2021-2023 гг." Кол-во: 30145.617

"Позиция 7" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2021-2023 гг." Кол-во: 30145.617

"Позиция 8" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2021-2023 гг." Кол-во: 30145.617

"Позиция 9" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2021-2023 гг." Кол-во: 59748.54

"Позиция 11" "Выполнение облётов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2021-2023 гг." Кол-во: 59748.54