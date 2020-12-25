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Номер извещения
32009797753
Уникальный номер закупки
20/2.1/0030111/ТГКазань
Наименование закупки
Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/20/2.1/0030111/ТГКазань/ПР/ГОС/Э/14.12.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
14.12.2020 10:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-25
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Nikolaev@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев А. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Подебы, д.2, лит.А
Ключевые слова:
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Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/20/2.1/0030111/ТГКазань/ПР/ГОС/Э/14.12.2020)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009797753Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/20/2.1/0030111/ТГКазань/ПР/ГОС/Э/14.12.2020)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Подебы, д.2, лит.А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/20/2.1/0030111/ТГКазань/ПР/ГОС/Э/14.12.2020)
Начальная цена
3 011 328,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
71.12.35.110
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500.0
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