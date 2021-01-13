Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту верхнего оборудования транспортных средств ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2021 - 2023 г. для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/20/5.3/0070617/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/14.12.2020)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009796963 Уникальный номер закупки 20/5.3/0070617/ДЯмбург Номер закупки 0095/20/5.3/0070617/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/14.12.2020 Наименование закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту верхнего оборудования транспортных средств ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2021 - 2023 г. для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/20/5.3/0070617/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/14.12.2020) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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