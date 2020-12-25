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Номер извещения
32009819317
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и членов их семей на 2021-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
18.12.2020 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2, лит. А
Почтовый адрес
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8, корп. 1
Контактный телефон
+7 495 909-33-66
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@yrgm-trading.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Д. Д.
Место рассмотрения предложений
115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1, 4 этаж, оф. 401
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и членов их семей на 2021-2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819317Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и членов их семей на 2021-2022 гг.115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1, 4 этаж, оф. 401
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и членов их семей на 2021-2022 гг.
Начальная цена
3 377 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром ЮРГМ Трейдинг
Все закупки и тендеры АО Газпром ЮРГМ Трейдинг
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2, лит. А
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8, корп. 1
65.12
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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