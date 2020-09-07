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Номер извещения
32009407577
Уникальный номер закупки
20/4.5/0050320/ДНоябрьск
Наименование закупки
Поставка пожарной мотопомпы для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.08.2020 12:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-52
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
lagutik.iyu@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лагутик И. Ю.
Место рассмотрения предложений
г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Поставка пожарной мотопомпы для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пожарной мотопомпы для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Начальная цена
1 812 249,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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