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Номер извещения
32009407121
Уникальный номер закупки
20/2.1/0051497/ГТелеком
Наименование закупки
Оказание услуг по охране и обслуживанию пожарной сигнализации здания, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д.16 для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
17.08.2020 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванников Д. В.
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране и обслуживанию пожарной сигнализации здания, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д.16 для нужд ООО «Газпром телеком»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202007.09.2020 14:0007.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009407121Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране и обслуживанию пожарной сигнализации здания, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д.16 для нужд ООО «Газпром телеком»г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране и обслуживанию пожарной сигнализации здания, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д.16 для нужд ООО «Газпром телеком»
Начальная цена
293 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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