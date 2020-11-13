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Номер извещения
32009405825
Уникальный номер закупки
20/1.5/0054625/ГФлот
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому перевооружению систем динамического позиционирования управления судном на транспортно-буксирных судах «Сатурн» и «Нептун» для нужд ООО «Газпром флот» в 2020-2021 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/1.5/0054625/ГФлот/ПР/ГОС/Э/14.08.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
14.08.2020 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-12
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
a.kostenko@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костенко А. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по техническому перевооружению систем динамического позиционирования управления судном на транспортно-буксирных судах «Сатурн» и «Нептун» для нужд ООО «Газпром флот» в 2020-2021 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/1.5/0054625/ГФлот/ПР/ГОС/Э/14.08.2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.11.202018.11.2020 14:0018.11.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405825Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению систем динамического позиционирования управления судном на транспортно-буксирных судах «Сатурн» и «Нептун» для нужд ООО «Газпром флот» в 2020-2021 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/1.5/0054625/ГФлот/ПР/ГОС/Э/14.08.2020г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому перевооружению систем динамического позиционирования управления судном на транспортно-буксирных судах «Сатурн» и «Нептун» для нужд ООО «Газпром флот» в 2020-2021 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/1.5/0054625/ГФлот/ПР/ГОС/Э/14.08.2020
Начальная цена
76 194 151,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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