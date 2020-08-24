Поставка трубопроводной арматуры для объекта строительства "Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений. Подключение дополнительных скважин на Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П"

Поставка трубопроводной арматуры для объекта строительства "Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений. Подключение дополнительных скважин на Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка Крана шарового с электроприводом, DN25, PN 16,0 МПа фланцевый, герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-2015, надземной установки, с заводским наружным антикоррозионным покрытием, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69*, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, прокладками и крепежными изделиями, среда - метанол ТУ 3742-006-12317765-97 КС1Э-25*16-ФлсМ 0157.058.001.Р.0002.096.0000.0401.096-ТХ.ОЛ10" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Поставка Фланца инструментального для установки на фонтанной арматуре АФ6-80х35 К1 ХЛ Ду 80 мм, Ру 35,0 МПа с отверстиями для ввода метанола и установки манометров шт 1 С-80*35.003 209АФ.00.000 ТУ" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Поставка Задвижки шиберной с электроприводом, фланцевая герметиность класса "А" по ГОСТ 9544-2015, надземной установки, с з-аводским наружным антикоррозионным покрытием, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69*, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, прокладками и крепежнвми изднлиями, DN 50, PN 16 МПа, рабочая среда метанол ЗШС1Э-50*160-АМ1 с электроприводом 127 3М.000 ТУ 0157.058.001.Р.002.096.0000.0401.096-ТХ.ОЛ5" Кол-во: 1.0