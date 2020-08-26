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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи и телекоммуникации для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (ДАК 51774)

    Поставка оборудования связи и телекоммуникации для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (ДАК 51774)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 09:3026.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009405607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи и телекоммуникации для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009405607

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0051774/ТГМахачкала

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0051774/ТГМахачкала/К/ГОС/Э/14.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи и телекоммуникации для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (ДАК 51774)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    14.08.2020 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    51774 Документация КО_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-21

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    Dm.Kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Д. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования связи и телекоммуникации для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405607Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи и телекоммуникации для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи и телекоммуникации для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Начальная цена

    10 166 920,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль SFP с портом 1,25G, LC-разъем, 10 км, (-40+85)C; перекрываемое затухание 15 дБ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Шнур коммутационный (патч-корд), кат.5Е UTP, 1м, серый"

    Кол-во: 62.0

    "Позиция 3"

    "Дисплей для построения видеостен, жк панель 49" (диагональ 1193 мм) разрешение 1920х1080, формат экрана 16:9, размер видимой области 1074,2мм х 604,3 мм, шов рамка к рамке 3,5 мм, яркость 500нт, контраст 1300:1, углы обзора 178 гр., наработка на отказ 50000 ч."

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 4"

    "Видеостанция размеры 184х419х450 мм, электропитание 220В и частотой 50Гц, потребляемая мощность 600 Вт, количество подключаемых мониторов 4 шт., доступное дисковое пространство для записи 800 Гб"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 5"

    "Коммутатор L3 управляемый, 442x316x44 мм, 24х100Base-TX, 4xGE SFP порта, 220V AC, рабочая температура -5 ….. +45 гр. Цельсия, влажность 20%.....98%, память DRAM 128МБайт, память Flash 8 Мбайт, VLAN - 4K VLANдля IEEE802.IQ и на основе портов, QinQ, матрица коммутации - разделяемая память 36 Гбит/с, скорость коммутации - 9.8 Mpps"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Коммутатор управляемый L3, 48х100Base-TX, 4хGE SFP порта, 220V AC, рабочая температура -5 ….. +45 гр. Цельсия, влажность 20%.....98%, память DRAM 128МБайт, память Flash 8 Мбайт, VLAN - 4K VLANдля IEEE802.IQ и на основе портов, QinQ, матрица коммутации - разделяемая память 36 Гбит/с, скорость коммутации - 9.8 Mpps"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Конвертер интерфейсов VDSL2, 1 LAN, CO/CPE, профили 17a/30a, БП 12V/1A"

    Кол-во: 102.0

    "Позиция 8"

    "Грозозащита Ethernet Габаритные размеры, мм 85x35x45 Время реакции на перенапряжение, нс < 5 Максимально отводимый импульсный ток при длительности импульса 8 x 20 µS, Ампер 4000 Пиковая рассеиваемая мощность при длительности импульса 8 x 20 µS, Ватт 2800 Емкостная нагрузка, пФ 5 Защищаемые проводники 1,2,3,4,5,6,7,8"

    Кол-во: 270.0

    "Позиция 9"

    "Адаптер монтажный из нержавеющей стали на вертикальные опоры до 120мм, с хомутами 4шт, габаритные размеры, мм 230х143"

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 10"

    "Адаптер монтажный на вертикальные опоры до 120мм с хомутами 2шт, габаритные размеры, мм 115х78"

    Кол-во: 148.0

    "Позиция 11"

    "Патч-панель категории 5Е UTP, 24 порта (Dual)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 12"

    "Модуль вентиляторный, 4 вентилятора с термодатчиком, высота 45мм, монтажная ширина 19", глубина 320мм, масса 7кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 13"

    "Панель с DIN-рейкой Высота, U 3 Ширина, мм 19” Глубина, мм 65 Цвет Серый RAL 7035 Масса, кг 1.68"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 14"

    "Шкаф телекоммуникационный 42U-600-600-С, напольный 19", 42U(600x600), передняя дверь стекло, распределенная нагрузка 600 кг, масса 87 кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 15"

    "Конвертер-SFP GE 1 порт 1,25G, 850nm, MM, 500m"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Роутер модульный мультисерверный построен на базе 64-разрядного двухядерного процессора, интерфейсы: cоnsole -1, AUX - 1, USB2.0 - 1, 1000M - 2, слоты расширения: HIC - 4, HIM - 2, память: BootROM-512K, Flash-16M по умолчанию, SDRAM-256M по умолчанию, CF card-максимально 4G, LAN-протоколы-PPP, Multilink-PPP, PPPoE, slip x.25, LAPB, xot, IP-функции: ICMP, TCP, UDP, IP Option NAT, PAT, Port-MAP, Verse telnet, VTY binding"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Коммутатор управляемый L3 48xGE порта, 8х 1GE/10GE SFP/SFP+портов, 220V (без SFP/SFP+ трансиверов) порты: 48x 10/100/1000Мбит/с /TX портов, 8 портов 1/10Гбит/с SFP/SFP+ портов, 1 консольный порт, скорость коммутационной матрицы 240Гбит/с, скорость коммутации пакетов 96 Мпакет/с неблокируемая коммутация на скорости интерфейсов, тип коммутации коммутация с запоминанием (Store-and-forward), емкость таблицы MAC-адресов 8 K, Размеры (Д ´Ш ´В) 440 мм х 280 мм х 44,5 мм, Потребляемая мощность 80 Вт (макс.), Входное напряжение AC 110 ~ 240 В, 47 ~ 63 Гц, 1A/230В, и DC (36В -72В) блоки питания с горячей заменой, Светодиодные индикаторы питание, система, link, активность, Температура Рабочая температура: 0 ~ 50°C, температура хранения: -40 ~ 70°C, Влажность 0 ~ 90% (без конденсата) "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Аппарат телефонный, размеры ШхГхВ 150х200х96мм,вес 475гр., цвет черный, повторный набор номера - есть, тональный набор - есть"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 19"

    "Пульт терминального контроля предназначен для считывания и изменения параметров цифровых радиорелейных станций МИК-РЛ4...15РМ и МИК-РЛ4...15РМ+, пульт выполнен в компактном переносном корпусе, функции: чтение /установка адреса РРС, чтение /установка маршрутизации сети NP, чтение /установка основных параметров РРС, обновление системного ПО РРС с карты памяти, получение паспортных данных РРС"

    Кол-во: 2.0

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