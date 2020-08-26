Поставка оборудования связи и телекоммуникации для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (ДАК 51774)

Поставка оборудования связи и телекоммуникации для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

Поставка оборудования связи и телекоммуникации для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Модуль SFP с портом 1,25G, LC-разъем, 10 км, (-40+85)C; перекрываемое затухание 15 дБ" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Шнур коммутационный (патч-корд), кат.5Е UTP, 1м, серый" Кол-во: 62.0

"Позиция 3" "Дисплей для построения видеостен, жк панель 49" (диагональ 1193 мм) разрешение 1920х1080, формат экрана 16:9, размер видимой области 1074,2мм х 604,3 мм, шов рамка к рамке 3,5 мм, яркость 500нт, контраст 1300:1, углы обзора 178 гр., наработка на отказ 50000 ч." Кол-во: 27.0

"Позиция 4" "Видеостанция размеры 184х419х450 мм, электропитание 220В и частотой 50Гц, потребляемая мощность 600 Вт, количество подключаемых мониторов 4 шт., доступное дисковое пространство для записи 800 Гб" Кол-во: 4.0

"Позиция 5" "Коммутатор L3 управляемый, 442x316x44 мм, 24х100Base-TX, 4xGE SFP порта, 220V AC, рабочая температура -5 ….. +45 гр. Цельсия, влажность 20%.....98%, память DRAM 128МБайт, память Flash 8 Мбайт, VLAN - 4K VLANдля IEEE802.IQ и на основе портов, QinQ, матрица коммутации - разделяемая память 36 Гбит/с, скорость коммутации - 9.8 Mpps" Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Коммутатор управляемый L3, 48х100Base-TX, 4хGE SFP порта, 220V AC, рабочая температура -5 ….. +45 гр. Цельсия, влажность 20%.....98%, память DRAM 128МБайт, память Flash 8 Мбайт, VLAN - 4K VLANдля IEEE802.IQ и на основе портов, QinQ, матрица коммутации - разделяемая память 36 Гбит/с, скорость коммутации - 9.8 Mpps" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Конвертер интерфейсов VDSL2, 1 LAN, CO/CPE, профили 17a/30a, БП 12V/1A" Кол-во: 102.0

"Позиция 8" "Грозозащита Ethernet Габаритные размеры, мм 85x35x45 Время реакции на перенапряжение, нс < 5 Максимально отводимый импульсный ток при длительности импульса 8 x 20 µS, Ампер 4000 Пиковая рассеиваемая мощность при длительности импульса 8 x 20 µS, Ватт 2800 Емкостная нагрузка, пФ 5 Защищаемые проводники 1,2,3,4,5,6,7,8" Кол-во: 270.0

"Позиция 9" "Адаптер монтажный из нержавеющей стали на вертикальные опоры до 120мм, с хомутами 4шт, габаритные размеры, мм 230х143" Кол-во: 38.0

"Позиция 10" "Адаптер монтажный на вертикальные опоры до 120мм с хомутами 2шт, габаритные размеры, мм 115х78" Кол-во: 148.0

"Позиция 11" "Патч-панель категории 5Е UTP, 24 порта (Dual)" Кол-во: 4.0

"Позиция 12" "Модуль вентиляторный, 4 вентилятора с термодатчиком, высота 45мм, монтажная ширина 19", глубина 320мм, масса 7кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 13" "Панель с DIN-рейкой Высота, U 3 Ширина, мм 19” Глубина, мм 65 Цвет Серый RAL 7035 Масса, кг 1.68" Кол-во: 4.0

"Позиция 14" "Шкаф телекоммуникационный 42U-600-600-С, напольный 19", 42U(600x600), передняя дверь стекло, распределенная нагрузка 600 кг, масса 87 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 15" "Конвертер-SFP GE 1 порт 1,25G, 850nm, MM, 500m" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Роутер модульный мультисерверный построен на базе 64-разрядного двухядерного процессора, интерфейсы: cоnsole -1, AUX - 1, USB2.0 - 1, 1000M - 2, слоты расширения: HIC - 4, HIM - 2, память: BootROM-512K, Flash-16M по умолчанию, SDRAM-256M по умолчанию, CF card-максимально 4G, LAN-протоколы-PPP, Multilink-PPP, PPPoE, slip x.25, LAPB, xot, IP-функции: ICMP, TCP, UDP, IP Option NAT, PAT, Port-MAP, Verse telnet, VTY binding" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Коммутатор управляемый L3 48xGE порта, 8х 1GE/10GE SFP/SFP+портов, 220V (без SFP/SFP+ трансиверов) порты: 48x 10/100/1000Мбит/с /TX портов, 8 портов 1/10Гбит/с SFP/SFP+ портов, 1 консольный порт, скорость коммутационной матрицы 240Гбит/с, скорость коммутации пакетов 96 Мпакет/с неблокируемая коммутация на скорости интерфейсов, тип коммутации коммутация с запоминанием (Store-and-forward), емкость таблицы MAC-адресов 8 K, Размеры (Д ´Ш ´В) 440 мм х 280 мм х 44,5 мм, Потребляемая мощность 80 Вт (макс.), Входное напряжение AC 110 ~ 240 В, 47 ~ 63 Гц, 1A/230В, и DC (36В -72В) блоки питания с горячей заменой, Светодиодные индикаторы питание, система, link, активность, Температура Рабочая температура: 0 ~ 50°C, температура хранения: -40 ~ 70°C, Влажность 0 ~ 90% (без конденсата) " Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Аппарат телефонный, размеры ШхГхВ 150х200х96мм,вес 475гр., цвет черный, повторный набор номера - есть, тональный набор - есть" Кол-во: 12.0